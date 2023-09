¿Están Red Bull y Ferrari en peligro en la carrera de F1 en Japón?

El icónico circuito en forma de ocho siempre ha castigado los neumáticos, pero las cosas podrían ser peor este fin de semana. Se espera que el día de la carrera sea otro muy caluroso, y las quejas que George Russell realizó el viernes sobre un agarre "extraño" llegan después de una caída del 15% de la macrorrugosidad [el agarre efectivo] en comparación con hace doce meses.

Como dijo Charles Leclerc: "Especialmente con las temperaturas tan altas de este año, el sobrecalentamiento es muy, muy malo, así que espero que [la carrera] vaya en torno a la gestión de los neumáticos y la estrategia".

Por lo tanto, una prueba a dos paradas está asegurada, pero no todos los equipos pueden permitirse el lujo de contar con lo que parece ser la asignación ideal de gomas. El proveedor oficial del Gran Circo cree que la mejor estrategia para el domingo es empezar con el blando, rodar hasta las vueltas 12 o 18, y después hacer dos tandas con el duro, pero eso es algo que solo ocho pilotos podrían hacer, puesto que son los únicos que disponen de dos juegos de duros.

Estos son la dupla de Mercedes, tanto Lewis Hamilton como George Russell, los dos Alpine, el de Esteban Ocon y el de Pierre Gasly, ambos McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, además de Fernando Alonso y Kevin Magnussen. Todos los demás tienen, sin contar con un solo duro sin usar, unos medios y unos blandos, por lo que para quienes no dispongan de esos dos duros frescos, deberán gestionar a la perfección la degradación en su último stint si no quieren perder tiempo.

Eso podría ser un problema si se fuerza un cambio de neumáticos antes de lo ideal debido a un coche de seguridad o un Virtual Safety Car, y los pilotos no querrán poner un último compuesto blando o medio cuando están antes del giro 36 de la carrera programada a 56 vueltas.

Esa situación podría ser una gran noticia para McLaren, puesto que pondría a sus dos pilotos en una gran ventaja táctica con respecto a Red Bull. Cuando se le preguntó sobre ello al director de la escudería, Andrea Stella, dijo: "Estamos contentos de tener dos duros, porque ese parece un buen neumático aquí, sobre todo porque los otros se sobrecalentarán todavía más, incluso el duro lo hace, pero es capaz de dar tiempos por vuelta mejores, así que va a ser una batalla estratégica interesante. Veremos si nos beneficia".

Sin embargo, aunque el italiano estaba contento con la elección de gomas, no tenía ninguna duda de la gran inferioridad en la que está con respecto al RB19 en Japón, por lo que, si no molestan a Max Verstappen al inicio, se acabó todo: "La única forma de atacar a Max [Verstappen] es táctica, pero si se pone líder, tiene tanto ritmo que no será nuestra carrera, o no estaremos en la de él. Así que veo que somos rivales de Ferrari y Mercedes, y esa es la cita en circunstancias normales para nosotros".

Donde la estrategia será especialmente fascinante es en la batalla entre los de Brakley y los de Maranello por el segundo puesto en la general de constructores, donde los de rojo están posicionados por delante en la parrilla, pero los alemanes disponen de la ventaja estratégica

Para el director de ingeniería de pista de los teutones, Andrew Shovlin, la atención se centra en explotar la ventaja con las gomas: "Estamos llegando a una fase del campeonato en la que estratégicamente vamos a tener que vigilar a Ferrari. Tal y como ha quedado la parrilla, probablemente no sea demasiado difícil porque son los coches que van a estar por delante de nosotros, ese segundo duro significa que podemos hacer estrategias que ellos no, y podemos hacer tandas que ellos tampoco, siempre quieres explotar eso".

Es demasiado pronto para estar seguro de que los pilotos sin un juego adicional de duros puedan desvanecerse, y el director de Pirelli, Mario Isola, se inclina hacia un lado: "Creo que mañana, si las condiciones son similares a las de hoy, con una temperatura

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!