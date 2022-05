Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen se colocó en cabeza en el comienzo de la definitiva Q3 en clasificación del Gran Premio de España 2022 de Fórmula 1 con una vuelta de 1:19.073, la mejor del fin de semana hasta ese momento, justo después de que Charles Leclerc hiciera un trompo en su primer intento rápido.

El monegasco remontó con un giro de 1:18.750 en su segundo intento para desplazar al neerlandés del primer puesto, y el vigente campeón del mundo se quedó sin poder responder al sufrir un problema con su monoplaza.

Verstappen reportó por la radio que había perdido potencia, lo que hizo pensar inicialmente que se debió a una avería en la unidad de potencia Honda de su RB18, pero luego, el jefe de Red Bull, Christian Horner, arrojó luz sobre lo sucedido.

"En realidad no fue (falta de) potencia. Al final fue el DRS, que no se abrió", dijo el inglés a Sky Sports. "Obviamente, tenemos que recuperar el coche para entender lo que ha causado el problema, porque se volvió a abrir en la recta de atrás, solo como una comprobación al volver a los boxes".

Pese al problema que impidió a Verstappen hacer un último intento para ir por la pole position, el máximo responsable del equipo de las bebidas energéticas no piensa que tuvieran el ritmo necesario para mejorar la marca impuesta por Leclerc.

"No creo que hayamos tenido lo suficiente hoy para vencer ese giro de Charles. Una gran vuelta de él bajo presión al final y, de todos modos estoy contento con salir desde la primera fila", dijo el británico.

De cara a lo que pueda suceder el domingo en la carrera, el jefe de Red Bull está preparado para una prueba muy igualada con Ferrari: "Charles tiene un juego nuevo de neumáticos blandos para mañana, lo que es estratégicamente muy interesante, pero con estas temperaturas, todo va a depender del grado y la gestión de los neumáticos. Así que va a ser una carrera fascinante".

"Esta mañana [Ferrari] ha hecho una tanda larga con sus dos coches porque se quedaron preocupados durante la noche (del viernes), así que han hecho cambios de configuración, y no pareció tan preocupante", insistió. "Así que creo, de nuevo, que estamos muy, muy igualados, pienso que va a ser una carrera muy, muy reñida mañana".

Cuando se le preguntó sobre si estaba preocupado por haber sufrido un nuevo problema técnico con el monoplaza en medio de una temporada donde Red Bull ha estado padeciendo con la fiabilidad, Horner respondió: "Estas cosas tienden a suceder. Vimos a Ferrari cambiar el chasis (de Carlos Sainz) anoche por un problema con el sistema de combustible. Desgraciadamente, nos ha golpeado en un lugar inoportuno. El último momento que quieres es en la última vuelta de la Q3".

"Como equipo trabajamos duro, estamos tratando de entender cuál es el problema, puede ser tan simple como que un trozo de goma se haya atascado, pero es una pena no tener derecho a responder, porque no creo que hubiéramos ganado a Charles hoy, pienso que no habríamos estado más cerca de lo que los tiempos sugieren", finalizó.