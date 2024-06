Así llega Red Bull a la estrategia perfecta para Verstappen y Pérez

Llegar a la estrategia de carrera perfecta y ponerla en práctica es un "trabajo de equipo". Sin embargo, cada escudería tiene una serie de personas que se ocupan solo de la táctica. En Red Bull, hay tres, que son el director de estrategia de carrera, Will Courtenay, la ingeniera de estrategia principal, Hannah Schmitz, y el ingeniero de estrategia senior, Stephen Knowles.

El primero de ellos, que como su título cargo delata, dirige el departamento de estrategia, es un fijo en el conjunto de Milton Keynes desde hace años: "Después de estudiar ingeniería en la universidad, me uní a este equipo, entonces llamado Jaguar Racing, a finales de 2003. Al principio me dedicaba a la electrónica, así que me aseguraba de que todos los sensores estuvieran bien puestos a punto y cosas así".

A partir de 2004, viajó a las carreras como ingeniero de sistemas de Jaguar, como explicó en esta entrevista con Motorsport.com: "Me llevaba bastante bien con quien llevaba la estrategia en ese momento y siempre estaba muy interesado en cómo funcionaba todo. Llevaba un tiempo haciendo el trabajo y decidió que no quería viajar más, así que la escudería tuvo que buscar un sustituto, entonces me preguntaron si no me gustaría, por lo que agarré esa oportunidad con las dos manos".

Así que en 2005, para entonces el conjunto que ya pasó a llamarse Red Bull, Will Courtenay recibió el encargo de ingeniero de estrategia: "A partir de 2006 estuve en el muro de boxes a tiempo completo y en 2010 me convertí en el jefe del grupo".

Rotación en el equipo Red Bull F1

Will Courtnenay no está presente en todas las carreras. Desde el año pasado, él, Hannah Schmitz y Stephen Knowles se alternan en la pista. Por ejemplo, cuando uno está en el circuito, los otros dos prestan apoyo desde la fábrica de Milton Keynes y, según el director de los planes de carrera, la rotación tiene algunas ventajas clave: "En primer lugar, nos da un poco más de tranquilidad poder hacer parte de los grandes premios desde la sala de operaciones de Milton Keynes".

"En segundo lugar, es bueno para el equipo contar con tres personas que puedan asumir el papel en la pista", defendió además de revelar que es quien está en el circuito quien toma las decisiones en última instancia. "No obstante, yo siempre estoy ahí en segundo plano y me hago oír cuando es necesario. En general, todo va bastante bien, además, hablamos de todo antes de un fin de semana para que, a la hora de la verdad, todos estén en la misma dirección".

El hecho de que las decisiones finales sobre la estrategia las tomen personas diferentes no entraña ningún riesgo, según Will Courtenay: "Siempre procedemos con mucho cuidado y tenemos una lista detallada de tareas que vamos completando. Cualquiera de nosotros que esté en la pista, sigue exactamente los mismos procedimientos, también tenemos una reunión después de cada fin de semana de carreras para discutir lo que ha ido bien, lo que ha ido mal y lo que se podría haber hecho mejor. Después se repasa todo de nuevo, para aprender de ello y asegurarnos de seguir haciendo las cosas de la misma manera, así que si todo va bien, hay coherencia, independientemente de quién de nosotros esté en la pista".

El método Montecarlo en Red Bull F1

Determinar la mejor estrategia de carrera implica la preparación necesaria: "La semana anterior a una carrera, empezamos a recopilar muchos datos. De ediciones anteriores de esa prueba, pero también de grandes premios ya celebrados durante ese año, luego lo ponemos todo en diferentes modelos para ver qué podemos esperar de la próxima carrera".

"Hoy en día, se trata sobre todo del rendimiento de los neumáticos, pero hay otros factores que también son importantes, como lo fácil o difícil que es adelantar en una pista y cuánto tiempo se invierte en total en una parada en boxes", dijo. "Así que alimentamos toda esa información a nuestros modelos y así nos hacemos una idea de cómo se comportarán los neumáticos y demás".

Esa información se utiliza luego para simular carreras: "Eso crea una imagen de qué estrategias es probable que se siga, por lo que si será una parada o dos paradas y cuáles serán los mejores neumáticos para la carrera. Este trabajo continuará durante el fin de semana de la carrera, pero con los datos de los neumáticos que recojamos en las sesiones de entrenamientos".

"Así podremos afinar aún más nuestros cálculos y hacernos una idea más precisa de cuáles serán las mejores estrategias", comentó. "De ese modo, cuando llega el momento de la carrera, tenemos una idea bastante clara de cuál va a ser nuestra estrategia principal, pero también en qué situaciones ajustaremos nuestra estrategia. Por ejemplo, si el desgaste de los neumáticos es mayor de lo esperado, podemos decidir cambiar a un plan diferente, o si sale el coche de seguridad, también puedes reaccionar ante eso".

Para simular las carreras se utiliza el método de Montecarlo: "Generamos una parrilla de salida basada en lo que esperamos a grandes rasgos de la clasificación y simulamos una carrera basándonos en cómo creemos que se comportarán los neumáticos. Luego hacemos todo tipo de variaciones, como por ejemplo quién hace las paradas en boxes y cuándo durante la carrera".

"Así se obtienen varias carreras posibles, pero así es como simulamos millones de ellas durante un fin de semana de carreras", explicó Will Courtenay. "A pesar de toda la aleatoriedad, unas pocas estrategias siempre saldrán bien. Entonces puedes ver cuáles de esas estrategias son las más fuertes y cuáles las más débiles, tras lo cual pasas a las opciones más fuertes".

Comunicar con claridad y concisión en Red Bull F1

A lo largo de la carrera, el grupo de estrategia considera todos los escenarios imaginables: "Aunque parezca una carrera poco interesante y se trate directamente de una de una sola parada, entre bastidores pasan muchas cosas. Hablamos constantemente entre nosotros sobre lo que haremos si sale el Safety Car, qué tiempo hará y cuál será la situación si de repente tenemos que hacer una parada en boxes porque se pincha un neumático, por ejemplo. Siempre intentamos ir un paso por delante de todo, de modo que si ocurre algo, ya sabemos exactamente cómo reaccionar ante ello y no empezamos a pensar en una decisión solo entonces".

Red Bull suele tener las cosas claras cuando se trata de estrategia, y ante la pregunta de qué hace fuerte al equipo con sede en Milton Keynes en este ámbito, Will Courtenay reveló: "Me resulta difícil responder a esa pregunta porque es el único equipo para el que he trabajado, así que no sé exactamente cómo lo hacen los demás, pero uno de nuestros puntos fuertes es que todos trabajamos muy bien juntos".

"No solo dentro del grupo de estrategia, sino también con los ingenieros de carrera, con Christian [Horner] y con todos los demás implicados. Podemos discutir las cosas entre nosotros de una manera buena y disciplinada, esa conversación siempre se desarrolla de una manera controlada y productiva", explicó. "Cuando las cosas amenazan con volverse más intensas y emocionantes, la comunicación puede volverse fácilmente confusa y caótica, pero es precisamente en esos momentos cuando es importante que la información adecuada llegue a las personas correctas en el momento oportuno, para que pueda tenerse en cuenta en la toma de decisiones. Es importante que todo el mundo siga comunicándose de forma clara, concisa y bien entre sí para que podamos seguir tomando las decisiones correctas con la cabeza fría".

La Fórmula 1 siempre está buscando cómo mejorar las cosas, y la estrategia no es diferente: "Siempre estamos mejorando nuestros modelos y perfeccionando nuestros procesos, ese trabajo nunca se detiene. Por un lado, puedes intentar mejorar tus modelos de predicción y tus simulaciones para poder predecir todo con mayor exactitud antes de la carrera".

"Por otro, puedes ver si puedes hacer que ciertos procesos sean más rápidos y eficaces. Si algo puede hacerse con un click en lugar de que una persona dedique dos horas a ello, te ahorras dos horas cada fin de semana que puedes dedicar a otras cosas", dijo. "Ese proceso de hacerlo todo mejor, más rápido y más preciso está en marcha constantemente".

Esas millones y millones de simulaciones requieren un software sofisticado, aunque un equipo puntero como Red Bull tendrá poco de lo que quejarse en ese sentido: "El hecho de que un buen equipo disponga de ciertas cosas siempre ayuda. Por ejemplo, en los últimos años, hemos utilizado Oracle Cloud, que es muy útil, pero eso es solo una parte de la historia. También contamos con personas muy cualificadas, tenemos un equipo de ingeniería muy fuerte y pilotos que están entre los mejores de la parrilla, eso también marca la diferencia, así que no se trata solo de las instalaciones, sino también de la gente. Además, ayuda que llevemos mucho tiempo trabajando juntos y nos conozcamos a la perfección".

La estrategia, más importante a medida que se acerca la carrera en F1

Incluso cuando Red Bull parece tener el control absoluto en una carrera, la formación con sede en Milton Keynes sigue dispuesta a asumir algunos riesgos. Tomemos como ejemplo el Gran Premio de China de 2024, en donde Max Verstappen y Sergio Pérez iban primero y segundo cuando pidieron que entraran en boxes al mismo tiempo, obligando a los mecánicos a realizar una doble parada.

¿No se podría haber permitido tranquilamente a uno de los pilotos parar una vuelta más tarde? Will Courtenay lo explica: "Intentamos sacar el máximo partido de cada fin de semana. Sin embargo, siempre hay que evaluar los riesgos. No quieres correr riesgos innecesarios, porque si las cosas salen mal una vez, te sientes un poco avergonzado, así que siempre hay que sopesar la recompensa y el riesgo, y si el riesgo merece la pena, lo hacemos".

Como la normativa no cambia desde hace tres años, la parrilla está cada vez más compacta, y el director de estrategia también es consciente de que los planes de paradas en el pitlane pueden marcar la diferencia con más frecuencia: "Creo que la estrategia va a desempeñar un papel más importante en los próximos dos años, ya que los demás equipos se están acercando en términos de rendimiento".

"La estrategia volverá a ser más importante", aseguró antes de citar la rapidez de sus compañeros con las tuercas. "Es fantástico que nuestros mecánicos lo estén haciendo tan bien con las paradas en boxes. Si queremos adelantar a alguien con un undercut o hacer una doble parada en boxes, podemos confiar en que todo irá sobre ruedas, el hecho de que podamos apoyarnos así en nuestro equipo de boxes marca una gran diferencia".

El talento de Max Verstappen ayuda a Red Bull F1

Y luego, por supuesto, están los pilotos. Se sabe que a Max Verstappen le encanta involucrarse en las tácticas: "Ayuda mucho tener un piloto que tiene un margen tan amplio que puede pensar en la estrategia mientras conduce. Obviamente, nosotros pensamos en todo al detalle, pero es bueno que él también lo tenga todo en la cabeza".

"Al fin y al cabo, si queremos cambiar de estrategia o conseguir algo específico como un stint más largo para poder adelantar a alguien con un overcut, Max [Verstappen] entiende inmediatamente lo que estamos intentando conseguir", afirmó. "Debido a que Max, y también 'Checo' [Pérez] siempre tienen una buena idea de lo que estamos tratando de hacer como equipo, son capaces de pilotar el coche de una manera determinada que hace que sea más probable que nuestro plan tenga éxito. Los pilotos que son capaces de pensar en cosas así nos hacen la vida mucho más fácil".

Además de eso, la dupla es conocida por ser muy buena con la gestión de las gomas; "Cuanto mejor es el piloto, más fácil es jugar con la estrategia y tal vez probar algo diferente. A veces quieres ser agresivo, hacer una parada en boxes temprana e intentar adelantar a alguien con el undercut. Otras veces, quieres que un piloto cuide bien sus neumáticos, alargue su stint y entre en boxes más tarde, para que tenga una ventaja de neumáticos y pueda pasar al ataque más adelante en la carrera. Si tienes pilotos que lo entienden, que cuidan bien sus neumáticos y que hacen todo lo posible por cumplir los objetivos que les das, tu estrategia se vuelve mucho, mucho más eficaz".

Un ejemplo famoso fue el de la estrategia en el Gran Premio de Hungría de 2022. El holandés era décimo en la parrilla y debía empezar la carrera con el neumático duro, pero decidió salir con el blando basándose en las "vueltas a la parrilla". Una hora y media después, cruzó primero la línea de meta: "Max sintió de camino a la parrilla que el neumático duro tenía muy poco agarre".

"Aquel día hacía bastante frío y, por lo tanto, el neumático duro era uno malo para empezar la carrera", dijo pese a que él estaba en Milton Keynes. "Entonces se produjo un cambio muy rápido entre Max, los ingenieros, Hannah en el muro de boxes y nosotros en la fábrica. Como el neumático duro no parecía funcionar, decidimos cambiar al compuesto blando. Eso significaba que teníamos que cambiar nuestros planes estratégicos muy rápidamente. El hecho de que Max acabara ganando esa carrera fue una gran historia para nosotros, demostró que podemos reaccionar rápidamente cuando es necesario".

