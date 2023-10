Red Bull F1 presenta su decoración diseñada por fans para Austin

Red Bull ha recurrido a sus fans para crear las decoraciones de cada uno de los tres grandes premios disputados en Estados Unidos en esta temporada 2023 de la Fórmula 1, como parte de una campaña llamada 'Make Your Mark'.

Tras los detalles en rosa y verde azulado en sus RB19 para Miami, Max Verstappen y Sergio Pérez correrán en el Circuito de las Américas de Austin con los colores de la bandera tejana.

La icónica estrella y el patrón tricolor están incorporados en la mitad inferior del coche, desde el morro hasta el alerón trasero.

La decoración fue diseñada por Franco Cavallone, un diseñador gráfico argentino de 39 años, y se impuso a otras 2.000 propuestas en una votación de los propios aficionados, después de que el concurso de Miami también lo ganara un diseñador afincado en Argentina.

"El momento en que me dijeron que había ganado fue una montaña rusa de emociones, estaba muy feliz", dijo Cavalone, antes de ser enviado en avión al Gran Premio de EE.UU. como invitado de Red Bull.

"Recuerdo que cuando me enteré de [la campaña] 'Make Your Mark', estaba viendo la segunda sesión de entrenamientos del GP de Miami -era la primera vez que asistía a una carrera- y me enteré de que la decoración del Red Bull había sido diseñada por un aficionado argentino, como yo".

"Cuando volví a mi hotel, investigué sobre la campaña, me inscribí y empecé a diseñar mi decoración para Austin allí mismo. Pensé en Austin y en el COTA y me inspiré en las barras y las estrellas, y en las líneas rojas, blancas y azules que rodean las curvas de la pista. Ver mi diseño en el coche será el mejor día de mi vida, estoy deseando verlo en la pista", siguió.

El director del equipo, Christian Horner, añadió: "Es realmente emocionante ver cómo esta competición única, dirigida por los aficionados, cobra vida y coincide con el crecimiento de la Fórmula 1 y de nuestros seguidores en Estados Unidos, e invitar a nuestra base global de seguidores al equipo y a nuestro garaje para que dejen su huella y diseñen la propia decoración con la que competimos".

"Creo que Franco ha hecho un trabajo excelente y el coche tiene un aspecto increíble, mostrando los colores y la cultura tejanos. No todos los días lanzamos una decoración única, así que es aún más especial que haya sido diseñada por nuestros aficionados".

"Nuestra ansia de ganar continúa durante el resto de la temporada, así que esperemos que esta decoración sea tan ganadora como la de Martina en Miami, que vio a Max y Checo terminar en los dos primeros escalones del podio".

