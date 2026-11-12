Fórmula 1

Red Bull confirma qué papel tendrá Tsolov en la F1 2027 tras renovar a Lawson

El búlgaro será reserva de Red Bull y Racing Bulls tras quedarse sin el asiento de Lawson. Tendrá un amplio programa de preparación con libres y test mientras persigue el título de Fórmula 2.

Pol Hermoso

Publicado: 12 nov 2026, 15:13

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Nikola Tsolov ya sabe dónde estará en 2027, aunque todavía le faltará lo que más quería: un sitio en la parrilla. Red Bull ha confirmado que el búlgaro será piloto reserva tanto de su equipo principal como de Racing Bulls, una decisión que viene acompañada de un amplio programa para preparar su salto a la Fórmula 1. El asiento se le escapa esta vez, pero la apuesta por él sigue muy viva.

El anuncio completa el movimiento con el que la estructura de las bebidas energéticas ha despejado una de las últimas incógnitas del mercado. Racing Bulls mantendrá a Liam Lawson y Arvid Lindblad en 2027, dejando sin hueco al joven que más había apretado para entrar. Especialmente en el caso del neozelandés, cuyo futuro llevaba semanas bajo examen pese a su buena temporada.

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Para Tsolov, de 19 años, supone aplazar el debut que buscaba. Para Red Bull, la idea es aprovechar esa espera. El comunicado detalla un programa que combinará trabajo de simulador y desarrollo con participaciones en entrenamientos libres, pruebas con monoplazas de temporadas anteriores —los conocidos TPC—, determinados test y ensayos de neumáticos. Todavía no hay un calendario concreto ni un número anunciado de sesiones, pero sí una intención clara: que llegue preparado cuando aparezca la oportunidad.

Un año de preparación con la parrilla como objetivo

Tsolov ha dado motivos para que Red Bull quiera tenerlo cerca. Desde su incorporación al programa de jóvenes en 2025, el búlgaro ha encadenado el subcampeonato de Fórmula 3 con una primera temporada completa de F2 en la que pelea por el título con Campos Racing.

Por el camino ha sumado seis victorias, cuatro en carreras principales y dos en sprints. También ha firmado una racha de tres triunfos consecutivos que, según destaca Red Bull, le convirtió en el primer piloto de la historia de la categoría en conseguirlo. Credenciales suficientes para llamar a la puerta de la F1, aunque esta vez no se haya abierto del todo.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull, insiste en que el nombramiento refleja la confianza en su futuro: "Tenemos una enorme confianza en el potencial de Nikola y lo vemos como un piloto con un futuro muy ilusionante en la F1".

"Nuestro objetivo en 2027 será darle la experiencia, las herramientas y el apoyo que necesita para estar preparado para dar el siguiente paso y competir en la F1", explica el francés, que también destaca su madurez, su forma de afrontar las carreras y sus ganas de seguir aprendiendo.

En un equipo como Racing Bulls, donde la formación de jóvenes ocupa un lugar central, tener a Tsolov acumulando kilómetros y trabajando con ambas estructuras le permitirá seguir muy presente en las próximas decisiones. Eso no equivale a un asiento garantizado ni pone fecha de caducidad a Lawson, pero sí deja al búlgaro bien situado para intentar aprovechar la siguiente vacante.

El propio piloto tampoco esconde hacia dónde mira: "Mi ambición está clara: quiero ser piloto de F1".

"Tener la oportunidad de dedicar el próximo año a prepararme para ese siguiente paso es increíblemente ilusionante. Estoy convencido de que, con el apoyo y la experiencia del equipo, tendré la mejor preparación posible para estar completamente listo cuando llegue el momento de dar el salto a la parrilla", asegura.

Antes queda un título por resolver con Campos

Eso sí, antes de ponerse a pensar en el simulador de 2027, Tsolov tiene una temporada por rematar. Es segundo en el campeonato de Fórmula 2, a siete puntos de Rafael Câmara, con las citas de Qatar y Abu Dhabi todavía por disputarse. Tras las dudas sobre la celebración de ambas pruebas, la F1 mantiene el cierre de temporada previsto en Oriente Medio, donde también debe resolverse el título de la categoría antesala.

"Sé que todavía tengo mucho que aprender, pero estoy preparado para trabajar duro, aprovechar cada oportunidad y darlo todo por el equipo. Por ahora, mi objetivo inmediato es terminar la temporada de F2 lo mejor posible", señala Tsolov.

La parrilla tendrá que esperar. La posibilidad de cerrar su etapa en la F2 con un título, todavía no.

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