Cómo Red Bull estuvo a punto de caer en la misma trampa que McLaren

La ingeniera principal de estrategia de Red Bull, Hannah Schmitz, ha explicado que pudo sobreponerse al escepticismo de sus compañeros al llamar a Max Verstappen a boxes cuando los dos McLaren se quedaron en pista en el momento del Safety Car en el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1.

En ese momento, Oscar Piastri lideraba por delante de Verstappen y Lando Norris; McLaren no metió en boxes al líder de la carrera y, a pesar de que el Red Bull sí entró, mantuvo a Norris también en la pista. Todos los demás aprovecharon el coche de seguridad para pasar por boxes, algo que el director del equipo Andrea Stella admitió que McLaren no esperaba.

El plan de Schmitz en el caso de que saliera el coche de seguridad en la séptima vuelta era que los coches de Red Bull entraran en boxes, pero las dudas surgieron cuando se supo que los McLaren iban a seguir en pista.

Sin embargo, se reafirmó en su decisión, que allanó el camino para la cómoda victoria de Verstappen - y la mejora de sus opciones en la lucha por el título de pilotos -.

"Antes de la carrera, fue exactamente cuando se abrieron nuestras ventanas del coche de seguridad y del coche de seguridad virtual, y ese era el plan", explicó Schmitz a Viaplay. "Es tan ventajoso entrar en boxes con el coche de seguridad cuando tienes que hacer dos paradas que, para nosotros, estaba claro que debíamos hacerlo. Y supongo que gran parte del pitlane pensó lo mismo".

Hannah Schmitz recoge el trofeo en nombre de Red Bull. Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

"Pero obviamente en esa vuelta de entrada oímos 'Oh, McLaren se queda fuera'. Todo el mundo decía: '¿Estás segura? ¿Estás segura de que quieres entrar en boxes? Y yo estaba como, '¡Sí, realmente lo creo!'".

"Pensé que claramente era lo correcto. Y luego, en cuanto vi que los demás también entraban, pensé, vale, está bien. Aunque eso significara que no teníamos ninguna flexibilidad a la hora de hacer la segunda parada, sólo la ventaja de ganar tanto tiempo valía la pena".

La decisión de McLaren de no parar en boxes a ninguno de los dos pilotos fue extraña cuando se tomó y resultó poco entendible en retrospectiva; desde el punto de vista de Schmitz, puede ser consecuencia extrema de las "reglas papaya", diseñadas para garantizar la igualdad entre sus dos pilotos.

Al ser preguntada sobre si McLaren no tomó una decisión por miedo a favorecer a un piloto sobre el otro, la británica dijo: "Puede ser. Creo que están en una situación muy difícil en la que obviamente quieren tratar a los dos pilotos de forma justa. Y supongo que nosotros ahora estamos en posición de aprovecharnos de ello. Así que, sí, creo que será difícil para ellos".

"Pero también tienen un buen ritmo en comparación con el resto de equipos. Y tal vez esperaban poder hacer las paradas en boxes más tarde y tal vez también estaban preocupados por hacer esos stints máximos de 25 vueltas. No soy McLaren, así que no lo sé, pero es una posibilidad", concluyó.