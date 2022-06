Red Bull piensa que el cambio de reglas de la FIA perjudica a Mercedes

Cargar el reproductor de audio

Después de que varios pilotos, entre ellos el dúo de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, pidieran a la FIA que ayudaran a solucionar el problema del porpoising por seguridad, el organismo rector tomó cartas en el asunto antes del inicio del Gran Premio de Canadá 2022.

La federación internacional emitió un comunicado en el que explicaban una nueva normativa, siguiendo un plan de acción para imponer una métrica de oscilación vertical que obligaría a los equipos a limitar el rebote de sus monoplazas, o se arriesgarían a tener que aumentar la altura de los coches.

Además, se suponía que las escuderías podían añadir algunos elementos adicionales para reforzar sus suelos, como un segundo tirante, pero mientras que la respuesta de la FIA causaba angustia dentro de algunos garajes por no seguir los procedimientos correctos, como dijo Ferrari, limitar el porpoising podría perjudicar a Mercedes.

Ya se sabe que el W13 necesita ir muy pegado al suelo para rendir o, al menos, para ofrecer su máximo potencial, por lo que es más propenso a necesitar los ajustes que introdujo el organismo rector en Montreal.

Por eso, el asesor deportivo Red Bull, Helmut Marko, no ve la necesidad de que la FIA se involucre en el tema, ya que piensa que las flechas de plata salen perjudicadas de por sí con el cambio de normativa.

En declaraciones a Motorsport.com sobre la situación, el austriaco indicó que la amenaza de la federación internacional obligando a los conjuntos que más sufren el rebote a subir la altura de sus coches es lo que peor podía irle a Mercedes, y por eso sugirió que los esfuerzos de los germanos por modificar las reglas han ido en su contra.

"Exactamente", afirmó. "En alemán decimos 'der Schuss ging nach hinten los', algo que significa como que les ha salido el tiro por la culata".

El austriaco piensa que la FIA debería mantenerse al margen sobre el rebote de los monoplazas, ya que es algo que sufren todos los equipos: "Estoy totalmente de acuerdo con Max [Verstappen], no es correcto cambiar algo así durante la temporada".

"No puede ser la federación quien haga nuestros reglajes. Modificar la altura significa cambiar la puesta a punto, y la FIA no puede hacer eso, pero el siguiente punto es que todo eso es resultado de que un equipo tenía problemas", expuso Marko. "Esa escudería debería solucionar sus propios contratiempos, y no afectar a los demás".

Aunque la modificación de la normativa técnica no ha afectado mucho a Red Bull, existe la posibilidad de que el organismo rector vuelva a cambiar las reglas, ya que deben reunirse con los directores técnicos.

El asesor de la escudería de las bebidas energéticas dijo que se necesitaban muchos detalles más por parte de la FIA para saber hasta qué punto quieren estar presentes en la puesta a punto de los coches: "Pienso que hay demasiados parámetros que aún no están claros, así que creo que tienen que dar otra aclaración".