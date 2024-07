Red Bull F1 confirma que su bazooka volverá en el RB20 en Bélgica

El equipo Red Bull Racing se decidió, y en el Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1 veremos a dos RB20 equipados con los bazookas, es decir, la configuración 'antigua', dejando a un lado la versión que debutó con Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría. El director técnico de la escudería, Pierre Waché, admitió que en un trazado como el belga, donde la eficiencia aerodinámica cuenta mucho, sería lo acertado.

El neerlandés, siempre muy directo en sus declaraciones, no ocultó su decepción tras no lograr la pole position: "Hemos traído actualizaciones, pero aún no es suficiente, así que estoy frustrado. Esperaba que pudiéramos hacer más con esas actualizaciones, en las últimas carreras, tanto si se trata de una pista con curvas rápidas como lentas, tanto con frío como con calor, nos han ganado en ritmo puro".

El holandés animó a su conjunto a mantener abiertas dos vías de desarrollo, con un coche sin bazooka para los trazados de alta carga aerodinámica como Hungaroring, y otro con una versión antigua para los circuitos más rápidos, como podría ser el caso de Spa-Francorchamps.

Curiosamente, cuando Ferrari realizó pruebas comparativas entre dos configuraciones del SF-24, se dijo que era una señal de debilidad por parte de los de Maranello, inseguros de que las últimas innovaciones no hubieran dado los resultados que vieron en el túnel de viento y el simulador.

Red Bull parece que está aprovechando todas las oportunidades que se le presentan, de hecho, es justo creer que cada escudería pone en pista los mejor de todo el material que produjeron a pesar de las limitaciones del límite presupuestario. El RB20 más delgado solo para Max Verstappen, ya que no había repuestos suficientes para Sergio Pérez, proporciona más empuje vertical y mejora la refrigeración de los componentes de la unidad de potencia, mientras que la versión estándar parece ser más eficiente.

Hay que suponer que la diferencia en el tiempo por vuelta no es tan grande a favor de una u otra versión, pero la elección ofrece oportunidades que pueden verificarse más en el ritmo de carrera que en la clasificación. No cabe duda de que Red Bull perdió el liderato, que fue a manos de McLaren, pero es evidente que hay un intento de reacción.

El nerviosismo de Max Verstappen atestigua que en Milton Keynes perdieron esa ventaja que consiguieron en el pasado, aunque parecía que el extremo proyecto del RB20 era una hoja en blanco, porque el RB19 ya no tenía más desarrollo disponible. El hecho de que la evolución que apareció en el Gran Premio de Hungría parezca un paso atrás indica que incluso han perdido ciertas ideas de lo que hacer.

Pasó desapercibido, pero Red Bull experimentó con no menos de cuatro configuraciones de alerón delantero entre Sergio Pérez y Max Verstappen. Se tratan de soluciones muy diferentes que pueden utilizarse en trazado con características específicas, pero vamos hacia una mayor especialización en piezas individuales que ofrecerán distintas posibilidades a la evolución de los coches.

