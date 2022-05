Red Bull no cree "una coincidencia" que Aston Martin tenga un F1 parecido

Cargar el reproductor de audio

Aston Martin desveló el jueves por la tarde, antes del Gran Premio de España 2022 de Fórmula 1, una serie de mejoras para su monoplaza AMR22, con conceptos de diseño que rápidamente recordaban al RB18 de Red Bull.

La FIA comunicó que había investigado el asunto después de observar las similitudes como parte de sus controles rutinarios previos al evento, pero consideró que los de Silverstone "habían seguido los procesos correctos" en el diseño de las actualizaciones, cumpliendo así con la normativa.

Sin embargo, Red Bull respondió emitiendo un comunicado en el que afirmaba que la transferencia de su propiedad intelectual sería una "grave infracción" del reglamento. Varios miembros del personal de la escudería austriaca, entre ellos el antiguo jefe de aerodinámica, Dan Fallows, se han ido a Aston Martin en los últimos meses.

"La imitación es la mayor forma de adulación, al fin y al cabo", dijo el director del equipo de las bebidas energéticas, Christian Horner, en Sky Sports tras los entrenamientos del viernes en España.

"No es una coincidencia que hayamos tenido algunas personas que se han pasado de Red Bull a Aston Martin durante el invierno y la primera parte de esta temporada", continuó. "La FIA nos llamó la atención a principios de la semana, cuando dijeron 'tenemos un coche que se parece mucho al de ustedes, ¿podemos tener una lista de sus diseños para ver cómo se hicieron?' Así que eso hace saltar inmediatamente las alarmas".

"Ahora bien, lo que es permisible, lo vemos de arriba a abajo en el paddock, los individuos se mueven de un equipo a otro después de un período de 'gardering'. Lo que tienen en su cabeza, eso es juego limpio, son los conocimientos que poseen", expresó el máximo responsable de Red Bull.

"Lo que no es justo, y es totalmente inaceptable, algo que no aceptaríamos, es que haya habido alguna transferencia de propiedad intelectual", señaló Horner.

La FIA tomó medidas drásticas sobre las reglas que rodean la 'ingeniería inversa' de los coches a raíz de la controversia del "Mercedes rosa" en 2020, cuando Racing Point, el nombre que llevaba el equipo de Aston Martin previamente, trató de copiar el diseño de la flecha de plata campeona en 2019 mediante fotografías.

No obstante, el jefe de la escudería de Milton Keynes dijo que las actualizaciones de Aston Martin no podrían haber sido diseñadas de la misma manera, ya que "el aspecto (del RB18) no se dio a conocer hasta hace un mes más o menos", lo que significa que "el trabajo comenzó mucho antes".

Horner no quiso revelar si Red Bull tenía alguna prueba de la transferencia de la propiedad intelectual, pero confirmó que el equipo trataría de investigar internamente buscando en su software.

"Tenemos nuestras propias protecciones, sabemos exactamente qué se mira y dónde se controla ese software", dijo el británico. "Pero creo que es el trabajo del regulador, la FIA, porque tienen el acceso, y confiamos mucho en ellos para asegurar que no hay transferencia de propiedad intelectual, que no ha habido abuso de eso, así que es, en gran medida, su trabajo ir a vigilar eso".

Horner añadió que corresponde a la federación internacional, como organismo regulador, asegurarse de que se han cumplido las normas, sobre todo por la preocupación que suscita "el precedente que se sienta".

"No es el mayor de los problemas para nosotros, a menos que Aston Martin empiece a ganarnos", dijo. "Pero para los equipos que están en el medio, podría acusar un efecto material sobre ellos, lo más importante que queremos asegurar es que nuestra propiedad intelectual está protegida y no se ha abusado de ella".