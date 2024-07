Red Bull se asegura que Verstappen no vaya a Mercedes renovando a Marko

Red Bull cierra la puerta a que Mercedes, su rival en la Fórmula 1, intente fichar a Max Verstappen, tras conseguir un nuevo acuerdo con su asesor deportivo Helmut Marko para que se quede. Los alemanes admitieron desde el comienzo de la temporada que, cuando Lewis Hamilton se marche a Ferrari la próxima temporada, el objetivo número 1 era hacerse con el vigente campeón del mundo.

Hablando a principios de este curso, el director de Mercedes, Toto Wolff, dijo: "Me encantaría tenerlo, pero primero tenemos que mejorar nuestro coche. Creo que es una decisión que Max [Verstappen] debe tomar. No hay ningún equipo en la parrilla que no querría tenerle en su coche".

Aunque el holandés tiene actualmente un contrato que le compromete con Red Bull hasta finales de 2028, a principios de este año salió a la luz que había algunas cláusulas de salida que le podrían haber permitido marcharse antes si hubiera querido.

Algunas de ellas implicaban objetivos relacionados con el rendimiento, pero parece que, con Red Bull al frente del campeonato de constructores y con Max Verstappen a la cabeza de la clasificación de pilotos antes de las vacaciones de verano, ahora no se pueden activar. Sin embargo, otro factor que surgió a principios de 2024 fue una cláusula secreta que se añadió a su contrato el invierno pasado por el grupo de gestión del neerlandés y Helmut Marko, sin el conocimiento del director del equipo, Christian Horner.

La cláusula, que formaba parte de un apéndice, establecía que si Helmut Marko dejaba la escudería, Max Verstappen podría romper su contrato y marcharse a otro lugar. Esa es la razón por la que, cuando el futuro del austriaco en el equipo estuvo en el centro de los rumores a principios de campaña, el propio lugar del holandés en Red Bull se puso en duda.

El propio piloto dijo en repetidas ocasiones que si el asesor se iba, era probable que no se quedara, lo que abrió la puerta a Mercedes para hacerse con sus servicios. En declaraciones en el Gran Premio de Arabia Saudí, comentó: "Siempre he indicado claramente que tiene que quedarse, así que no puedo continuar sin él. Helmut [Marko] es muy importante para el equipo y para que yo continúe, para el futuro del equipo".

Mercedes todavía presiona para hacer todo lo posible para convencer a Max Verstappen de abandonar el barco, y Motorsport.com pudo saber que Red Bull actuó para eliminar cualquier incertidumbre sobre su futuro al atar a Helmut Marko. Las fuentes indican que el austriaco firmó un documento que garantiza que cumplirá su contrato actual con la escudería, que se extiende hasta finales de 2026.

Además, parece que también hay un principio de acuerdo del neerlandés de que incluso si Helmut Marko no está allí debido a circunstancias fuera del control del equipo, como una enfermedad, entonces eso no sería utilizado como excusa para continuar. El compromiso del asesor hasta finales de 2026 cierra la puerta a que el vigente campeón del mundo esté disponible para cualquier otro conjunto durante los próximos dos años, e incluso más si ofrecen el mismo rendimiento como hasta ahora.

También se traduce en que Mercedes ahora tiene que tomar una decisión para el año que viene, si ir con Andrea Kimi Antonelli u optar por alguien experimentado como Carlos Sainz.

