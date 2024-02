Red Bull F1 quiere "aplastar a la competencia", según Ricciardo

En lugar de optar por una evolución con respecto al monoplaza del año pasado, Red Bull se atrevió con un cambio de concepto que incluía una llamativa solución en en la parte posterior de sus pontones y branquias, similar a lo que Mercedes intentó con su cubierta motor hace un año. El nuevo coche saltó a la pista en los test de pretemporada 2024 de Fórmula 1 en Bahrein, y su rendimiento fue el esperado para el conjunto de Milton Keynes.

Eso hizo que Daniel Ricciardo, miembro de la familia de los de las bebidas energéticas, afirmara que la determinación mostrada este invierno para mejorar el ya dominante RB19 es la prueba perfecta de la que la escudería austriaca tiene una mentalidad asesina. Cuando Motorsport.com le preguntó sobre si estaba sorprendido por lo que hicieron con el RB20, respondió: "Me río porque estoy sorprendido, pero no lo estoy".

"Creo que es un equipo que funciona mejor cuando gana, pienso que cuando vencen es como si quisieran aplastar completamente a la competencia", continuó el australiano. "No es como, 'vale, ahora estamos ganando, vámonos de vacaciones', sino como, 'vamos a poner nuestros pies en el suelo'. Así que ahí es donde creo que han destacado este año".

"Después de la temporada más dominante en 2023, ahora salen con un coche que creo que era como, 'wow'", aseguró el piloto del Visa CashApp RB, quien sabe lo que es estar dentro de esa escudería ganadora después de que lo hiciera entre 2014 y 2018, además de que dijo que se fija en la dirección técnica, especialmente en Adrian Newey.

"Siento que han tenido las mejores actualizaciones, y eso es decir algo", explicó. "Me encanta ver a Adrian [Newey] cerca del coche, y ni siquiera me siento mal señalando a Adrian, porque sé que es más que solo él, pero, obviamente, es una gran parte de ello, y es genial de ver. Tanto si soy parte de la familia como si no, como aficionado, me encanta ver ese tipo de enfoque implacable y esa respuesta a un año tan fuerte".

"En cierto modo, hay que admirarlo. Sé que, obviamente, para los seguidores que lo ven desde el sofá, es como, 'no, quiero que alguien desafíe a Red Bull este año', pero hay que admirar su planteamiento", señaló el piloto australiano y ganador de ocho carreras en la máxima categoría del automovilismo.

La impresionante forma del RB20 en las pruebas invernales llevó a algunos a sugerir que podría ayudar a Red Bull a lograr lo que no consiguieron en el pasado curso, ganar todas las citas, pero Daniel Ricciardo no está convencido de que pueda suceder: "Parece casi imposible, es por la cantidad de carreras que hay, y si tienes una mojado o no".

"Por mucho que hayan hecho un monoplaza nuevo para la temporada y esté seguro de que va a seguir siendo uno que gane, no lo sé, es demasiado pronto como para estar tan seguro de que va a ser tan dominante como el año pasado", dijo Daniel Ricciardo. "Van a ganar carreras, pero no estoy diciendo todavía que vayan a ser imbatibles. Creo que la Fórmula 1 es demasiado impredecible para ser invencible, y pienso que lo harán muy bien, pero es pronto para estar tan seguro".

