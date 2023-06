Red Bull F1 advierte de los peligros del límite de costes

La nueva era de la Fórmula 1 dio la bienvenida a la introducción del límite presupuestario, que ponía en jaque a muchos equipos que hacían gastos enormes con respecto a los más modestos. La intención era igualar las cosas y crear una parrilla mucho más reñida, puesto que nadie podría invertir más de la cifra acordada, y si se hacía, se exponían a una sanción.

Eso le ocurrió a Red Bull, quienes a pesar de tener a sus tres empleados con mejor sueldo fuera de esa regla [al igual que todos los demás], advirtió que debían ser cautelosos a la hora de sustituir a miembros experimentados por otros que cobrasen menos con el fin de estar por debajo del techo presupuestario.

Normalmente, son el director del equipo, el técnico y otra persona más lo que ocupan esos puestos, y dentro de la regla se suelen incluir los que participan en el diseño, la fabricación y el funcionamiento de los monoplaza. Sin embargo, son ya varias las escuderías que se han visto obligadas a desprenderse de sus figuras con grandes sueldos que no estaban exentas al reglamento, como ocurrió en Aston Martin con Andrew Green o en Mercedes con Geoff Willis.

Por su parte, los de Milton Keynes, a través de su máximo responsable, Christian Horner, señaló que su ingeniero Rob Marshall, quien fue contratado por McLaren recientemente, había estado trabajando fuera de lo que es el equipo de Fórmula 1. Además, el inglés admitió que el límite hacía más complejo retener a los mejores cuando reciben otras ofertas, porque no pueden igualarlas: "No puedes llevar a nadie dentro del equipo. Rob [Marshall] estaban tan centrado en otros proyectos, que recibió una oferta de McLaren que era algo así como el doble, así que no se le puede culpar quererse ir".

Cuando se le preguntó a Horner si existía el riesgo de entrar en una espiral salarial, también indicó que podría ocurrir lo contrario, es decir, que las escuderías optasen por jóvenes que cobren menos en lugar de experimentados: "Hay que asegurarse de que no sea una carrera hacia el fondo. El problema es que hay veteranos que han contribuido de forma significativa y que no queremos que se vean forzados a dejar sus puestos por culpa del límite, solo porque podamos contratar a diez jóvenes y solo a un experimentado".

"Ese es el debate constante que tenemos, y en el que hemos tenido despidos", explicó el director del equipo Red Bull. "Jay Poole [antigua director de recursos humanos de la escudería austriaca] fue una de ella, la despedimos porque no podíamos justificar un puesto dentro del límite presupuestario".

