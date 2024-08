Red Bull acelera sus desarrollos tras el varapalo de Zandvoort

Durante la primera parte del Gran Premio de Países Bajos del pasado fin de semana, muchos pensaron que estaban viendo el guion habitual: pole de Lando Norris, mala salida del británico y cómoda victoria de Max Verstappen ante su público tras un adelantamiento en la curva 1. Pero la realidad acabó siendo muy diferente.

Ahora McLaren vuela, es la referencia de la Fórmula 1 a nivel técnico y de rendimiento. No sólo lo dice el triunfo de Norris en Zandvoort, sino sobre todo la ventaja que le sacó a Verstappen una vez recuperó el liderato: casi 23 segundos (22"896 concretamente).

Una diferencia a la que no estaban acostumbrados en Red Bull. Incluso en las últimas carreras que no había ganado, el neerlandés no había sufrido tan descaradamente la superioridad de McLaren. Pero ahora las cosas están claras: Red Bull es la segunda fuerza y tiene mucho terreno por recuperar.

Al final del GP de Países Bajos, el asesor de Milton Keynes, Helmut Marko, intentó dar una explicación a lo sucedido. El particular trazado de la pista, las temperaturas del asfalto y la elección de la puesta a punto del RB20 de Verstappen fueron factores clave en su derrota.

Dr Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing, Christian Horner, Director de Equipo, Red Bull Racing Foto de: Erik Junius

"Creo que en parte fue específico de la pista", dijo Marko a Servus TV. "En parte también fue culpa de la temperatura, que era relativamente baja. Lo interesante es que Piastri tenía más o menos al mismo ritmo que Lando después de la parada en boxes y cuando se quedó atrapado detrás de Leclerc, lo perdió todo".

"Desafortunadamente, ese no fue el caso de Lando cuando adelantó a Max. Así que hay algunas inconsistencias, pero hoy nos han batido claramente, hasta un punto que también es alarmante".

Según Marko, Red Bull es consciente de los principales problemas que afectan a los RB20. Falta equilibrio, una puesta a punto que ayude al coche a desgastar menos los neumáticos, a ir al máximo nuevamente como lo hacían al principio de la temporada sin sufrir un desgaste tan excesivo.

Por esa razón ya están en marcha las mejoras previstas para la segunda mitad de la campaña. Pero el varapalo sufrido en Zandvoort acelerará los plazos de implantación y, en consecuencia, también los de su llegada y uso para recortar la distancia que hoy separa a Red Bull de McLaren y, como mínimo, intentar defender su liderato en la clasificación de pilotos y constructores.

"Más o menos sabemos dónde están los problemas. El coche tiene que estar más equilibrado. Equilibrio significa que el piloto tiene más confianza y resbala menos. Eso mejora el desgaste de los neumáticos. Hay algunas cosas en proyecto. ¿Cuándo llegarán? A la luz de esta derrota, es probable que lleguen cuanto antes", reveló el austriaco.