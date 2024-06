La realidad detrás del sucesor de Hamilton en Mercedes en F1 2025

El diario Bild y RTL ya dieron por hecho el fichaje de Andrea Kimi Antonelli por la escudería de Brackley para ser el sucesor de Lewis Hamilton a partir de la temporada 2025 de Fórmula 1, a pesar de que el italiano tan solo tiene 17 años. El director del equipo, Toto Wolff, quizá dio el pistoletazo de salida a todo ello cuando declaró en el Gran Premio de Canadá a Sky Sports F1 que querían "centrarse" en él porque era su "futuro", algo que ya le comentaron a Carlos Sainz.

Esa fue una declaración que se pudo malinterpretar. No es ningún secreto que Mercedes está haciendo todo lo posible para preparar al joven piloto para el Gran Circo, y el próximo año podría surgir la oportunidad, además de que en Brackley parece que ya zanjaron los rumores que había con la firma del madrileño.

Cuando se le preguntó a Toto Woff, confirmó de manera explícita que ya no contaban con contratar al español, quien ahora es uno de los candidatos a ocupar un asiento en Sauber o en Williams. Es uno de los grandes protagonistas del mercado, pero la escudería alemana no tiene prisa y, por tanto, consideró en no seguir dando largas.

Mercedes F1 aún no se ha decidido

Sin embargo, según nuestra web hermana, Motorsport-Total-com, la decisión de que Andrea Kimi Antonelli se convierta en el nuevo piloto de Mercedes a partir de 2025 todavía no está tomada. Eso no cambia el hecho de que sus posibilidades de conseguir el asiento al lado de George Russell sean buenas, pero a pesar de que la escudería rechazó a Carlos Sainz y al resto de los candidatos, la puerta sigue abierta para uno de ellos.

Se trata de Max Verstappen. Como indican nuestros compañeros, Toto Wolff todavía no ha tomado una decisión, además de que aseguró que "hay uno o dos más que también podrían ser interesantes", con lo que hay que resolver la otra parte del puzzle, aunque todo hace indicar que se refería al neerlandés de Red Bull.

Por su parte, Gerhard Berger, cree que en Brackley es el menor de los problemas, y dijo en Bild am Sonntag: "Toto [Wolff] se está esforzando por encontrarlo, pero Max [Verstappen] sabe que su fuerza de conducción quizá no sería suficiente para devolver a Mercedes al camino de la victoria en la situación actual".

Es una afirmación que podrían ver de otra forma en la familia Verstappen, ya que el vigente campeón del mundo sigue cosechando triunfo tras triunfo mientras que Sergio Pérez cae eliminado antes de la Q3 en muchas de las clasificaciones. Al mismo tiempo, Mercedes está mejorando significativamente, y desde la actualización del Gran Premio de Mónaco, parece ir mucho mejor, como se demostró en el Gran Premio de Canadá, con la pole position y un podio.

Sí a Andrea Kimi Antonelli solo cuando Max Verstappen diga no

Es probable que Toto Wolff no diga sí a Andrea Kimi Antonelli mientras siga habiendo una teórica posibilidad de conseguir la firma de Max Verstappen, y según la información de Motorsport-Total.com, hasta ahora no hubo ningún rechazo por su parte. Sobre todo, porque recientemente criticó a Red Bull y su forma de experimentar los problemas deportivos y técnicos.

Gerhard Berger también opinó: "Max [Verstappen] está en una fuerte fase de reflexión en este momento sobre cómo continuarán las cosas con él sin su mentor, Helmut Marko y Adrian Newey. Red Bull es sin duda la mejor solución en este momento, pero Max tomará una decisión difícil en favor de una solución mejor tan pronto como surja la oportunidad."

"Si se da cuenta de que su coche empieza a flaquear y ve ventajas en otra parte, aprovechará la oportunidad. Le mueve el rendimiento", dijo. "Si Newey se decidiera por Mercedes, Verstappen estaría allí en un abrir y cerrar de ojos, pero, de momento, parece que Newey acabará en Ferrari".

¿Oliver Bearman tiene asegurado su puesto en Haas F1?

La noticia de que Mercedes ya ató a su próximo piloto no fue la única de la que se habló durante la pasada semana, sino que el Daily Mail aseguró que en Haas ya se hicieron con los servicios de Oliver Bearman. Aunque no parece ser todavía así, y aunque es muy probable que el británico se haga con un volante en la escudería estadounidense, el contrato todavía no está firmado.

