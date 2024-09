"Si pusiesen micrófonos en fútbol...", los pilotos de F1 se defienden

Uno de los asuntos del fin de semana del GP de Singapur 2024 surgió en la semana previa, cuando el presidente de la FIA Ben Sulayem anunció en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que pediría a la Fórmula 1 vigilar y castigar las palabras malsonantes de los pilotos.

La polémica llegó cuando castigaron a Verstappen con un día de servicio comunitario por decir que en el gran premio anterior su coche estaba "jodido", y esa decisión de la FIA generó gran revuelo. El whatsapp de los pilotos echó humo por esa sanción, y están consensuando cómo responderán ante la federación. Pero, ante la prensa, señalaron un punto clave de la Fórmula 1 que provoca esta situación.

"Creo que hoy en día se retransmiten muchas cosas, mientras que en otros deportes no vas por ahí con un micrófono pegado a ti. Creo que mucha gente dice muchas cosas malas cuando está a tope de adrenalina en otros deportes, pero simplemente no se capta", dijo el propio Max Verstappen. "Mientras que aquí, probablemente también con fines de entretenimiento, se dicen cosas y ahí es donde la gente puede captarlas, discutirlas en las redes sociales y te metes en todo tipo de problemas. Así que creo que ya empieza por no transmitirlas. Quiero decir, si no lo transmites, nadie lo sabrá. Solo el equipo, pero con eso te ocupas internamente de este tipo de cosas".

Mientras Verstappen plantea limitar los mensajes de radio o poner retardo par poder censurar los mensajes polémicos, sentado a su lado Yuki Tsunoda insistió en la comparación con otros deportes: "Probablemente es porque tenemos sistemas de radio, por eso las televisiones pueden mostrar accidentalmente malas palabras en la televisión. Pero estoy seguro de que si usaras micrófonos en cualquier otro deporte...".

"Imagínate en el fútbol, si pusieras micrófonos a todos los jugadores o en el baloncesto o lo que sea, todos estarían diciendo malas palabras, supongo, así que... Quiero decir, la razón es únicamente porque hay radio".

Ante esa frase, Verstappen reaccionó bromeando con la altura del japonés: "Estás en el deporte equivocado, hombre, tenemos que jugar al baloncesto". Tsunoda respondió con gracia: "Tal vez, sí, creo que sí. En Estados Unidos...", y Verstappen se ofreció: "Te puedes subir a mis hombros".

En otro momento del fin de semana, Sergio Pérez fue en la misma dirección: "Sí, creo que es un deporte muy divertido. Te ponen el micrófono en la boca, pero imagínate en el fútbol. Imagínate que ponen un micro en la boca de los futbolistas después de que les den una patada en la pierna...".

"Pero creo que si quieren controlar eso, deberían eliminar la radio, quitarla y darnos privacidad".

El director de Ferrari, Frederic Vasseur, al que la FIA también investigó tras el GP de Las Vegas 2023 por decir "le jodieron la sesión a Carlos", también declaró: "Somos uno de los únicos deportes donde... No le ponen al futbolista un micro, y no quiero solo referirme al fútbol, pero tenemos que entender también que los pilotos de F1 pilotan el coche a 350 km/h y no estoy seguro de que el idioma sea la primera prioridad para ellos cuando están conduciendo el coche. Podemos discutir sobre el otro enfoque, sobre ruedas de prensa, creo que sancionarles por lo que dicen cuando están en el coche sería un poco duro".

El director de Williams, James Vowles, se mostró de acuerdo: "Evidentemente, entiendo que somos un deporte mundial y hay elementos que debemos mantener bajo control, y hay situaciones en las que tal vez el lenguaje que se ha utilizado en una vuelta lenta o de entrada al pitlane absolutamente se puede evitar. Pero también tenemos que intentar tener en cuenta que tenemos a algunos de los deportistas de élite más importantes del mundo jugándose la vida como gladiadores, y eso provocará una reacción emocional".

"Y cuando adrenalina fluye a tope por el cuerpo, es muy difícil. Lo que dicen ante la prensa se puede corregir, pero creo que en el calor del momento, estamos pidiendo demasiado".