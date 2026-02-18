Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Vasseur enfría el optimismo pese al buen día de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vasseur enfría el optimismo pese al buen día de Ferrari

Cómo Cadillac F1 utilizó neumáticos falsos en las pruebas de túnel de viento

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Cómo Cadillac F1 utilizó neumáticos falsos en las pruebas de túnel de viento
Análisis
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

El monoplaza diseñado por Waché no solo ha introducido el nuevo alerón delantero y los dos flaps a los lados de la cubierta motor, sino que también ha estrenado un nuevo lateral ensanchado en el socavado para mejorar la eficiencia aerodinámica.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: AG Photo

Era de esperar: Red Bull no solo llevó un nuevo alerón delantero en la segunda semana de test en Bahrein, porque el equipo de Milton Keynes ha comenzado a realizar intervenciones importantes en los pontones del RB22 para reducir la resistencia al avance.

El coche diseñado por Pierre Waché se presentó en la primera sesión de Sakhir con unos laterales completamente sin undercut bajo la entrada de los radiadores: una elección claramente muy conservadora para comprobar la fiabilidad de la unidad de potencia RBPT Ford DM01, el primer motor que ha convertido al constructor austro-británico en un fabricante completo.

Max Verstappen, Red Bull Racing: si nota come la fiancata non avesse alcuna svasatura nei test della scorsa settimana

Max Verstappen, Red Bull Racing: si nota come la fiancata non avesse alcuna svasatura nei test della scorsa settimana

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El propulsor de Tom Hudgkinson no solo dio la impresión de no tener problemas en la gestión de las temperaturas, sino que también llamó mucho la atención por la base de rendimiento, por lo que no debe sorprender el "adelgazamiento" de los pontones del RB22.

Si los laterales no han sido modificados en la parte superior del "tobogán", sí se ha apreciado una primera excavación que rediseña la zona inferior, reduciendo de forma notable el drag. Y estamos convencidos de que se trata solo de un primer cambio, conociendo cómo el equipo de Enrico Balbo suele ser siempre muy agresivo desde el punto de vista aerodinámico.

Red Bull no ha brillado hasta ahora en la jornada de test de hoy, con Isack Hadjar más tiempo en el box que en pista: los nuevos pontones no han sido retirados, señal de que no debería ser esa modificación la que esté complicando la gestión del RB22.

En la parte trasera también han aparecido dos pequeños flaps verticales como prolongación del difusor a los lados de la estructura deformable posterior.

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Mejores comentarios

Más de
Franco Nugnes

El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Red Bull cambia el alerón delantero del RB22 para empezar a buscar rendimiento

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Red Bull cambia el alerón delantero del RB22 para empezar a buscar rendimiento

El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!
Más de
Isack Hadjar

Así os contamos el día 1 de la segunda semana de test de F1 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Así os contamos el día 1 de la segunda semana de test de F1 en Bahrein

Vídeo: así fue el simulacro de salida de carrera de la F1 2026, sin Aston

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vídeo: así fue el simulacro de salida de carrera de la F1 2026, sin Aston

Galería: el día 4 de los test de Bahrein de F1 2026, en fotos

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Galería: el día 4 de los test de Bahrein de F1 2026, en fotos
Más de
Red Bull

Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Hamilton y Verstappen responden a Stella sobre el peligro de las salidas en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Hamilton y Verstappen responden a Stella sobre el peligro de las salidas en 2026

Verstappen no recula en sus críticas: "La F1 no debe acercarse a la Fórmula E"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen no recula en sus críticas: "La F1 no debe acercarse a la Fórmula E"

Últimas noticias

El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein