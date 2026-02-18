El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica
El monoplaza diseñado por Waché no solo ha introducido el nuevo alerón delantero y los dos flaps a los lados de la cubierta motor, sino que también ha estrenado un nuevo lateral ensanchado en el socavado para mejorar la eficiencia aerodinámica.
Era de esperar: Red Bull no solo llevó un nuevo alerón delantero en la segunda semana de test en Bahrein, porque el equipo de Milton Keynes ha comenzado a realizar intervenciones importantes en los pontones del RB22 para reducir la resistencia al avance.
El coche diseñado por Pierre Waché se presentó en la primera sesión de Sakhir con unos laterales completamente sin undercut bajo la entrada de los radiadores: una elección claramente muy conservadora para comprobar la fiabilidad de la unidad de potencia RBPT Ford DM01, el primer motor que ha convertido al constructor austro-británico en un fabricante completo.
Max Verstappen, Red Bull Racing: si nota come la fiancata non avesse alcuna svasatura nei test della scorsa settimana
El propulsor de Tom Hudgkinson no solo dio la impresión de no tener problemas en la gestión de las temperaturas, sino que también llamó mucho la atención por la base de rendimiento, por lo que no debe sorprender el "adelgazamiento" de los pontones del RB22.
Si los laterales no han sido modificados en la parte superior del "tobogán", sí se ha apreciado una primera excavación que rediseña la zona inferior, reduciendo de forma notable el drag. Y estamos convencidos de que se trata solo de un primer cambio, conociendo cómo el equipo de Enrico Balbo suele ser siempre muy agresivo desde el punto de vista aerodinámico.
Red Bull no ha brillado hasta ahora en la jornada de test de hoy, con Isack Hadjar más tiempo en el box que en pista: los nuevos pontones no han sido retirados, señal de que no debería ser esa modificación la que esté complicando la gestión del RB22.
En la parte trasera también han aparecido dos pequeños flaps verticales como prolongación del difusor a los lados de la estructura deformable posterior.
