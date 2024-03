RB pone fecha a su traslado parcial a Milton Keynes

La sede del equipo permanecerá en Faenza, donde se encuentra desde su fundación cuando era Minardi a finales de la década de 1970, pero abandonará el diminuto centro de aerodinámica en Bicester. El cambio se produjo en 2022, cuando el Visa CashApp RB, que entonces competía bajo el nombre de AlphaTauri, pasó a utilizar el túnel de viento de Red Bull.

Se espera que la mejora de la infraestructura del Reino Unido atraiga a más personal a territorio británico, y el director del conjunto, Laurent Mekies, calcula que el centro de Milton Keynes estará en funcionamiento a finales de año: "Empezaré diciendo que no hemos pedido a ningún ingeniero que se traslade a Inglaterra".

"Faenza es la sede histórica del equipo, y también es una instalación moderna, que además ha disfrutado de una inversión bastante reciente", dijo el francés en una entrevista exclusiva con Motorsport.com Italia. "Aquí tenemos muy buenas herramientas de producción y una gran parte de la oficina de diseño".

"En Bicester tenemos el departamento aeronáutico, el de diseño conceptual y parte de la oficina diseño, todo ello en un lugar elegido por proximidad al túnel de viento", continuó. "Hace quince años, la escudería era más pequeña que ahora, y Bicester tenía sentido, y hoy se ha triplicado, ya no utilizamos ese túnel porque tenemos otro, y la ubicación ya no es adecuada. Así que lo dejaremos a finales de año y nos trasladaremos a unas nuevas instalaciones en Milton Keynes, junto a Red Bull".

Los rivales, liderados por el máximo responsable de McLaren, Zak Brown, expresaron su preocupación por el hecho de que la propiedad común de dos equipos permita a las escuderías ser más eficientes para cumplir con el límite de costes. El traslado a Milton Keynes también dio lugar a especulaciones sobre movimientos de personal entre el Visa CashApp RB y Red Bull, pero Laurent Mekies lo desmintió.

"El reglamento está muy claro, está muy bien definido que no se puede utilizar el traspaso de personal para eludir la normativa relativa [a la propiedad intelectual], por tanto, no se puede trasladar a una persona del equipo A al B para transferir conocimientos", comentó. "Ahora bien, en nuestro caso, puedo decir que eso no ha sido lo frecuente, y cada vez que hubo algo así, preguntamos a la FIA si el paso de un técnico o de un ingeniero en una función específica debía considerarse conforme al reglamento, y siempre hemos actuado tras recibir el visto bueno de la federación internacional".

