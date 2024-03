RB se defiende porque su F1 es el que "menos se parece" a Red Bull

Las preocupaciones sobre la asociación de Red Bull y el Visa CashApp RB, el antiguo AlphaTauri, retumbaron por el paddock, incluso el responsable de McLaren, Zak Brown, no dudó en pronunciarse de manera pública sobre los posibles problemas de tener a dos escuderías bajo una misma propiedad.

Las quejas del estadounidense van mucho más allá de la transferencia de personal entre los dos conjuntos y, por tanto, de compartir propiedad intelectual, y también se refieren a áreas como la influencia política y la estrategia de carrera. Sin embargo, a nivel técnico, el director de los de Faenza, Laurent Mekies, cree que el diseño de su VCARB01 demuestra que siguen trazando su propio camino, en lugar de copiar a los campeones del mundo.

"Nuestro coche no es el Red Bull del año pasado, no lo es, y si alguien tiene ganas de analizarlo técnicamente, lo verá", dijo el francés en una entrevista con Motorsport.com Italia. "Todos nuestros rivales, sin excepción, trataron de encontrar inspiración mirando al RB19, nosotros también, pero sabemos por la historia de la Fórmula 1 que copiar no es algo extraño".

"Lo vemos incluso hoy en el paddock, no hay dos coches idénticos ni siquiera cerca de serlo, y añadiría que después de ver todos los monoplazas en el pitlane, puedo decir que visualmente, el nuestro está entre los que menos se parece al RB19", continuó. "A nadie de Red Bull el interesa jugar con zonas grises del reglamento, y afortunadamente para nosotros, las normas son muy claras. Compartimos algunos componentes que el reglamento permite, al igual que la mitad del pitlane".

El responsable de los italianos argumentó que, dado que los componentes que se pueden usar en más de una escudería, como las cajas de cambio o las piezas de la suspensión, no son diferenciadoras, significa que solo están sufriendo por cumplir con el límite de costes sin una inversión adicional.

"No hemos visto a un Williams en la pole position, ni a un Haas en el podio, y eso se debe a que los componentes que se comparten no incluían piezas significativas en términos de rendimiento, sino que se centraban en elementos con una elevada relación de desarrollo y coste", explicó. "Este reglamento también pretendía favorecer un nuevo modelo de negocio, dar la posibilidad a un equipo de compartir sin obligar a realizar inversiones importantes en determinados componentes, como las cajas de cambio".

"Me gustaría señalar que, incluso en un momento tan favorable para la Fórmula 1 en el plano financiero, nuestros propietarios siguen asignando un presupuesto cada año, y creo que es el caso de una gran parte de la parrilla", dijo. "No creo que haya ninguna base para decidir cambiar esa parte de la normativa solo para complacer a una escudería. El peligro es que tomemos una decisión equivocada para nuestro deporte en su conjunto".

Laurent Mekies también restó importancia al impacto de que el Visa CashApp RB volviera a tener la suspensión de Red Bull durante la temporada 2023, y afirmaron que el constante desarrollo aerodinámico del equipo fue un factor mucho más importante en su mejora de rendimiento, que le hizo pasar de la décima a la octava posición a finales de año.

"Desde luego, no era solo una cuestión de suspensiones. Vimos que no ocurría nada milagroso en términos de rendimiento", añadió. "El equipo fue décimo en el campeonato durante mucho tiempo, y para intentar cambiar las cosas, se tomó la decisión de hacer un cambio mucho mayor con un programa de desarrollo que llegó hasta la última carrera en Abu Dhabi".

"Se modificó prácticamente la mitad del monoplaza, y los resultados también fueron evidentes por el hecho de ser la única escudería que tenía un programa de desarrollo en esa fase", defendió el galo. "Fue una apuesta que dio sus frutos, el equipo ganó dos posiciones en el campeonato de constructores, y además de la recompensa deportiva, también estuvo la económica".

