RB descarta trasladar su fábrica principal de Faenza a Milton Keynes

La escudería, propiedad de Red Bull, está llevando a cabo una renovación de su programa de F1, que incluye un cambio de identidad para dejar de ser AlphaTauri y la llegada de Laurent Mekies y Peter Bayer, los nuevos directores del equipo.

Pero en medio de las miradas de los equipos rivales por sus estrechos lazos con su escudería hermana Red Bull, se ha sugerido que podrían optar por abandonar su fábrica de Faenza (en Italia) y trasladar todo su equipo al Reino Unido.

La polémica cogió más fuerza por los comentarios que Zak Brown, CEO de McLaren, hizo en la presentación de la decoración de su equipo a principios de este año, cuando expresó su preocupación por la asociación entre Red Bull y RB.

"AlphaTauri [ahora RB] , por lo que tengo entendido, se traslada al Reino Unido, lo que creo que beneficiará a ambos equipos", dijo el americano.

"Por lo tanto, este equipo A y B con copropiedad, que es completamente diferente a otros equipos A y B, es una gran preocupación para nosotros por la salud del deporte", añadió.

Pero el director del equipo Visa Cash RB, Mekies, ha explicado que las sospechas de Brown sobre el movimiento de su equipo son erróneas.

Ha aclarado que, aunque su equipo está trasladando parte de su personal actual del Reino Unido fuera de sus instalaciones aerodinámicas de Bicester a un nuevo edificio en Milton Keynes, Faenza seguirá siendo la sede de la escudería.

"Tenemos unas instalaciones muy buenas en Faenza y creemos que la base es muy buena para seguir construyendo sobre ella", explicó Mekies.

"Pero no estamos contentos con lo que tenemos actualmente en Bicester. Creemos que no damos a nuestros chicos las mejores herramientas posibles allí. Era una instalación muy pequeña que se nos quedó todavía más pequeña. Y la teníamos porque utilizábamos nuestro túnel de viento en Bicester, lo que ya no es el caso".

Mekies explicó que RB cesará sus operaciones en Bicester y trasladará a todo el personal.

"Estamos construyendo una sede totalmente nueva en Milton Keynes, a las afueras del campus Red Bull, y van a ser unas instalaciones de última generación del mismo modo que tenemos unas instalaciones de alto nivel en Faenza".

Mekies afirmó que tener algunas de sus operaciones en Reino Unido era especialmente valioso para ayudar a atraer a personal que no estaba interesado en mudarse a Italia.

"Tendremos más capacidad, lo que significa que si mañana queremos acudir al mercado laboral y conseguir a alguien que quiera quedarse en el Reino Unido, sea del departamento que sea, pues ahora será posible conseguir que un mismo departamento se reparta en dos ubicaciones y con la tecnología actual, estén trabajando juntos".

"Históricamente, ha sido un gran inconveniente en la Fórmula 1 hacer eso. No hay muchos ejemplos de éxito, somos conscientes de ello, pero pensamos que, como el mundo ha cambiado enormemente, no se trata sólo de la tecnología, sino también de la mentalidad de la gente. Intentamos que eso funcione y creemos que puede convertirse en una ventaja", finalizó.

