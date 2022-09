La razón por la que Sudáfrica no está en el calendario de F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Durante el periodo invernal aparecieron los rumores del regreso del Gran Premio de Sudáfrica al calendario de la Fórmula 1, y todo parecía indicar que Kyalami volvería a recibir a los monoplazas más rápidos del mundo en su asfalto, incluso los máximos responsables del Gran Circo coquetearon con la posibilidad de ver a los coches en el continente africano.

Sin embargo, después de que la FIA anunciara el programa oficial que seguirán en 2023, Sudáfrica no estará en los viajes de la máxima categoría del automovilismo. De esa forma, si regresa un año después de la fecha esperada, habrán pasado más de tres décadas desde su última prueba, cuando en 1993 Alain Prost venció con el Williams.

La Fórmula 1 tendrá un calendario de 24 carreras, pero Kyalami no estará junto con Las Vegas como nueva sede, y sobre ello se reveló la razón por la que no se correrá allí. Las complejas negociaciones entre FIA, Motorsport South Africa [MSA], proveedor de servicios, gobierno local y organizador, además de la propia categoría, no llegaron a buen puerto, y el director de la MSA, Anton Roux explicó qué pasó.

El gerente del organismo indicó que el único culpable fue la Asociación del Gran Premio del país, que está dirigida por Warren Scheckter: "La razón por la que la Fórmula 1 no tendrá lugar en Sudáfrica en 2023 es porque el promotor local designado no cumplió con las garantías financieras".

"El problema aquí no es la FIA, la Fórmula 1, la MSA o el gobierno", indicó a News 24. "Es por el incumplimiento de la palabra por parte del organizador local, así que ahora tenemos que cambiar de organizador".

"Aún así, estoy muy seguro de que estaremos en el calendario en 2024. Necesitamos crear más héroes deportivos para que nuestros hijos los sigan, y creo que ese es el beneficio de las carreras", defendió Roux. "Los niños deberían ver un Lewis Hamilton o un Max Verstappen para que puedan tomar como ejemplo".

Una de las principales ventajas que tiene albergar un gran premio de la máxima categoría del automovilismo es que casi el 60% de las personas que asisten al evento proceden de otros países, lo que incrementaría el turismo de Sudáfrica en caso de que se disputara una carrera.

"Algo bueno que tenemos aquí es que estamos en la misma zona horaria que los europeos. Eso coincide con el periodo de mayor audiencia televisiva", concluyó el responsable de la MSA.

