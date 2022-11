Ralf Schumacher cree que Steiner "tiene un problema personal con Mick"

Cargar el reproductor de audio

Mick Schumacher está actualmente disputando su segunda temporada de Fórmula 1 de la mano del equipo Haas, pero parece que tendrá que hacer las maletas después del GP de Abu Dhabi. La escudería estadounidense aún no ha comunicado quién será el compañero de Kevin Magnussen en 2023, aunque el jefe del equipo, Guenther Steiner, admitió en el Gran Premio de Brasil que la decisión ya está tomada.

La expectativa general es que la elección no será a favor de Schumacher, y que será Nico Hülkenberg quien ocupará el puesto la próxima temporada. El expiloto de F1, Ralf Schumacher, también ve de cerca la tormenta que vivirá su sobrino, Mick.

"No espero que Haas se decida por Mick; de lo contrario, lo habrían hecho hace mucho tiempo", dijo el ex piloto de Toyota a Sky Sports Alemania.

"La interacción que hay dentro del equipo y la franqueza de Guenther Steiner no son necesariamente positivas", subrayó.

El hijo del siete veces campeón del mundo recibió fuertes críticas en la primera fase de la temporada después de estrellar su monoplaza en repetidas ocasiones. Después de eso, el rendimiento de Mick mejoró por lo que, según Ralf Schumacher, debe haber algo más que las actuaciones en pista.

"Mick demostró que el potencial está ahí. Pero hiciera lo que hiciera, el equipo y Steiner nunca estuvieron satisfechos con ello. Todo esto no se puede explicar con estándares normales, casi tiene que ser algo personal. Creo que Steiner no puede soportar que otra persona sea el centro de atención en Haas. Tiene muchas ganas de ser protagonista", argumenta Ralf Schumacher.

"No se puede llamar a esto política de personal. Hay que motivar al equipo. Mick está constantemente presionado para no cometer errores, de lo contrario no se le permitirá seguir conduciendo para Haas. Cuando estás bajo ese tipo de presión, no puedes correr bien", aseguró.

Por el momento, no se sabe cuál será la decisión final que tomará la escudería americana Haas F1, pero todo apunta a que el nombre de Mick Schumacher no esté al frente de la parrilla de la próxima temporada 2023 como piloto principal, y sea sustituido por el veterano Nico Hülkenberg.