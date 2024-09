Ralf Schumacher ve posible la retirada de Verstappen por el castigo de la FIA

"Estoy en una etapa de mi trayectoria en la que no quiero tener que lidiar con ese tipo de cosas nunca más", es lo que dijo Max Verstappen tras conocer el castigo que la FIA le impuso en el pasado Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 por utilizar un lenguaje soez en la rueda de prensa oficial de la jornada del jueves, y hay quienes creen que esa amenaza se podría hacer realidad.

Uno de ellos es Ralf Schumacher, quien en declaraciones a Sky Sports F1 Alemania indicó: "Confío en que Max [Verstappen] parará si eso se intensifica porque él es independiente. Tiene suficiente dinero, y a menudo ha dicho que no estará en la Fórmula 1 para siempre, así que no lo descartaría".

Sin embargo, ¿se imagina también el alemán que sea una 'prueba' entre el neerlandés y el presidente de la federación internacional, Mohammed ben Sulayem? Después de todo, fue el responsable del organismo rector quien pidió una especie de reglamento lingüístico más estricto y, por lo tanto, fue quien dio el primer golpe, que se tradujo en el castigo de "trabajo de interés público" para el vigente campeón del mundo.

El germano indicó: "Parece que Max se siente injustamente tratado. Todos lo sabemos, te pones terco y dices, 'no, no lo acepto', pero no creo que al final tenga posibilidades [de hacer otra cosa]. Por otro lado, no confiaría en que ben Sulayem fuera lo suficientemente listo como para dar marcha atrás en la decisión y dejarlo como una advertencia".

"Así que, si yo fuera Max, haría de la necesidad una virtud y elegiría mi proyecto favorito, y quizá ayudaría a los niños o a una causa apoyándolo", continuó Ralf Schumacher, quien también dio un aviso al neerlandés, porque se encuentra en otra pelea más importante que solo contra la FIA. "Verstappen no debe perder de vista el mundial, sobre todo porque está luchando en bastantes frentes".

Red Bull no tiene controlada la tecnología del RB20, y la pelea por el título mundial contra Lando Norris en el McLaren está llegando poco a poco a un punto crítico, y seguir pensando en el castigo de la federación internacional por sus palabras sería "solo una distracción", y "Max necesita su concentración en el coche".

Sin embargo, el holandés tiene muchas cosas en las que poder pensar, como todo lo que ocurrió con el caso Christian Horner a principios de la temporada, el fichaje de Adrian Newey por Aston Martin y, lo que es clave, el problemático monoplaza con el que debe luchar: "Se juntan muchas cosas y el campeonato se le escapa un poco de las manos".

Su ventaja actual está en 52 puntos, y eso significa que podría abandonar en dos carreras y seguir por delante, algo que podría suceder, aunque Ralf Schumacher no tiene claro quién ganará: "El McLaren es con diferencia el mejor coche, y ahora llegan todos los circuitos que se adaptan al McLaren. Creo que Lando [Norris] tiene muchas posibilidades, lo único es que los abandonos podrían cambiar las cosas drásticamente".

Mohammed ben Sulayem como el presidente de Alemania

Se podría decir que el castigo vino por las acciones de Max Verstappen, con lo que tendría toda la culpa, aunque el alemán opina de forma diferente, y es de los que cree que la culpa la tiene el presidente de la FIA: "Está jugando una vez más un papel trágico en todo el asunto. En términos de comunicación, es como nuestro Olaf Scholz [presidente de Alemania], no fue capaz de captar a los pilotos".

Si la FIA quisiera dictar nuevas normas, "entonces iría a la GPDA [sindicato de pilotos] y a la reunión de pilotos, y les explicaría por qué, ya que poner a Max en evidencia de esta manera y sancionarle, con una advertencia habría bastado".

"Tengo que ser sincero, Mohammed ben Sulayem es un problema para mí porque se mete con Susie Wolff, luego un gran escándalo con Liberty Media, después comentarios como ese de nuevo en la gala de la FIA", explicó Ralf Schumacher. "Es un personaje desafortunado. Busca publicidad donde puede, siempre en lo alto del podio, recomendaría a la FIA que pensara en algo nuevo, porque lo que está pasando no puede continuar a largo plazo".

Ralf Schumacher y la palabra con F

Ralf Schumacher puede entender el planteamiento real del presidente de la FIA en este asunto, "que hay que tener un poco de cuidado con el lenguaje", pero cree que se malinterpretó: "Por cierto, eso mismo me ocurrió a mí en una entrevista en 1997, exactamente con la misma palabra. En aquel momento, fue una lluvia de correos electrónicos, luego tuve que disculparme oficialmente ante la televisión británica".

"No lo entendí en absoluto, no somos ingleses, y la gente que me rodeaba, ya fuera Eddie Jordan o Gary Anderson, que hacía el coche entonces, hablaban así todo el día. Entonces era lenguaje coloquial para mí", afirmó. "Y entonces me preguntaron después de la carrera por qué había sido tan mala. Yo simplemente dije, 'nosotros la jod***', no le di importancia".

