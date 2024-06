Ralf Schumacher ve a Hulkenberg "en otra liga" respecto a Pérez

Quizá sea discutible si el RB20 seguirá siendo el coche más rápido de la parrilla en la temporada 2024 de Fórmula 1. Sin embargo, el hecho es que Max Verstappen lidera la clasificación general con un margen de 69 puntos con respecto a Lando Norris, y 71 con Charles Leclerc, mientras que su compañero, Sergio Pérez, solo es quinto.

Así que no es de extrañar que la "cuestión Pérez" vuelva a ser un debate. ¿Fue un error renovar tan pronto el contrato del mexicano hasta el final de 2026? Desde entonces, su rendimiento bajó tan drásticamente que, medido en términos de ritmo de carrera, la diferencia entre los pilotos de Red Bull es mayor de media este año que entre cualquier otra dupla.

Para Ralf Schumacher, es un misterio "por qué el equipo amplió el contrato", como aseguró en una entrevista para Formula1.de: "Creo que habría habido otras opciones en el mercado. Red Bull tiene una plantilla de jóvenes increíblemente grande".

El germano cree que está "claro que Red Bull tendría un gran problema en este momento sin Max Verstappen, porque está llevando el coche donde no se puede", y también "se puede ver lo difícil que es para Pérez ahora", porque, como aseguró, cuando estaban un segundo por delante, no era un problema.

Ralf Schumacher sospecha que la decisión de los de Milton Keynes en favor de Sergio Pérez puede haber tenido detrás motivos "económicos", porque no es solo su sueldo, sino que es una estrella en Latinoamérica y allí se venden más camisetas y gorras de él que de Max Verstappen. Al mismo tiempo, el de Guadalajara es un importante medio publicitario para las lo de las latas moradas.

¿A quién más debería haber traído Red Bull F1?

Sin embargo, según la información de Motorsport-Total.com, la ampliación del contrato de Sergio Pérez no estuvo exenta de polémica y, sobre todo, no fue un éxito seguro. Hacía poco que se sabía que el director del conjunto, Christian Horner, habló con Flavio Briatore sobre Fernando Alonso, quien podría ser el compañero de Max Verstappen, aunque su entorno no hubiera estado muy contento.

Independientemente de su velocidad, también se considera que el español podría causar malestar en el equipo, como se vio en el pasado con McLaren, aunque hubo otro candidato tapado con el que no se contaba. Desde una perspectiva alemana, parece que Nico Hulkenberg podría haber llegado a ser el compañero del neerlandés, y en la actualidad está demostrando que aquello de lo que se habló en 2020 no era tan loco.

Según Ralf Schumacher, el piloto de Haas está "en una liga diferente" a Sergio Pérez, porque "pilota de forma distinta". Todo empieza en la clasificación, donde es muy constante, y podría haber ayudado al holandés de otro modo, lo que le habría beneficiado en términos de estrategia: "Ahora tenemos el problema de que no tiene un compañero de equipo que le ayude".

No obstante, el germano entiendo que puede que no sea tan fácil encontrar a "alguien que sea constante, que puede hacer algo, pero que también quiera pilotar junto a Max Verstappen". Lo que no entiende es que Carlos Sainz "no haya sido también considerado", porque "junto a Charles Leclerc, demostró ser constante, cuántos puntos puede sumar y lo rápido que es".

El campamento de Verstappen, por su parte, está contento con Sergio Pérez. Las tensiones que parecían haber surgido entre los dos se resolvieron hace tiempo, y está muy claro quién es el número 1 y el 2, y ya se demostró en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021 qué tipo de compañero puede ser en sus mejores días.

