Raikkonen no sabe por qué gusta entre los aficionados a la F1

El campeón del mundo de 2007 puso fin a su vida en la Fórmula 1 la pasada temporada, y reconoció que una de sus pocas preocupaciones desde ese momento era tener un perro o no con su familia.

En sus 19 campañas en el Gran Circo, el finlandés consiguió 21 victorias, y aún sigue siendo el último en conquistar el título con Ferrari, por lo que es todo un ídolo para muchos aficionados. Sin embargo, reflexionando sobre sus dos etapas en la categoría, Raikkonen afirmó que no estaba seguro de por qué caía tan bien.

"No sé por qué, quizá es porque soy lo que soy", dijo a Motorsport.com. "Siempre extraño o raro, o como quieras llamarlo".

"Es normal para mí, pero para el resto, quizá no lo es. Toda la mayor parte del camino la he hecho bajo mis propios términos".

Kimi Raikkonen explicó que conservar su actitud en lugar de complacer a los demás con algo que no pensaba, fue algo fundamental para él: "Aquí y allí, tienes que ir por otro camino. Evidentemente, al principio es más difícil, porque intentas llegar a algún sitio".

"Si no lo haces, como que renuncian a intentar cambiarte. Es más fácil que digan: 'tal vez sea mejor dejar que haga lo que quiera'", dijo el finlandés. "Estoy contento de haber luchado al principio, porque es mucho más fácil, después, es más complicado tratar de ser otra persona".

El piloto con más grandes premios de la historia también consideró que fue sencillo mantener su imagen ante el resto: "Puedes hacer lo que la gente te pide, o ser lo que ellos te piden que seas durante un tiempo, pero no creo que eso sea muy bueno o saludable a largo plazo".

El finlandés no recuerda algunos de sus momentos más míticos con el mismo entusiasmo que sus seguidores, como el mensaje por radio en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012, cuando le dijo a su ingeniero el famoso 'leave me alone' ('déjame en paz').

Cuando se planteó la pregunta sobre si le importaban ese tipo de cosas, respondió: “No, la verdad que no. Al final, ganamos la carrera, y la gente que estaba allí sabe realmente lo que pasó”.

"Es fácil hacer una cosa, y hacer esto y lo otro. Vencer en una carrera es un proceso largo, desde el viernes hasta el domingo. No tengo ninguna sensación, ni buena ni mala sobre aquello", concluyó Raikkonen.