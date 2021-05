El hijo de Raikkonen se burló de su accidente en Portimao

El finlandés obligó a salir al coche de seguridad al inicio de la segunda vuelta en Portimao después de chocarse con la parte trasera del coche de su compañero de equipo Antonio Giovinazzi en la recta principal.

Raikkonen admitió que se había distraído cambiando algunos botones en su volante, por lo que no se había dado cuenta de que se estaba acercando a la rueda trasera de Giovinazzi.

Hablando sobre la reacción del equipo después de la carrera, Raikkonen dijo que se había perdido la reunión posterior al evento, pero que en cambio había recibido algunos comentarios jocosos de su hijo Robin.

“Mi hijo me decía: 'Y eso que cuando voy en kart siempre me dices que mire hacia adelante...”, explicó Kimi. "Me dio de su medicina...".

Alfa Romeo esperaba lograr un sólido paso adelante con su coche esta temporada, pero se enfrenta a un momento difícil en un grupo muy competitivo de equipos de la zona media.

Raikkonen reconoció que sus posibilidades de impresionar y sumar una buena cantidad de puntos dependían de si las características de la pista se adaptaban a su coche.

"Creo que en Bahrein probablemente fuimos más fuertes en general por la pista", dijo. "Quizás esas condiciones nos vengan mejor, y algunas otras no se adaptaron tan bien".

"Pero está un poco más igualado que el año pasado. No esperábamos estar en el medio del grupo, pero tenemos que mejorar. Eso está claro".

“Necesitamos hacer que el monoplaza sea más rápido para estar más arriba. Y creo que habrá pistas en las que podamos estar mejor y otras en las que podríamos sufrir un poco más. Pero todos los equipos tienen los mismos problemas. Solo tenemos que hacer que el coche sea un poco más veloz".

Sin embargo, Raikkonen cree que Alfa Romeo está progresando en general como equipo después de haber sido objeto de una importante reestructuración en los últimos años.

"Si lo comparas con donde estábamos hace cuatro años, ahora estamos en una posición mucho mejor mires como mires al equipo", explicó.

"Casi estaban fuera en ese momento, y se necesita mucho tiempo para reconstruir, para recuperar a la gente".

“Obviamente las instalaciones están ahí para hacer un buen trabajo. El año pasado el motor nos lo hizo un poco difícil, pero tampoco el coche no estaba donde obviamente quisiéramos que estuviera. Entonces, al final, siempre es el paquete general, no solo chasis o motor".

"No importa si tienes el mejor motor pero el peor coche, porque no sacarás lo mejor de él. Pero creo que tenemos todas las herramientas y la mano de obra para hacer un buen trabajo".

Algunos de los accidentes de la temporada 2021 de Fórmula 1

Los comisarios retiran el coche de Valtteri Bottas, Mercedes W12 tras el accidente 1 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, sufre un accidente en FP3 2 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, sale de su coche tras un accidente en la primera vuelta 3 / 23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Monoplaza dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12 después del choque 4 / 23 Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, es llevado de vuelta a los boxes tras choque 5 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 después de chocar con el muro 6 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 después de chocar con el muro 7 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 después de chocar con el muro 8 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 9 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 10 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 11 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 12 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, se baja de su monoplaza tras chocar con Sergio Pérez, Red Bull 13 / 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oficiales remueven el monoplaza de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B después de chocar 14 / 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oficiales remueven el monoplaza de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B después de chocar 15 / 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, regresa a pits después de chocar 16 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, choca en la primera vuelta 17 / 23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, choca en la primera vuelta 18 / 23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B se despista 19 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B se despista 20 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, hace un trompo en la vuelta de formación 21 / 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 hace un trompo 22 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Fernando Alonso, Alpine A521, mientras Nicholas Latifi, Williams FW43B hace un trompo 23 / 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images