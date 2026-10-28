Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Racing Bulls probará a Tsolov en México con la incógnita de 2027 de fondo

El búlgaro debutará en unos Libres 1 con Racing Bulls mientras su nombre aparece en el debate sobre 2027. Tendrá una oportunidad para mostrarse, aunque el rendimiento de Lawson complica cualquier relevo.

Pol Hermoso

Editado: 28 oct 2026, 17:29

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Nikola Tsolov, Racing Bulls

Foto de: Red Bull Content Pool

Nikola Tsolov tendrá en México una hora para aprender y, de paso, dar argumentos a quienes imaginan su nombre en la parrilla de 2027. Racing Bulls ha anunciado que el búlgaro disputará los primeros entrenamientos libres del gran premio al volante del VCARB 03 de Liam Lawson. Será su estreno en una sesión oficial de Fórmula 1.

Y, aunque el equipo presenta la oportunidad como otro paso en su formación, resulta difícil separar el anuncio del debate sobre su futuro.

El detalle tiene su punto de ironía: Tsolov se estrenará precisamente en el coche del piloto cuya continuidad representa el principal interrogante de la estructura de Red Bull. Con Max Verstappen asentado, Isack Hadjar ofreciendo argumentos para seguir en el equipo principal y Arvid Lindblad completando su aprendizaje, las miradas apuntan a la otra plaza de Racing Bulls.

Pero Lawson está haciendo todo lo que se le puede pedir para conservarla. Es noveno en el campeonato, con 77 puntos, el primero por detrás de los pilotos de los cuatro grandes equipos, y una pieza fundamental de la quinta posición de los de Faenza en constructores. Prescindir de él exigiría una explicación que difícilmente podría encontrarse en sus resultados.

Mira:

Ahí entra la otra misión de Racing Bulls: preparar a los futuros pilotos de Red Bull. Y Tsolov, segundo en Fórmula 2 con Campos Racing, por detrás de Rafael Cámara, representa esa siguiente apuesta. El dilema consiste en decidir cuánto debe pesar la promesa del búlgaro frente al rendimiento demostrado por el neozelandés.

Una oportunidad para convencer sin intentar demostrarlo todo

Nikola Tsolov, Racing Bulls

Foto de: Red Bull Content Pool

México permitirá empezar a reunir información, aunque una hora de libres difícilmente puede dictar una decisión de semejante alcance. Tsolov ya trabajó con Racing Bulls en un test en Imola el pasado agosto; ahora conocerá el monoplaza actual dentro de un fin de semana de competición.

"Me centraré en aprovechar al máximo la sesión, trabajar estrechamente con el equipo y aportar información útil", explicó el búlgaro, que se incorporó al programa de jóvenes de Red Bull en 2025.

Alan Permane también situó el objetivo en el aprendizaje y en la contribución al trabajo del equipo: "Después de haber trabajado ya con Nikola en Imola, tenemos ganas de ver cómo aprovecha esa experiencia en México".

Ese discurso contiene una buena guía para afrontar el estreno. La tentación de convertir cada curva en una candidatura para 2027 estará ahí, pero causar una buena impresión también consiste en saber cuánto arriesgar. El debut de Andrea Kimi Antonelli en los Libres 1 de Monza de 2024, terminado contra las protecciones, sigue siendo un recordatorio de lo rápido que puede torcerse una oportunidad así.

Tsolov tendrá que mostrar velocidad, capacidad de adaptación y criterio. Completar el programa y devolver el coche con información útil puede decir más que una vuelta ambiciosa que termine antes de tiempo.

Su estreno llegará, además, en una sesión con numerosos cambios. Verstappen dejará su Red Bull a Ayumu Iwasa, Alex Albon cederá el Williams a Luke Browning y Freddie Slater debutará con Audi. México, por su posición en el tramo final del calendario, vuelve a reunir a varios jóvenes que buscan aprovechar estas oportunidades.

Para Tsolov, habrá un aliciente añadido: empezar a demostrar que merece un asiento cuyo ocupante está haciendo muchos méritos para seguir.

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