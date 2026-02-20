Ir al contenido principal

Análisis
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Racing Bulls crea un túnel externo en su nuevo alerón delantero

El equipo de Faenza introdujo en los test de Bahrein un alerón delantero con dos novedades interesantes.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Alerón delantero del Racing Bulls

Racing Bulls concluyó la última jornada de test con Arvid Lindblad, el único rookie de esta temporada: para el piloto anglosueco no podía haber un debut más complicado con la introducción de las nuevas reglas para los monoplazas de efecto suelo.

El equipo de Faenza, en las dos sesiones de Bahrein, no volvió a mostrar la curiosidad que había despertado el interés del paddock con la introducción de dos pequeños flaps en la parte superior del morro, pero en la tercera jornada de pruebas se observó otra solución interesante que, esta vez, afecta al alerón delantero.

El reglamento de la FIA permite, en el exterior de la placa lateral, montar el vistoso footplane y un segundo perfil que, en la intención de los comisarios técnicos, debía situarse en la parte más alta del endplate.

Los equipos están estudiando soluciones para incrementar el efecto outwash, es decir, la intención de empujar el flujo hacia el exterior de la rueda delantera, tratando de ir en contra de las expectativas del legislador: en el VCARB03, de hecho, el segundo flap ha sido deliberadamente rebajado para llegar casi a tocar el ricciolo exterior, que ahora es más grande. Con esta solución, los aerodinamicistas de Faenza dan la sensación de haber intentado crear una especie de túnel.

Nada es casual si se tiene en cuenta que un poco más atrás, antes del borde de salida, hay un pequeño desviador de flujo que empuja el aire hacia el exterior precisamente para optimizar el efecto outwash sin pagar un peaje en términos de resistencia al avance.

Racing Bulls VCARB03: il flap superiore era montata a metà paratia laterale la scorsa settimana, ora è in basso

Foto de: AG Photo

El alerón delantero, además, ha sido revisado en la parte central de los flaps móviles: la semana pasada, los dos elementos de la aerodinámica activa tenían un diseño continuo, mientras que en la última versión se ha querido crear un canal por cada lado, casi como si se pretendiera generar un vórtice que recupera el concepto del Y250, que caracterizó a los F1 de la era anterior a los monoplazas de efecto suelo.

Dos conceptos que merecen ser desarrollados: veremos si se confirman también en Australia para el verdadero debut de la temporada…

