¿Quién paga la cuenta de la cena de Navidad de los pilotos de F1?

Los pilotos de F1 se reúnen siempre antes de la última carrera del año para hacer una cena de despedida, que bien podría ser una cena de Navidad dado que el calendario se cuela siempre en diciembre. El día 4 de este mes, jueves y previo al GP de Abu Dhabi, se celebró esa cena de 2025, y ahora a Max Verstappen le han preguntado quién paga la cuenta.

En el vídeo resumiendo la temporada 2025 que ha publicado Red Bull, el neerlandés se some a las preguntas, y la primera es muy directa. La cena parece muy encantadora con los pilotos todos juntos, pero... ¿cómo se decide quién paga?

Max Verstappen explicó que no hay un patrón como tal, pero que él quiere pagar una y este año se le ha adelantado Pierre Gasly: "Bueno, el año pasado fue muy amable Valtteri [Bottas, que dejaba la F1 a finales de 2024 pero vuelve en 2026], de hecho, él pagó la cuenta".

"Luego bueno, los pilotos bromean un poco, en plan que este año le toca a Max, y yo estaba convencido, sin problema. Pero este año estaba sentado en el lado opuesto de la entrada de la sala privada, así que durante la mayor parte de la noche te estás riendo y de repente, bueno, de repente la gente quiere irse. Y entonces nos dimos cuenta de que Pierre ya había pagado la cena".

Cuando la entrevistadora le preguntó si hizo el truco de irse al baño cuando llegó la cuenta, Verstappen lo niega: "Yo estaba bebiendo mi gin tonic en el otro lado. Supongo que la próxima vez, antes de entrar, tendré que decirles que, al final de la noche, la cuenta es para mí, así podré pagarla por fin".

Siguiendo el tono humorístico de la entrevista, le insisten si cuando le toque pagar pedirá de repente agua del grifo (gratis), o limitará las elecciones de sus compañeros a solo menús de 40 libras, a lo que Max responde: "No, normalmente soy muy generoso con este tipo de cosas. Así que sí, no he llegado a pagar todavía, pero estoy seguro de que tendremos otra cena el año que viene".

Lo que sí que deja claro Verstappen es que no todos los pilotos lanzan su tarjeta de crédito al medio de la mesa y luego se elige: "No, no, no, recuerdo que pasó una vez cuando yo acababa de llegar, como en 2015 o 2016, y es un poco comprometido. Es mejor que una sola persona decida hacerse cargo. Y claro, no dejas que pague un novato. Eso es bastante obvio".

De hecho, Verstappen cree que hacer eso sería "gracioso para todos menos para el novato". Pero tampoco ve justo que el año que viene pague su futuro compañero Isack Hadjar, que estará en su segunda temporada y por tanto no será ya rookie

"Bueno, no, creo que siempre empieza por los pilotos más experimentados y así".

El piloto más veterano, eso sí (Fernando Alonso), no estuvo en la cena. Y si seguimos el orden estricto, después de que Verstappen pague en 2026, el turno sería para Carlos Sainz, que debutó también en 2015 con él.

Foto de los pilotos de F1 2025 Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images