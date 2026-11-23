Blog

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Quién durmió mejor anoche tras Las Vegas: Max Verstappen

De todas las carreras que Max Verstappen ha ganado en la Fórmula 1, esta es una que sin duda recordará. Porque no fue una victoria cualquiera. Fue una victoria de revancha.

Oleg Karpov

Editado: 23 nov 2026, 11:28

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Dicen que hubo 35 adelantamientos por el liderato en el Gran Premio de Las Vegas de 2026. Suena creíble, pero ni siquiera merece la pena comprobarlo. Cualquiera que lo viera sabe que hubo muchos. Al parecer, en 17 de ellos, Max Verstappen recuperó el liderato. Y la gran mayoría fueron contra George Russell.

Así que, aunque al holandés no le guste demasiado el efecto «yo-yo» en carrera, puedes estar seguro de que disfrutó muchísimo burlando a Russell en docenas de ocasiones en poco más de una hora —no solo porque estuvieran luchando por el liderato de la carrera, sino por contra quién luchaba—.

Desde luego, todo no empezó con el choque de la FP3. Russell lleva tiempo molestando a Verstappen, con varios ataques en los medios de comunicación, el más contundente de los cuales se produjo en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024, cuando dijo que había perdido el respeto por Max y lo tildó de matón.

Se podría argumentar que George simplemente estaba diciendo cosas que otros no se atrevían a decir, y que incluso fue valiente por su parte mantenerse firme. Pero para Verstappen, tal y como es, eso no podía sino avivar aún más su fuego, independientemente de lo que Russell o cualquier otra persona piense sobre su forma de correr.

Pero ese encontronazo en la FP3 también provocó a Russell, que volvió a darlo todo ante los medios. Curiosamente, no fue en la rueda de prensa posterior a la clasificación, a la que asistieron tanto él como Verstappen. Allí, sentado en el sofá junto al propio holandés, le preguntaron a George qué opinaba de lo ocurrido y se limitó a decir que le parecía "bastante claro".

Pero luego desató su ira en una entrevista con Sky Sport Italia cuando los pilotos llegaron a la zona de entrevistas televisivas.

"No hay nada en el reglamento que diga que no se pueda adelantar a alguien que está iniciando la vuelta, pero cuando haces esto, estás fastidiando a esa persona", declaró el británico a Sky Sport Italia. "Lo hace semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta, pero yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras alguien me fastidia así y va por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo".

Verstappen, que habló con los medios de comunicación más o menos al mismo tiempo, no se mostró especialmente dispuesto a entrar en una guerra de palabras, limitándose a afirmar que ni siquiera le importaba: "Ni siquiera quiero perder el tiempo con eso. Para mí no merece la pena en absoluto".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Que fuera porque aún no había oído lo que Russell había dicho en ese momento o porque simplemente intentaba restarle importancia, eso lo debe juzgar cada uno. Pero sin duda se enteró exactamente de las palabras que George había elegido para expresar sus sentimientos —quizá sobre todo porque su padre, Jos, que siempre está al tanto de todo, también estaba en el circuito—.

Y, como es habitual en Verstappen, estaba decidido a dar su respuesta, ante todo, en la pista. El escenario también era perfecto, con Russell compartiendo la primera fila de la parrilla.

Fue una buena lucha. Hay quien diría que los algoritmos del motor influyeron mucho en cómo se desarrolló, pero una y otra vez, cuando Russell conseguía adelantar a Verstappen, el holandés sabía cómo utilizar todas las herramientas a su alcance para volver a ponerse en cabeza de inmediato, sin permitir nunca que su rival liderara la carrera durante más de una docena de segundos —ya fuera recuperando el liderato en la recta principal o en la secuencia de las primeras curvas—.

Con algoritmos o sin ellos, sin duda se requirió habilidad. Y aunque a Verstappen no le gusten las reglas de 2026, esta fue sin duda una carrera en la que demostró que también era mejor que Russell en este tipo de carreras. Aunque se pareciera más a las batallas en óvalos de la IndyCar que a la F1 «normal».

Sabía exactamente cómo responder a todos y cada uno de los ataques de Russell —y luego se echó a reír cuando su rival acabó saliéndose de la pista a dos vueltas del final—.

"El karma es la host...", fue su comentario en la rueda de prensa. Pero en las entrevistas televisivas en el paddock, se notaba claramente que disfrutaba con las preguntas relacionadas con Russell, aunque tuviera que repetirse cuatro o cinco veces. Parecía disfrutar igual dando respuestas cada vez más contundentes a cada micrófono de diferente color que le ponían delante.

"Disfruté mucho del hecho de que una persona en concreto no tuviera absolutamente ninguna oportunidad hoy", dijo. "Obviamente, le estaban ganando en cada curva todo el tiempo, pero también se lo merece".

Mira:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Insistió en que no había obtenido ninguna motivación extra por el hecho de que fuera Russell a quien adelantaba una y otra vez, pero sus respuestas sugerían que estaba disfrutando plenamente de su revancha.

"No", respondió a sus compatriotas holandeses en la entrevista de Viaplay. "¿Y sabes por qué? Porque no está ni de lejos a mi nivel, así que comentarios como ese no me motivan en absoluto".

"Pero esto es típico de él: habla por los codos fuera de la pista, pero en la pista toda esta temporada ha sido un completo desastre para él, sobre todo con ese coche. Así que encaja a la perfección, y hoy, una vez más, ha sido simplemente el karma perfecto".

Hace un par de años, en Abu Dabi, Russell dijo que Max "arremete con una ira innecesaria y una violencia que roza lo inaceptable". El holandés no hizo gran cosa para rebatir esa descripción este fin de semana, pero su respuesta fue de lo más contundente, tanto dentro como fuera de la pista.

A Verstappen siguen sin gustarle los motores híbridos ni las carreras «yo-yo», y sigue siendo un purista hasta la médula. Pero si hay una victoria de toda esta era de la normativa que disfrutará especialmente recordar, será la de Las Vegas 2026.

No solo por a quién venció, sino por cómo lo hizo.

También:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Madring presenta mejoras en la experiencia de los fans en el GP de España de F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Oleg Karpov





No basta con que Lawson siga: Red Bull debe dejar de tratarlo como si fuera un fracaso



Fórmula 1



Fórmula 1 6 d



No basta con que Lawson siga: Red Bull debe dejar de tratarlo como si fuera un fracaso





Hamilton confirma el fin de la guerra con Leclerc en Ferrari: "Lo hemos solucionado"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



13 d



Hamilton confirma el fin de la guerra con Leclerc en Ferrari: "Lo hemos solucionado"





Quién durmió mejor anoche tras Brasil F1: Toto Wolff



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



13 d



Quién durmió mejor anoche tras Brasil F1: Toto Wolff

Más de

Max Verstappen





El aspecto en el que Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó a Red Bull sin palabras



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



17 h



El aspecto en el que Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó a Red Bull sin palabras





Verstappen ningunea a Russell y se ríe de su error: "El karma…"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Verstappen ningunea a Russell y se ríe de su error: "El karma…"





Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo

Últimas noticias





Quién durmió mejor anoche tras Las Vegas: Max Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 min



Quién durmió mejor anoche tras Las Vegas: Max Verstappen





Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



17 min



Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola





Madring presenta mejoras en la experiencia de los fans en el GP de España de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 40 min



Madring presenta mejoras en la experiencia de los fans en el GP de España de F1





"El gran cambio de Márquez fue en Austin, allí decidió priorizar su felicidad"



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



"El gran cambio de Márquez fue en Austin, allí decidió priorizar su felicidad"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse