Quién durmió mejor tras el GP de China de F1 2026: Stefano Domenicali

Debió de ser una carrera fantástica para cualquier italiano que la viera. Dos pilotos de Ferrari, al volante de lo que parece ser uno de los mejores coches fabricados en Maranello en muchos años, lucharon por el liderato con la joven estrella más prometedora del Gran Circo, la mayor esperanza italiana de lograr un título mundial de Fórmula 1 desde… ¡Mamma mia! Alberto Ascari en 1953. La primera victoria del nuevo héroe nacional se logró de forma casi dominante, pero tras una reñida batalla. Los aficionados italianos probablemente no estén demasiado descontentos, al menos.

Stefano Domenicali es un alto directivo al frente de una de las mayores empresas de entretenimiento del mundo, pero no nos equivoquemos: alguien nacido en Imola, que tuvo que saltar vallas para ver correr a los coches, es un auténtico aficionado a la Fórmula 1. Probablemente, el hecho de que disfrutara de la carrera del domingo en Shanghái se viera afectado por su cargo, y la responsabilidad que conlleva, pero seguramente se sintió, ante todo, aliviado: el Gran Premio de China fue todo un espectáculo, y eso es algo que casi nadie puede discutir.

¿Lo disfrutó como aficionado? La respuesta a esa pregunta habría sido, casi con toda seguridad, afirmativa, si numerosos pilotos no hubieran expresado tantas preocupaciones en las últimas semanas sobre cómo tienen que lidiar con algunas peculiaridades 'antinaturales' de esta nueva fórmula.

Sin duda, la carrera pareció mucho más entretenida que la del año pasado. De pie en la zona de prensa del paddock, entrevistando a los desventurados pilotos de McLaren cuando la carrera ni siquiera había llegado a la mitad, era realmente difícil no seguir echando un vistazo a los monitores que mostraban la retransmisión televisiva.

Especialmente en los momentos en los que más de 230.000 personas sentadas en las gradas absolutamente abarrotadas jadeaban y exhalaban al unísono tras cada nueva acción de la carrera, de las que hubo muchas. Al director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, sin duda le encantó oír eso.

Las gradas abarrotadas tenían mucho por lo que animar Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Quizá también le gustara como espectador, a menos que se cuente entre aquellos que consideran que la Fórmula 1 de 2026 es una especie de placer culpable. Si él —o cualquier aficionado— debe pensar así, es una cuestión filosófica. No se puede ocultar el hecho de que la nueva Fórmula 1 no es perfecta. Sin embargo, definitivamente no es tan defectuosa como sugiere Max Verstappen.

Hay que decir que Shanghái es también un circuito casi perfecto para estos coches de gestión energética. Sin duda, ocultó algunos de los problemas que Melbourne puso de manifiesto y permitió algunas batallas emocionantes. La más larga y dura de ellas fue la que protagonizaron los dos pilotos de Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton adelantándose mutuamente en lugares en los que nunca imaginarías que unos pilotos de F1 pudieran rebasarse con monoplazas del Gran Circo.

Las nuevas normas han ampliado, sin duda, el abanico de recursos disponibles para adelantar. Lo que antes se limitaba en Shanghái a 'aprovechar el rebufo y adelantar en la frenada hacia la horquilla' se ha convertido ahora en una partida de ajedrez táctico, en la que los pilotos gestionan sus niveles de batería para zafarse unos de otros.

Hay quien lo califica de antinatural. O artificial. Pero cada uno es libre de discrepar. Sin embargo, una cosa es segura: es inusual. Esto se aplica no solo a la experiencia de los pilotos, sino también a la de los espectadores que lo presencian. Al fin y al cabo, existe un argumento válido de que es la opinión de estos últimos la que más importa.

Sí, pasaron muchas cosas. A veces es difícil de comprender, e incluso de seguir hasta cierto punto. Esta forma de correr devalúa los adelantamientos. Ninguno de los de Shanghái pasará a la historia como uno de los mejores de la F1. No solo porque hubo demasiados para recordarlos. Sino también porque, como dijo Lando Norris, el factor de "quién tiene más pelotas" ya no es tan importante.

La reñida carrera entre los compañeros de equipo de Ferrari fue suficiente para entretener a cualquiera Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Así pues, los días de los duelos Mansell-Berger en La Peraltada han quedado atrás. No solo porque la F1 ha cambiado. Sino también porque el mundo ha avanzado. En aquel entonces, un aficionado cualquiera que viera la carrera desde casa tenía que esperar una hora para ver algo de acción. La triste realidad hoy en día es que un aficionado cualquiera, que vea la carrera desde casa, tiene demasiadas opciones para desviar su atención hacia otra parte, pasando el dedo por la brillante pantalla de su móvil, esa conexión con el mundo que los anticuados seguimos llamando 'teléfono'.

La Fórmula 1 tiene que adaptarse a los nuevos tiempos; simplemente no hay otra manera. Y eso se aplica a todo. Ya sea mantenerse a la vanguardia de la tecnología moderna, ofrecer un espectáculo aún mejor para una audiencia más amplia o mantenerla interesada.

Por supuesto, hacer que los pilotos estén más contentos también debe ser una prioridad, porque, en última instancia, son las únicas 22 personas que ofrecen el producto final. Sin su aportación, la Fórmula 1 nunca alcanzará el nivel general de emoción, porque el público siempre será capaz de notar si los pilotos también están emocionados.

Sin embargo, lo que el Mundial no puede permitirse bajo ningún concepto es perder relevancia. No puede permitirse desconectarse de los tiempos, del público o del mundo en constante cambio. Stefano Domenicali simplemente no puede permitir que eso suceda. No como director ejecutivo de la F1. Pero aún menos como aficionado a la Fórmula 1.