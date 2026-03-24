¿Quién cambió el reglamento de la compresión meses antes del Mundial de F1 2026?

¿Cómo acabará la cuestión de la relación de compresión? Por el momento, no lo sabe nadie. A partir del 1 de junio, la FIA añadirá al control que se realiza a temperatura ambiente una verificación que se efectuará en caliente, es decir, después de haber llevado el aceite a una temperatura de 130 grados.

Si se habla con el equipo de Mercedes, existe la plena convicción de que no sucederá absolutamente nada, ya que defienden la total legalidad del seis cilindros AMG M17 E Performance desarrollado en Brixworth. La FIA, a través de Vincent Pereme, el técnico francés responsable del área de unidades de potencia del organismo rector, había dado su total aprobación a la solución que los ingenieros de la marca de la estrella habían desarrollado y posteriormente implementado.

Según los rumores que circulan en el paddock de la Fórmula 1, la unidad de Mercedes habría sido homologada antes del inicio del Mundial ya siendo capaz de superar la verificación en caliente con la tolerancia fijada en 16:1.

Evidentemente, los otros constructores que han encendido la polémica contra el equipo que está dominando el campeonato a base de dobletes sostienen lo contrario y consideran que la introducción de la doble cámara estaba fuera del espíritu del reglamento. Los ingenieros dirigidos por Hywel Thomas habían encontrado una zona gris del reglamento y se lanzaron a explotarla sin dudar.

Pero hay un aspecto que merece ser analizado y que resulta especialmente interesante: el reglamento técnico de la F1 ha sido revisado con varias actualizaciones debatidas previamente en la Comisión de F1 y que posteriormente han sido aprobadas por el Consejo Mundial de la FIA.

Y entonces resulta curioso saber cuál fue la… manita que propuso la modificación del artículo C5.4.3 aprobada el 16 de octubre de 2025. Hasta esa fecha el texto decía: "Ningún cilindro del motor puede tener una relación de compresión geométrica superior a 16,0:1. El procedimiento a utilizar para determinar este valor está recogido en el documento FIA-F1-DOC-C042". Luego, mágicamente, se añadió una pequeña frase: "…y debe realizarse a temperatura ambiente". Antes no estaba.

La novedad que ha hecho estallar el caso de la relación de compresión, por tanto, se decidió a pocos meses del inicio del campeonato y no cuando el reglamento técnico fue debatido y definido. ¿Quién la inspiró?

Es fácil pensar que la sugerencia pudo haber partido de Mercedes, pero resulta igualmente sorprendente ver que la medida haya sido aprobada sin que ninguno de los demás tuviera algo que decir. ¿Dónde estaban los representantes de Ferrari, Honda, Audi y Red Bull Powertrains, que luego se han quejado? Misterio…