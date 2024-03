Qué pudo pasar con los frenos del Ferrari F1 de Leclerc en Bahrein

¿Dónde habría acabado Charles Leclerc de no haber tenido un problema de frenos? ¿Es demasiado optimista decir que por delante de Sergio Pérez y, por tanto, segundo en el Gran Premio de Bahrein? No es atrevido hacer estas consideraciones, evitando entrar en lo que podría haber sido la diferencia con el campeón del mundo. Max Verstappen en el RB20 es un piloto de otra galaxia, como tan lúcidamente le retrató Toto Wolff, y no es fácil medir su ventaja con el nuevo monoplaza de Red Bull.

A Ferrari le habría bastado con situar a Leclerc por detrás del neerlandés, como ya ocurrió en la clasificación del viernes, para dar una lectura positiva a un inicio de campeonato que no fue tan favorable. Fred Vasseur, experto en filtrar sensaciones, miró el vaso de la Scuderia medio lleno: Sakhir puso de manifiesto que los de Maranello son la segunda fuerza de la parrilla por delante de Mercedes y McLaren.

El directivo francés hizo hincapié en el hecho de que el SF-24 redujo a la mitad la diferencia con Red Bull respecto al año pasado en Bahrein. La cifra es coherente, pero sería más justo retomar el hilo no de la primera carrera de 2023, sino de la última de la temporada pasada, es decir, Abu Dhabi.

El resultado en pista, pues, indica un colchón de medio segundo por vuelta para el RB20. Sin dudas, demasiado para los que quieren recortar distancias con el vigente tricampeón del mundo. ¿Por qué Vasseur se muestra optimista ante un tercer y cuarto puesto de Carlos Sainz y Charles Leclerc?

La respuesta es sencilla: lo que vimos en Sakhir no es el verdadero potencial de Ferrari. El SF-24 puede ser, al menos, un par de décimas más rápido por vuelta, pero el problema de frenos del monegasco impidió calibrar cuál habría sido el verdadero ritmo de Charles. El sábado, se sustituyó un conducto de frenos antes de la salida, pero eso no tuvo nada que ver con el problema que surgió en la carrera.

Leclerc avisó por radio de que tenía un problema de frenos: el coche italiano tiraba con fuerza hacia la derecha al frenar. Había un desequilibrio evidente en el comportamiento del coche en la parte delantera, lo que hizo que se sobrecalentara considerablemente (¡por radio se habló de una diferencia de 100 grados!).

El efecto fue demasiado claro: el piloto de 26 años tuvo que correr gestionando bloqueos repentinos, y a pesar de todo consiguió un resultado que vale 12 valiosos puntos en el Mundial. Otros pilotos podrían haber pensado incluso en retirarse, trabajando en el repartidor de frenada, desplazando más trabajo a la parte trasera, mientras que para tener un coche de alto rendimiento se necesita exactamente lo contrario.

Pero, ¿qué pasó? Los ingenieros del Cavallino Rampante están analizando los datos para encontrar la causa: parece descartado un fallo del sistema Brembo. Las pinzas y los discos no resultaron dañados, mientras que se está llevando a cabo una investigación para llegar al origen del problema. Dos son las posibilidades más factibles: un sensor que falló, o un sangrado de frenos que no se realizó correctamente, lo que habría dejado el pedal algo así como esponjoso, con burbujas de aire, provocando reacciones muy imprevisibles del monoplaza.

Sea cual sea el resultado de esta investigación, Ferrari no está empezando el campeonato de la mejor manera posible: en un Mundial en el que todos los coches pueden lograr acabar sin problemas, es importante asegurarse de que los pilotos cuentan con toda la integridad de los mismos para apuntar alto.

El año pasado, en Sakhir, fue el propio Leclerc quien se vio obligado a detenerse cuando ocupaba la tercera posición debido a una fuga de un grupos de cables que había ennegrecido parte del sistema eléctrico y afectado a una unidad de control.

En una pista en la que Charles suele ir muy rápido, Ferrari acumuló problemas grandes y pequeños que limitaron el potencial del SF-24. Estos también son síntomas de un equipo que aún no está lo suficientemente maduro como para aspirar a lo más alto: en la Fórmula 1 se necesita perfección, y en Maranello no la han encontrado hasta ahora.