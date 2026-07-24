Alegría, orgullo y dardos: qué dijeron los pilotos de F1 del Mundial de España contra Argentina

Horas después del GP de Bélgica del pasado domingo, el mundo se detuvo para presenciar la Final del Mundial 2026 de fútbol entre España - Argentina. Y tras el merecido triunfo español para añadir la segunda estrella a su camiseta, la Fórmula 1 convocó a los tres pilotos de la parrilla de las selecciones que disputaron el mundial en la rueda de prensa previa al GP de Hungría, este jueves.

La primera pregunta fue sobre esa final, y el primero en tomar el turno de palabra fue Carlos Sainz, que mantuvo su calma habitual y mostró su orgullo: "¿Mi opinión sobre la victoria de España? No sé, siempre tuve la sensación de que era España la que iba a ganarlo, viendo cómo habían estado jugando durante todo el campeonato. No sé, pero tenía la sensación de que era el Mundial de España, y me alegro mucho de que lo ganaran. Creo que se lo merecieron".

"Creo que jugaron el mejor fútbol de cualquier equipo en el Mundial. Feliz, muy orgulloso de ser español, orgulloso de verles celebrar y orgulloso de verles triunfar (...). Sigue siendo solo fútbol. La vida sigue. Es un partido del Mundial, somos campeones del mundo, es genial, pero la gente se toma el fútbol de una forma tan personal que a veces es una locura ver lo apasionada que es la gente con ello. Lo disfruté, me divertí viéndolo, gran victoria, y la vida continúa y todo sigue adelante".

Franco Colapinto admitió que España ganó justamente, y tuvo palabras de reconocimiento a la generación que ganó el Mundial 2022 y ha terminado subcampeona en este: "Sí, fue duro, por supuesto. Creo que España, realmente jugó el mejor fútbol, como dijo Carlos, durante todo el Mundial, así que claramente son los justos vencedores. Pero estoy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de Argentina, de Messi y de todos los jugadores de nuestro país. Creo que todos en Argentina nos sentimos muy bien representados por ellos, por la forma en que jugaron y la forma en que defienden la camiseta. Muy orgulloso de ser argentino".

"Por supuesto, la vida continúa, pero es como los últimos partidos de una generación que nos dio mucha felicidad y muchos momentos muy buenos. Son simplemente esos momentos que a veces pasan en el fútbol. Son dos países que siempre estuvieron muy cerca el uno del otro, y fue una gran final para ver y una gran final para ser latino".

Pero se refirió a la rivalidad creada: "Tener una final entre dos países hispanohablantes fue increíble, pero luego simplemente crea todas estas diferencias. Las cosas que crea un deporte como el fútbol, ahora parecen enemigos enormes. Con Messi jugando en el Barcelona, dio a España tantos momentos felices, y acabó siendo bastante malo todo y pareció una guerra entre un país y otro. No me gusta ver eso. El fútbol, siendo el deporte más visto del mundo, no es agradable ver eso y mostrar eso. Por supuesto, no dio al Madrid muchos momentos felices, pero verlos quemando una camiseta de Messi y ese tipo de cosas… Por suerte, no ardió, ¡la camiseta de Dios no arde! El fútbol crea este tipo de cosas que la F1 no crea, y no disfruto con eso".

Y dejó su primer dardo: "Pero sí, vencedores merecidos. Ojalá se pongan un poco más creativos con las canciones para el próximo Mundial. Es un poco aburrido".

Fernando Alonso resaltó los triunfos de esta selección y de la femenina, también vigente campeona del mundo (como vigentes oro olímpico en fútbol somos, vigentes campeones de Europa y más títulos recientes en las categorías inferiores). "Solo vi el partido y lo disfruté", dijo el de Aston Martin. "Obviamente, creo que España hizo un gran torneo, y no solo este. Creo que todos los españoles están muy orgullosos de la selección, ganando tres Eurocopas y dos Mundiales en los últimos 20 años. Y en el fútbol, también las mujeres somos campeonas del mundo, así que hay algunas cosas buenas que probablemente el país está haciendo en el fútbol".

"Es genial ver a todo el país celebrarlo. Creo que el fútbol une a todos, y todos celebramos. Cuando vimos las imágenes de Madrid, la gente celebrándolo en las calles, gente en Barcelona ondeando banderas españolas, a veces también tenemos ese problema en España con diferentes regiones estando muy orgullosas de su propia bandera, pero luego el fútbol lo une todo y estamos muy orgullosos de ser españoles. Así que sí, genial, y dentro de cuatro años volvemos a intentarlo".

Luego, en una entrevista con la ESPN con Juan Fossaroli, Colapinto siguió lanzando dardos a España: "No se ponían la camiseta antes y se la ponen ahora cuando ganan, es una vergüenza. Aparte no tienen ni canciones para cantar".

No solo a ellos tres les preguntaron. George Russell tiene una novia española, Carmen Montero Mundt, y el piloto de Mercedes admitió que su alegría el domingo se mezclaba con la decepción de haber sumado otro abandono en carrera, lo que le deja a exactamente 50 puntos de su compañero Andrea Kimi Antonelli en el campeonato.

"Carmen sí, estaba contenta. Sí, quiero decir, yo estaba bastante cabreado el domingo por la noche después de mi carrera. Así que en casa había opiniones encontradas respecto a mi tristeza y su alegría por la victoria de España en el Mundial".

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, con su novia Carmen Montero Mundt Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

En la rueda de prensa, le preguntaron a Sainz y Alonso cómo es dar una alegría a todo un país, como han hecho ellos en F1, aunque hace 20 años que no se celebra un mundial de la categoría reina del automovilismo.

"Creo que Fernando es el hombre adecuado para responder a esa pregunta, porque él ha tenido el placer y el éxito de dar esa alegría a los españoles. Yo seguía la Fórmula 1 y era su mayor fan y su mayor seguidor. Solo puedo decir que debe de ser una sensación increíble. He tenido mi pequeña experiencia de ello dando una victoria a España en Fórmula 1. Cuando escuché el himno nacional español, probablemente fue el momento más emotivo de mi carrera, estando en lo más alto del podio, escuchando tu himno con tu bandera detrás. Creo que eso es lo que cualquier piloto o cualquier deportista sueña. Creo que somos increíblemente afortunados en España. Bueno, se puede decir afortunados, pero cuando tienes tantos deportistas en tantas disciplinas que son tan buenos, para un país relativamente pequeño, no puede ser suerte".

"Tiene que ser que estamos invirtiendo bien en infraestructuras alrededor del deporte. Cuando vas al pueblo más pequeño de España, sigues viendo una piscina de 25 metros, una pista de atletismo de 400 metros, un campo de fútbol, una cancha de baloncesto y todo tipo de instalaciones olímpicas. Eso en el pueblo más pequeño que puedas imaginar. Creo que somos un país que invierte mucho en deporte desde una edad muy temprana, y al final, da sus frutos. Me hace sentir un español orgulloso ver que un país relativamente tan pequeño está tan bien representado en cualquier tipo de disciplina, desde el automovilismo hasta MotoGP, tenis, fútbol, masculino y femenino. Creo que somos un país muy exitoso en ese sentido, y me hace sentir orgulloso".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Por último, Alonso dijo: "Obviamente, significa mucho, y significaría mucho si pudiéramos repetirlo. Al fin y al cabo, quieres compartir esos momentos con tu país, tus aficionados, tus amigos, tus mecánicos y tu equipo. Siempre existe esta sensación de estar solo en el coche. Desde la parrilla de salida, todos los mecánicos se van, haces la vuelta de formación y estás completamente solo. Luego, cuando ganas una carrera o tienes éxito, la primera sensación y el primer momento que tienes es en el podio, con todo el equipo ahí abajo, y empiezas a celebrarlo con ellos. Luego haces la foto en el pitlane, y después está todo el procedimiento en el que empiezas a compartir la alegría de ganar. Es lo mismo con tu país y lo mismo con los aficionados. Este año en Barcelona, había 100.000 aficionados. En el fan forum, había cinco o seis mil aficionados, y todos iban vestidos de verde. Todos estaban apoyando a 35 grados, y fueron allí sabiendo que seríamos 21º y 22º. A ellos no les importaba. Fueron allí solo porque querían apoyarnos, porque un día, si ganas, quieren celebrarlo contigo. Esa es la esperanza que es imparable. Si eres capaz de ganar y eres capaz de triunfar, el momento y la celebración con ellos y con tu país es algo mágico".