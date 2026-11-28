Fórmula 1 GP de Las Vegas

"¿Qué demonios quieren?" Un piloto de F1, molesto por las críticas de sus compañeros por los adelantamientos

Bortoleto defiende el espectáculo de Las Vegas frente a las críticas de sus compañeros de parrilla, mientras Sainz ya tiene una idea clara para la F1.

Kevin Hermann Stuart Codling

Publicado: 28 nov 2026, 13:17

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Los 352 adelantamientos récord del Gran Premio de Las Vegas 2026 han reavivado el debate sobre la utilidad o la inutilidad de los sistemas que sirven para ayudar a los adelantamiento en la Fórmula 1.

Mientras que muchos pilotos critican estos movimientos artificiales, el piloto de Audi, Gabriel Bortoleto, cada vez entiende menos las quejas de sus compañeros.

"Tengo que decir que la carrera me ha gustado bastante. Yo no me quejaría", explicó el brasileño. "Y al mismo tiempo, creo que tenemos que dejar ya de lado este tema. Algunos pilotos se quejan cuando no hay maniobras de adelantamiento y se quejan cuando las hay. ¿Qué demonios quieren entonces?"

Bortoleto tiene una postura clara al respecto: "Tienes que pilotar, hacer tu trabajo y ya".

El debate también es relevante porque la Fórmula 1 está elaborando en este momento las reglas técnicas para 2030. Si bien ya hay consenso sobre la arquitectura básica de los nuevos motores V8, con un turbocompresor más pequeño y una reducción de los componentes eléctricos, el diseño de los futuros sistemas de ayuda para los adelantamiento sigue sin estar definido.

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Bortoleto vivió duelos diferentes a los de sus compañeros

No obstante, la valoración positiva de Bortoleto también debe considerarse en el contexto de las características de rendimiento de su motor Audi. Debido a la falta de velocidad en las rectas, el brasileño vivió la carrera diferente a algunos de sus rivales.

"Quizá se debiera a que teníamos problemas de velocidad en las rectas, pero siempre realizaba mis maniobras de adelantamiento en el último momento, en plena curva", explica. "Por eso, para mí fue bastante agradable, la verdad".

El hecho de que pudiera adelantar a un rival en una recta únicamente debido a que este perdía potencia eléctrica era algo relativamente poco habitual. "Unas pocas veces pude adelantar en plena recta cuando al otro coche se le agotaba la batería. Sin embargo, la mayoría de mis maniobras, por ejemplo contra Ollie Bearman, siempre tuvieron lugar llegando a la curva 1. Fueron duelos muy reñidos".

Aunque muchos cambios de posición en Las Vegas se debieron a diferentes estrategias en el uso de la energía eléctrica y se revertían inmediatamente después, también hubo duelos clásicos que se decidieron en las frenadas

Lindblad lo explica: es como un motor de F3 en un coche de F1

Una particularidad del circuito urbano de Las Vegas es que, dadas las largas rectas, hay relativamente pocas oportunidades para la recuperación de energía. Por ello, el rebufo cobró una importancia considerable. El debutante en Fórmula 1 Arvid Lindblad explica esta relación basándose en la potencia disponible del motor.

"La principal razón por la que este año ha sido diferente es que se recorre media vuelta con 500 CV", afirma. "Se puede debatir si eso es bueno o no. Los motores este año son como son. Pero, en lo que respecta a los duelos, la verdad es que ha funcionado bien".

En años anteriores, los pilotos habían disfrutado de unos 1.000 CV de forma constante. Ahora, en algunos momentos, solo aproximadamente la mitad de esa potencia se enfrenta a la resistencia aerodinámica, que sigue siendo elevada en un F1.

"Es como si se montara un motor de Fórmula 3 en un coche de Fórmula 1", explica Lindblad. "Se busca aprovechar al máximo el rebufo, porque hay una resistencia aerodinámica enorme, pero no hay potencia".

Precisamente por eso el rebufo en Las Vegas fue tan eficaz. Para Lindblad, esto supuso un interesante componente táctico que le recordó a su etapa en el karting. "Cuando corres en grupo, te planteas: ¿dónde quiero estar dentro de ese grupo? ¿Cuándo quiero estar en 'X' posición? ¿Dónde voy a adelantar?".

352 adelantamientos: ¿más es sinónimo de mejor?

Además del gran número de adelantamientos, la carrera de Las Vegas tuvo otra ventaja: el resultado se mantuvo en el aire hasta la última vuelta. Solo un problema de software de Andrea Kimi Antonelli impidió un duelo con Max Verstappen hasta la línea de meta.

Para los responsables comerciales de la F1, el récord de adelantamientos fue un éxito enorme. Los numerosos cambios de posición garantizaron mucho movimiento, con la impresión de que podía pasar algo en cualquier momento.

El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ya había resumido su punto de vista sobre el debate a lo largo de la temporada con estas palabras: "Un adelantamiento es un adelantamiento".

Pero es precisamente en eso donde divergen las opiniones. Y es que un cambio de posición que se produce únicamente por una diferencia en la carga de la batería y que se revierte en la siguiente recta no tiene necesariamente el mismo valor deportivo que una maniobra de adelantamiento ganada a pulso.

Por ello, de cara al reglamento de 2030, se plantea la cuestión de cómo reproducir los aspectos positivos de una carrera con rebufo sin que los duelos se vean demasiado condicionados por la energía eléctrica disponible y el software.

Sainz pide una ayuda al adelantamiento al inicio de la recta

Por ejemplo, Carlos Sainz, piloto de Williams, ya tiene una idea concreta al respecto. El piloto español prefiere una ayuda al adelantamiento que permitiera al piloto que va detrás volver a acercarse al que le precede tras una curva, pero sin que ello le evite tener que realizar la maniobra de adelantamiento propiamente dicha.

"Creo que la diferencia de velocidad debería producirse más bien al inicio de la recta, cuando uno intenta mantenerse en el rebufo, y no al final de la recta, cuando tiene o debería tener lugar la maniobra de adelantamiento y la velocidad es muy alta".

Para él, es secundario si se trata de un modo de adelantamiento eléctrico, un sistema "push-to-pass" o una ayuda aerodinámica comparable al antiguo DRS. "Por ejemplo, se dispone de un impulso de potencia extra para recuperar lo que se pierde en las curvas. Pero ese impulso no debería servir para completar la maniobra de adelantamiento".

"El impulso debería ayudarte a volver a situarte muy cerca en el rebufo y, a continuación, aprovechar el rebufo y el punto de frenada para realizar tu propia maniobra".

Sainz ve un problema especialmente en las grandes diferencias de velocidad al final de una recta. Según él, esto ya ocurría en parte con el DRS. "Se producen diferencias de velocidad de hasta 30 km/h, y el otro llega tan rápido que, incluso siendo el que va delante, uno tiene demasiado miedo de defenderse y cortarle el paso, porque la diferencia de velocidad es enorme".

En principio, Sainz quiere mantener la idea de que un piloto debe ganarse primero una ventaja gracias a su velocidad y a poder mantenerse en el rebufo, acercándose lo suficiente al que va delante.

Para 2030, se considera probable una combinación de un sistema aerodinámico de ayuda al adelantamiento y un aumento de potencia extra de duración limitada. También se está debatiendo el mantenimiento de la aerodinámica activa actual.

El reto consiste en encontrar un equilibrio entre el número y la calidad de las maniobras de adelantamiento. Las Vegas ha demostrado lo emocionante que puede ser una carrera cuando los pilotos de cabeza no logran distanciarse del pelotón. Sin embargo, Sainz cree que, al final, sea de nuevo la habilidad al volante la que determine quién puede adelantar.

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