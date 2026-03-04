Así están los puntos de sanción de cara a la F1 2026 y qué pilotos están en riesgo
Mira con cuántos puntos de penalización en la superlicencia empieza cada piloto de F1 en la temporada 2026, cuándo recuperan algunos y quién está en riesgo.
Arranca una nueva temporada de F1 y los casilleros de puntos se ponen a 0 tanto en el campeonato de pilotos como el de equipos. Sin embargo, hay una cuenta que ya empieza con números, y es la de los puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos que, recordemos, se contabilizan durante 12 meses naturales, no durante un curso de enero a diciembre.
Los pilotos son sancionados con perderse una carrera si llegan a 12 puntos de sanción durante 12 meses, y así están las cuentas antes de empezar la temporada 2026 de F1 este fin de semana en Australia.
Quien más en riesgo está es Oliver Bearman, que lleva 10 puntos en los últimos 12 meses y tendrá que atravesar la primera parte del mundial (las seis carreras iniciales) sin sumar dos puntos de sanción. Luego, los otros dos pilotos con más puntos tienen seis, la mitad de los que pueden acumular, y de hecho Liam Lawson recuperará dos después de la cuarta carrera (Lance Stroll después de la sexta).
Andrea Kimi Antonelli lleva cinco puntos de penalización y no recuperará ninguno hasta que pasen diez carreras, por lo que debe evitar hasta finales de junio sumar siete puntos de sanción. Con cuatro están Carlos Sainz, que sin embargo los recuperará justo después del GP de Bahrein del 12 de abril, y Oscar Piastri.
Max Verstappen estuvo al borde durante gran parte del pasado año, pero incluso jugándose el título esquivó todo problema y su cuenta de tres puntos de penalización se reiniciará a principios de junio. También tiene tres puntos de penalización Lewis Hamilton, que sin embargo no recuperará dos hasta pasadas 14 carreras.
Pierre Gasly, Alex Albon y Gabriel Bortoleto tienen dos puntos de sanción que recuperarán a principios de agosto, finales de septiembre y finales de noviembre respectivamente. Y con solo un punto aparecen Charles Leclerc, Esteban Ocon y un Franco Colapinto que lo recuperará el 29 de junio, justo después de la décima carrera del año.
Hay siete pilotos que arrancan con 0 puntos al no haber acumulado ninguno en los últimos 12 meses: Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg, Arvid Lindblad, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. En el caso del finlandés hay un aspecto curioso, y es que al no haber competido el año pasado (como Pérez o Lindblad) no sumó puntos de sanción, pero sí tendrá que cumplir penalización en la primera carrera.
Y por último, hay dos pilotos que no competirán en Australia ni, a priori, en todo el año, pero que tienen puntos de sanción: Yuki Tsunoda acumuló ocho con Racing Bulls en la segunda mitad de 2025, y Jack Doohan cuatro con Alpine en las primeras y pocas carreras que hizo el pasado mundial.
Puntos de penalización de la superlicencia antes de empezar la F1 2026
|Puntos
|Piloto
|Equipo
|Cuándo recupera puntos (y cuántos)
|10
|Oliver Bearman
|Haas
|23.05.2026 (2)
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|13.04.2026 (3)
|6
|Lance Stroll
|Aston Martin
|23.05.2026 (1)
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|29.06.2026 (2)
|4
|Carlos Sainz
|Williams
|13.04.2026 (2)
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|06.07.2026 (2)
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|01.06.2026 (3)
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|31.08.2026 (2)
|2
|
Pierre Gasly
|Alpine
|03.08.2026 (2)
|2
|Alex Albon
|Williams
|21.09.2026 (2)
|2
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|22.11.2026 (2)
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|29.06.2026 (1)
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|03.08.2026 (1)
|1
|Esteban Ocon
|Haas
|07.09.2026 (1)
|0
|Lando Norris
|McLaren
|-
|0
|George Russell
|Mercedes
|-
|0
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|-
|0
|Nico Hulkenberg
|Audi
|-
|0
|Isack Hadjar
|Red Bull
|-
|0
|Sergio Pérez
|Cadillac
|-
|0
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|-
|0
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|-
