Los puntos débiles que Mercedes F1 dejó entrever en Austria

Hay fines de semana en los que los resultados superan las expectativas, como fue el de Canadá para Mercedes, y otros que dejan más dudas que certezas. Para los de Brackley, el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 entra en la segunda categoría, casi como si hubiera sido una parada en seco después de dos carreras que habían supuesto una inyección de optimismo.

Dando un paso atrás, el equipo liderado por Toto Wolff había llegado a Montreal consciente de que las características de esa pista serían difíciles para hacer funcionar al W14, pero el buen ritmo mostrado previamente había transmitido confianza, sin dejar de ser conscientes de no haber dejado de ser la cuarta fuerza de la parrilla.

Por eso se afrontaba el fin de semana en Austria con una tímida esperanza, la de que los puntos fuertes del coche pudieran ayudar a ocultar las debilidades de un proyecto que, tras una máscara nueva, en realidad sigue luchando con problemas del pasado que no pueden resolverse en unos meses. Evidentemente, el gran premio del Red Bull Ring contó una historia diferente, en un fin de semana que por momentos se convirtió en un calvario debido a la cantidad de problemas que afectaron a Mercedes.

"Predijimos que Montreal no sería ideal y en cambio fue sorprendentemente bueno, mientras que en Austria pensamos que las zonas de alta velocidad salvarían nuestro pobre rendimiento en las secciones de baja velocidad, pero no fue el caso", explicó Wolff tras la carrera.

El primer punto a examen es sin duda el del formato, que enfrenta a todos los equipos a la necesidad de encontrar rápidamente la puesta a punto ideal. Para un equipo como Mercedes, que en los últimos años ha hecho del trabajo en pista un aspecto central de su estrategia del fin de semana, no disponer de dos sesiones completas, especialmente en las condiciones que luego se disputarían la sprint y la carrera larga, complicaba la búsqueda de la puesta a punto. Una circunstancia que no puede ser excusa, ya que todos los equipos se enfrentaron al mismo escenario, pero el poco tiempo disponible no les permitió corregir la trayectoria técnica adaptándola a los datos obtenidos directamente en el circuito.

El segundo punto está relacionado con las características de un Red Bull Ring que presenta una mezcla amplia y variada, entre curvas lentas con tracción y muchas zonas rápidas donde es importante tener una buena carga aerodinámica y, sobre todo, mucha estabilidad. Por ello, el fabricante anglo-alemán esperaba que los puntos fuertes mostrados en Barcelona, donde se erigió como segundo coche, se trasladara también a Austria, cubriendo las carencias del W14 en las secciones más lentas. En comparación con las dos carreras anteriores, la casa de Red Bull tiene una mayor variedad de curvas, en muchos aspectos completamente opuestas, lo que hace más complejo encontrar una buena base en términos de puesta a punto.

El tercer aspecto son las condiciones. Si en la primera sesión de entrenamientos libres la temperatura del asfalto había llegado a rozar los 50 ºC, el viernes por la tarde bajó a unos 38. Una diferencia de unos diez grados que, para los monoplazas que tienen una ventana operativa bastante estrecha, puede jugar un papel fundamental. Aún más pronunciado fue el descenso de la temperatura el sábado, en torno a los 20 °C, que para muchos coches afectó al balance en comparación con la jornada anterior

En general, Austria entra en la categoría de circuitos que ponen a prueba la parte trasera del coche, un área en la que las balas plateadas no han brillado precisamente este año. Las primeras curvas son todas de velocidad media-lenta, donde es importante tener una buena estabilidad en frenada y tracción mientras se intenta reducir el deslizamiento de los neumáticos. Cuando las temperaturas son muy altas, este efecto también se deja sentir en las curvas más rápidas, ya que las gomas no tienen tiempo de enfriarse, lo que aumenta el deslizamiento y la degradación. En clasificación, el agarre del neumático nuevo ayuda parcialmente a ocultar las dificultades, pero en carrera éstas emergen de forma más marcada.

Observando los datos de telemetría de la clasificación del viernes, en la comparación entre Lewis Hamilton y Carlos Sainz se ve cómo gran parte de la diferencia sufrida por el inglés se produjo en las zonas más lentas, como las curvas 3 y 4, mientras que en las secciones más rápidas las referencias son casi comparables, a pesar de algunas diferencias en términos de enfoque. Y aunque sufrió algunos fallos evidentes en la gestión de la ventana de neumáticos a una vuelta en seco, un aspecto en el que Mercedes ha dado a menudo muestras de sufrir en los dos últimos años, el británico pudo ascender hasta la quinta posición.

Comparación telemétrica entre Hamilton y Sainz en la clasificación del GP de Austria 2023 Photo by: Gianluca D'Alessandro

La difícil clasificación al sprint, con Hamilton eliminado en la Q1 tras el incidente con Max Verstappen en los minutos finales, y con George Russell afectado por un problema hidráulico en su coche, no permitió al equipo expresar todo su potencial. Sin embargo, ambos pilotos al final de la carrera del sábado confirmaron que el equilibrio había mejorado claramente, una señal que daba una tímida esperanza de poder confirmarlo el domingo.

Este cambio se debió principalmente a las particulares condiciones de la pista y del tiempo. Las bajas temperaturas registradas el sábado hicieron que se desplazara el eje limitador hacia la parte delantera, como confirmaban las indicaciones dadas a los pilotos en las distintas radios de los equipos durante la carrera, ayudando así a cubrir las debilidades del W14 en la parte trasera, que estaba menos estresada. Un escenario que volvió a invertirse el domingo por la tarde, cuando las temperaturas volvieron a subir por encima de los 30 °C, dejando al descubierto los puntos débiles del monoplaza.

De hecho, en un intento de proteger las gomas de atrás, Hamilton comenzó la carrera con una puesta a punto muy agresiva en términos de equilibrio, retirando gran parte del alerón delantero, uno de los pocos ajustes posibles en condiciones de Parc Fermé. Una elección que no dio sus frutos, ya que durante el primer stint el siete veces campeón del mundo se quejó de un molesto subviraje, cometiendo repetidos errores en las curvas rápidas, aspecto que luego influyó en la penalización que recibió por sobrepasar repetidamente los límites de pista.

"Sabíamos que teníamos muy mal la parte trasera aquí, así que quitamos gran parte del alerón delantero para intentar mantener el equilibrio y poder hacer una tanda larga e ir largo en el stint. Nos hemos pasado y en las dos últimas curvas casi iba a tope. En la 10 estaba derrapando y no pude hacer nada para evitarlo", explicó Hamilton tras el gran premio.

La decisión de compensarlo recargando el tren delantero durante las dos paradas en boxes ayudó a corregir el subviraje experimentado en el primer stint, pero también volvió a poner de manifiesto los problemas de manejabilidad del tren trasero. Los neumáticos empezaron a patinar y a sobrecalentarse de nuevo, reduciendo el rendimiento en frenada y en curva, donde otros pilotos, como Lando Norris en su McLaren actualizado, fueron capaces de marcar la diferencia. La penalización de cinco segundos por exceder los límites no hizo más que comprometer aún más la situación, quedando Hamilton incluso por detrás de Fernando Alonso, en lo que no resultó ser un día especialmente emocionante para Aston Martin.

Tras un fin de semana decepcionante, el equipo de Brackley apunta con decisión a la próxima cita, la de Silverstone, un trazado generalmente benévolo con sus monoplazas. Incluso en 2022, a pesar de sus numerosos defectos, el W13 fue capaz de obtener un buen resultado, explotando sus buenas características en las curvas rápidas, cualidades que su progenitor también ha transmitido al monoplaza de este año, como ya se observó en Barcelona y en otras carreras. Además, en Gran Bretaña debería haber algunas innovaciones técnicas capaces de revitalizar el coche, una evolución del nuevo camino técnico emprendido con el paquete que debutó en Mónaco.

Más noticias de la F1 2023: La F1 ya sabe dónde probará el formato experimental de clasificación