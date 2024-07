Un nuevo proyecto de equipo de EEUU estudia entrar en F1 con Szafnauer

El ex director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, ha revelado que está involucrado en un proyecto con inversores estadounidenses para evaluar la entrada de un undécimo equipo en la Fórmula 1.

Szafnauer no ha tenido un papel a tiempo completo en la F1 desde que fue destituido por la escudería Alpine en el Gran Premio de Bélgica del año pasado.

Pero, después de haber tenido una gran experiencia en la F1 a través de su participación en los equipos BAR, Honda, Force India y, finalmente, Alpine, está evaluando nuevas oportunidades para volver a los grandes premios una vez que termine su período de gardening leave.

Mientras tanto, ha estado trabajando en una nueva aplicación de gestión de itinerarios, llamada EventR, que se está utilizando en la F1 y en otras categorías de automovilismo.

En el último podcast de James Allen sobre la F1, publicado este martes, Szafnauer habló largo y tendido sobre sus ambiciones y reveló que hay un nuevo proyecto que tiene como objetivo entrar en el mundo de la F1.

"Soy un competidor y lo que más me gusta es la competición", dijo Szafnauer.

"Así que no creo que me interese volver a un puesto en el que no pueda influir en la competitividad del equipo".

(Escucha aquí el Podcast JA on F1)

"Si fuera un papel en el que pudiera ayudar a desarrollar, construir, atraer a las personas adecuadas para mejorar la competitividad de un equipo, estaría interesado".



"Pero sólo hay 10 equipos. Muchos de ellos ya tienen gente en esos puestos. Así que no sé cuántas oportunidades hay, pero también existe la posibilidad del undécimo y duodécimo equipo. Eso podría ser interesante para mí".

"He estado trabajando con algunas organizaciones en Norteamérica que tienen la financiación para crear un undécimo equipo. No hablo de Andretti. Ahora estamos poniendo algunos de esos bloques de construcción en su lugar para asegurarnos de que tenemos todo lo que se requiere con el fin de tener éxito tanto para iniciar un equipo, sino también para lograr que nos dejen entrar. Eso también es interesante".

La posible ampliación de la parrilla de la F1 a 11 equipos ha sido un tema polémico en el último año, ya que la FIA ha optado por abrir el proceso de selección.

Pero a pesar de presentar la entrada de Andretti Global como un proyecto viable, las esperanzas del equipo estadounidense se desvanecieron cuando el propietario de la F1, Liberty Media, rechazó su solicitud al no creer que un equipo extra añadiera valor al campeonato.

Andretti sigue adelante con su proyecto, y sigue con el trabajo de su coche para 2026 en su nueva fábrica de Silverstone, pero no está claro cómo podrá convencer a la F1 para que cambie de opinión.

No está claro quiénes son los inversores estadounidenses con los que se relaciona a Szafnauer, pero la F1 está experimentando un enorme auge de interés en el país norteamericano.

La implicación de Szafnauer en el proyecto supondría un espaldarazo, ya que entiende perfectamente la dinámica de funcionamiento de la política del paddock de la F1, puesto que algunos sugieren que Andretti no ha ayudado a su causa con algunas declaraciones algo subidas de tono.