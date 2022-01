Prost sobre el CEO de Alpine: "Quiere estar solo, que nadie le moleste"

El equipo Alpine y Alain Prost separaron sus caminos después de una larga relación de siete años en la Fórmula 1 en la que el cuatro veces campeón del mundo trabajó como consejero de la escudería francesa.

Tras el anuncio de su marcha, el expiloto confirmó que rechazó renovar su contrato con Alpine y que la estructura no había cumplido con lo que habían acordado. Esto se supo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde aseguró las razones de su salida.

Unas horas más tarde, Prost concedió una entrevista a L'Equipe en la que reafirmó su postura: "La razón por la que me fui es que en la temporada 2021 me molestó mucho sentir que los que habían estado durante bastante tiempo debían irse. Acepto el cambio, ya que no siempre hay que hacer las cosas igual en la F1, se puede de forma diferente, y eso es lo que me pasó el año pasado, pero para mí, todo se ha vuelto demasiado complicado".

"No estaba involucrado en la toma de decisiones -y en algunas estaba en desacuerdo-, pero tenía que seguir defendiendo la palabra oficial", explicó el tetracampeón. "Incluso como miembro de la junta directiva, me enteré de algunas decisiones en el último momento. Puede que no se me escuche, pero al menos debería de estar informado a tiempo. Es una cuestión de respeto, las relaciones se han vuelto cada vez más complicadas, he podido sentir muchos celos".

En referencia a la figura de Laurent Rossi, dijo: "Quiere estar solo, que nadie le moleste. De hecho, él mismo me dijo que ya no necesitaba un asesor. Eso sucedió en Qatar, pero luego me ofreció un contrato en Abu Dhabi, el cual rechacé".

"Debo decir que creí -y sigo creyendo- en este ambicioso proyecto que impulsó la motivación del equipo. Sin embargo, hay un verdadero afán por dejar a mucha gente a un lado. Laurent Rossi quiere todo el protagonismo. Cuando el director del equipo ni siquiera saluda cuando llega al circuito, ya no se disfruta. No hay más respeto, así que ya no puede funcionar".

"Lo que me interesa es el reto de estar en un equipo, ser escuchado y estar implicado en las decisiones. Estuve en un segundo plano a propósito, pero tuve cierta influencia a pesar de todas las opiniones que tenía en desacuerdo que me reservé", comentó el francés.

Alpine afronta un 2022 con ilusión gracias a cambio del reglamento, pero a pocas semanas de empezar con los test de pretemporada, está llevando a cabo una reestructuración interna. En esta nueva organización deja de estar presente la que fuera una de sus figuras más importantes en la historia de Renault en la Fórmula 1, y el propio Prost reveló cómo se originó su marcha.

"En septiembre de 2020, cuando todavía estaba Cyril [Abiteboul], Luca [de Meo] me ofreció el puesto de presidente del equipo Alpine de Fórmula 1. Basándome en esto, acepté. Se suponía que Marcin [Budkowski] se convertiría en el jefe del equipo, y Cyril habría gestionado la marca".

"Volvimos a hablar sobre ello en diciembre, pero en enero de 2021, se nombró a Laurent Rossi, por lo que continué en mi antiguo papel de director no ejecutivo y consejero", explicó.

Otro que también abandona el proyecto es Marcin Budkoswki, sobre el que dijo: "Nadie es imprescindible. Por supuesto que yo no soy más que nadie, pero no hay que olvidar que todo lo que se ha hecho para 2022 se empezó hace dos o tres años".

"La gestión actual será evaluada en una o dos temporadas, no antes, todos son conscientes de ello. Alpine probablemente fue el primer equipo que se centró en las nuevas reglas", afirmó.

Ante la salida del que fuera el director de Alpine en el pasado ejercicio, Otmar Szafnauer parece que será su sustituto, y Prost opinó sobre él: "Otmar, si viene, es alguien que me gusta, pero no hay que olvidar todo el esfuerzo que se ha hecho en Viry y Enstone, donde están trabajando mucho en el proyecto".

"De nuevo, no tengo nada en contra de los cambios, pero lo que no me gusta es la falta de respeto a las personas, me gusta ser humano", indicó.

Ya fuera de Alpine, Alain Prost tendrá tiempo para dedicarse a otras actividades, aunque también reveló que estuvo cerca de ocupar un puesto muy importante en el automovilismo: "Contaré un secreto, estuve muy cerca de presentarme a la presidencia de la FIA. He estado en la Fórmula 1 durante casi 40 años en todos los puestos, como piloto, director de equipo o miembro del consejo".