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Promesa cumplida: Antonelli se tiñe el pelo de Italia y deja "sin palabras" a Wolff

Antonelli apareció en la sede de Mercedes con el pelo teñido de verde, blanco y rojo. El italiano participó en la fiesta del equipo para celebrar sus títulos mundiales, aportando un toque de juventud que desató las carcajadas de todos los presentes.

Franco Nugnes

Publicado: 11 nov 2026, 16:38

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Toto Wolff se quedó incrédulo al verlo y apenas pudo reaccionar con un "No tengo palabras...", mientras que George Russell y el resto de integrantes del equipo Mercedes no podían parar de reír. Lo había prometido y Andrea Kimi Antonelli ha cumplido su palabra: se ha teñido el pelo con los colores de la bandera italiana.

El piloto de 20 años, recién proclamado campeón del mundo de Fórmula 1, apareció en Brackley, en la sede del equipo Mercedes AMG F1, con el pelo teñido de verde, blanco y rojo, en homenaje a la bandera de su país.

El joven de Bolonia se dirigió a las más de mil personas que forman parte de la escudería, que esta temporada ha conquistado tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores con varias carreras de antelación. La celebración, un acontecimiento muy especial para todos los integrantes del equipo, dejó un momento de diversión generalizada que refleja a la perfección la personalidad de este joven talento.

Y es que Antonelli es capaz de mostrar un profesionalismo absoluto cuando está en la pista, donde ha acumulado hasta ahora nueve victorias, dieciséis podios, siete poles y ocho vueltas rápidas durante la temporada 2026, pero también de sacar a relucir su lado más espontáneo y bromista, el de un chico que sabe tomarse la vida con cierta ligereza y disfrutar de cada momento.

Andrea Kimi Antonelli junto a un Toto Wolff que no daba crédito al ver su pelo teñido con los colores de la bandera italiana.

En muy poco tiempo, Kimi se ha convertido en un personaje que ha conquistado al mundo entero gracias a esa sonrisa tan cautivadora como sincera que muestra cada vez que se quita el casco. Una imagen que contrasta con la del piloto metódico, decidido y tremendamente rápido que aparece cuando se sienta al volante de su W17.

La despreocupación de Antonelli, unida a su capacidad para ver siempre el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, es solo una de las muchas facetas de su personalidad. La fiesta de Brackley suele ser un acontecimiento que, pese a su carácter informal, conserva cierta solemnidad por todo lo que representa para el equipo.

Mercedes ha conquistado su noveno título mundial de Constructores (frente a los 16 de Ferrari, los 10 de McLaren y los 9 de Williams, los mismos que la marca de la estrella), pero ha tenido que llegar el primer Mundial de Kimi para darle a esta celebración un toque diferente y poco convencional.

Una fiesta en la que el espíritu libre de Antonelli salió a relucir como nunca, convirtiéndose en la mejor expresión de una italianidad desbordante y contagiosa...

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