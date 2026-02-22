Prohibido el ala móvil en las salidas de F1 por motivos de seguridad

En las últimas semanas se ha debatido intensamente sobre el tema de las salidas y lo complejo que resulta para los pilotos llevar el turbo a la ventana correcta de funcionamiento para disponer del empuje necesario en el momento de arrancar. Un aspecto que, en el pasado, no representaba un problema gracias al MGU-H, pero la decisión de eliminar el motogenerador eléctrico ha provocado que ahora toda la carga recaiga exclusivamente sobre el motor térmico.

Por este motivo, los equipos han decidido modificar el procedimiento de salida, introduciendo un aviso previo de 5 segundos antes del inicio de la secuencia de los semáforos. El objetivo es dar a los pilotos el tiempo necesario para empezar a subir el régimen del motor y llevar el turbo a la ventana adecuada de cara a la arrancada.

Sin embargo, este no era el único punto tratado en la última reunión de la F1 Commission, ya que sobre la mesa también había otro asunto relevante. Desde este año, para limitar el uso de la energía eléctrica en las rectas, la Federación ha liberalizado el uso de las alas móviles en cualquier momento de la sesión. Una decisión que llevó a los equipos a plantearse una pregunta tan simple como, en realidad, compleja: ¿está permitido abrir los flaps en la salida?

A diferencia del pasado, cuando el reglamento especificaba que el DRS solo podía utilizarse a partir de un determinado momento, es decir, después de completar la primera vuelta, en el reglamento 2026 no existe ningún artículo que prohíba explícitamente el uso del ala móvil también en fase de salida. Un vacío normativo que, en la F1 moderna donde se explora cada detalle, suena casi como una invitación a aprovecharlo.

Evidentemente, en la primera fase de la salida se busca tener el mayor agarre posible, tanto mecánico como aerodinámico, para reducir el patinaje de las ruedas traseras, que deben gestionar un par extremadamente elevado, aunque hasta los 50 km/h esté prohibido utilizar el motor eléctrico. Sin embargo, existen situaciones en las que abrir el ala a partir de cierto momento podría garantizar realmente una ventaja.

En citas con largas rectas de salida, como por ejemplo México, abrir el ala móvil desde cierto punto podría ofrecer ventajas reales, ya que permitiría alcanzar mayores velocidades punta reduciendo al mismo tiempo el consumo energético. Con el ala cerrada, de hecho, el riesgo es llegar al final de la recta con muy poca energía residual, comprometiendo también la salida y el paso por el siguiente tramo en esos circuitos rápidos caracterizados por varias aceleraciones consecutivas.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Como confirmó Andrea Stella, sin embargo, durante la última F1 Commission se decidió que, por motivos de seguridad, no será posible abrir el ala móvil en fase de salida. El temor es doble: por un lado, los pilotos en ese momento aún tienen los neumáticos relativamente fríos; por otro, se quiere evitar añadir más variables de riesgo en un instante en el que los coches están extremadamente juntos.

Existe además otra preocupación relacionada con la primera frenada: los monoplazas llegarían a velocidades muy elevadas con neumáticos y frenos todavía lejos de su rango ideal de temperatura, a pesar de los intentos de llevarlos a la ventana correcta durante la vuelta de formación. En estas condiciones, el riesgo de bloqueo es real, con la posibilidad de que alguien termine golpeando por detrás al coche que le precede.

"Durante la F1 Commission había un cuarto punto, y era que, desde la salida en parrilla hasta la primera curva, había que decidir si utilizar el straight mode o no utilizarlo en ese tramo. En general estamos satisfechos de que estos puntos hayan sido recogidos y debatidos, y creo que el trabajo que se está realizando sobre los procedimientos de salida es muy positivo", dijo el Team Principal de McLaren.

La propuesta fue aprobada en la F1 Commission reunida el miércoles, pero ahora deberá ser ratificada por la FIA en el próximo Consejo Mundial. "Creo que hubo un acuerdo común: en lo que respecta al uso del straight mode desde la parrilla hasta la primera curva, se decidió no utilizarlo. Y, aunque esto aún debe ser ratificado de algún modo por la FIA, me consta que existe un consenso general dentro del paddock".