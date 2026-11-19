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Inspirando a la próxima generación de mecánicos

Cómo Valvoline™ Global Operations y el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 se han asociado para hacer frente a la necesidad mundial de una nueva generación de mecánicos.

Editado: 19 nov 2026, 9:25

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Mexican GP

Foto de: Valvoline

Todo equipo de F1 que tenga éxito —de hecho, cualquier coche que circule por la carretera— depende por completo de mecánicos y técnicos altamente cualificados, cuyos conocimientos y capacidades técnicas son esenciales para el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad.

En el mundo de la F1, los pilotos y los ingenieros suelen acaparar el protagonismo, pero son los mecánicos quienes se encargan de que los coches estén listos para la carrera, asumiendo la responsabilidad de garantizar que cada componente del monoplaza esté montado, mantenido y funcionando de forma óptima.

En el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1, el equipo de carrera está formado por entre 50 y 75 mecánicos y técnicos que se encargan del montaje y la preparación, la reconstrucción, el mantenimiento, el cambio de componentes y las reparaciones urgentes en pista.

El ejemplo más visible de este trabajo en equipo se produce durante una parada en boxes, donde un grupo de 20 personas se 'abalanza' sobre el coche. En cada esquina hay tres mecánicos, un encargado de las ruedas, un portador del neumático y un montador de neumáticos que consiguen que el coche vuelva a la pista con gomas nuevas en menos de tres segundos.

Puede que el ritmo sea un poco más lento en un taller de coches normal, pero el trabajo que realiza cada mecánico, ya sea en un monoplaza de F1 o en un coche de uso diario, es vital y valioso; sin embargo, el problema es que cada vez hay menos mecánicos en el mundo para ayudar.

Impulsando a la próxima generación

Podría decirse que la F1 es la cúspide de la profesión de mecánico, pero no es el único lugar donde se necesitan estos talentos, y ante la previsión de una escasez de 4,3 millones de trabajadores cualificados para 2030, la industria automovilística mundial se encuentra actualmente inmersa en una importante campaña de contratación.

Por eso, la colaboración de Valvoline con Aston Martin va mucho más allá de un simple espacio en la decoración del coche. Las empresas trabajan juntas para desarrollar productos de mayor rendimiento y también colaboran codo con codo para inspirar y capacitar a la próxima generación de mecánicos.

Parte de dicha colaboración práctica es el Programa Valvoline para Futuros Mecánicos, una campaña de cinco años que Valvoline Global puso en marcha en octubre del año pasado. El programa tiene como objetivo eliminar las barreras de acceso y abrir las puertas a la próxima generación de técnicos en toda la industria automovilística.

Gustavo Schmidt, director general de Valvoline Global para Latinoamérica, explica: "Los mecánicos y técnicos cualificados son esenciales para el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de todos los vehículos que circulan por la carretera, desde los coches de uso diario hasta las máquinas de competición de élite".

"Este programa se centra en proporcionar a los estudiantes acceso a productos, herramientas, becas y experiencias que les ayuden en su camino hacia una carrera profesional como mecánicos".

Primer aniversario

Desde su lanzamiento en México el año pasado, el programa se ha extendido a siete países y ya ha proporcionado a más de 1.000 futuros técnicos orientación, formación, becas y experiencias prácticas.

A principios de este año, con su lanzamiento en España, los alumnos de la escuela de formación profesional automovilística CESUR Madrid Intea Jarama participaron en una sesión de aprendizaje interactiva en un taller local y recibieron un kart de competición FA Alonso Kart, donado como recurso para la formación práctica.

Pedro de la Rosa también guió a un grupo selecto de alumnos por el box de F1, ofreciéndoles una visión de cómo funciona el equipo. Una de esas visitantes, Alejandra, afirmó: "Lo que más he disfrutado, sin duda, es la oportunidad de estar junto a Fernando Alonso".

En México, los alumnos de la escuela asociada La Escuela Mexicana de Electricidad (EME) ejercieron de ayudantes de mecánicos en el Mexico City Speed Fest, uno de los principales festivales de automovilismo del país, ayudando a preparar el coche de la prometedora piloto mexicana Ivanna Richards.

Photo by: Valvoline

También participaron cuando la carrera de F1 llegó a la Ciudad de México: Miguel Faísca, miembro del equipo Aston Martin de F1, impartió una sesión de aprendizaje práctico con ocho estudiantes becados que visitaron el box del equipo de F1 durante el fin de semana del gran premio.

"Los estudiantes están muy emocionados por poder ver de cerca el funcionamiento del automovilismo de élite y escuchar a los miembros del equipo con los que aspiran a ser como ellos o a trabajar algún día", comenta Schmidt. "Miguel trajo piezas del coche y representaciones gráficas como material visual para el seminario, lo que ayudó a captar la atención de los estudiantes, ya que se las pasaban entre ellos para que todos pudieran verlas y tocarlas. También organizó una sesión de preguntas y respuestas y respondió a las preguntas específicas de los estudiantes".

"Una de las mejores cosas del programa es ver el entusiasmo y el impacto que tiene en los estudiantes: les inspira a seguir persiguiendo sus sueños y les ofrece un ejemplo tangible de adónde pueden llevarles sus estudios".

Crecimiento futuro

Valvoline cuenta con una dilatada trayectoria en el reconocimiento y la inversión en la profesión de mecánico, lo que ha generado un impacto global en el sector en su conjunto. El programa más reciente se basa en el éxito de su iniciativa "Mes de la Mecánica", puesta en marcha en 2020.

Valvoline adapta específicamente el trabajo que lleva a cabo a escala global para satisfacer las necesidades regionales, con compromisos que van desde becas y programas de formación profesional hasta donaciones de cajas de herramientas y programas de mentoría en comunidades de todo el mundo.

El Programa de Aspirantes a Mecánicos incluye una iniciativa insignia con el Hub for Innovative Learning and Leadership (HILL), situado cerca de la sede americana de la empresa en Lexington, Kentucky (EE. UU.), junto con actividades a nivel mundial en EE. UU., Reino Unido, España, México, Australia, Tailandia y Portugal.

Photo by: Valvoline

Schmidt concluye: "La industria automovilística mundial se enfrenta a una escasez de talento crítica y cada vez mayor; sin mecánicos, toda la red de transporte mundial se paralizaría".

"Esta iniciativa tiende un puente entre la educación tradicional y la experiencia en el mundo real para crear amplias vías de acceso al empleo en toda la industria de la automoción, y es posible que un estudiante que haya participado en el programa pueda incluso llegar a trabajar algún día en la F1".

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