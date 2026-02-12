Problemas para Mercedes y Red Bull en el segundo día de test en Bahrein

El equipo Mercedes ha tenido su segundo problema en los test de Bahrein, ya que el W17 de Andrea Kimi Antonelli se averió tras solo tres vueltas por un problema en la unidad de potencia.

Mercedes acumuló kilómetros de forma fiable en Barcelona, pero sus programas en Bahrein se han visto interrumpidos durante dos días consecutivos. El miércoles por la tarde, Antonelli se vio limitado a dar 30 vueltas por un problema en la suspensión, después de que George Russell completara 56 giros en la sesión matinal.

Antonelli ha sufrido ahora otro revés después de que la nueva unidad de potencia de su Mercedes sufriera un problema tras solo tres vueltas, lo que ha obligado a Mercedes a sustituir la unidad de potencia con el objetivo de volver a salir a la pista por la tarde.

Russell tiene previsto volver al monoplaza después de la pausa para comer, pero dado que el kilometraje completado se está inclinando ahora hacia él, es posible que Mercedes ajuste su programa hoy o el viernes para dar a Antonelli más tiempo de adaptación al W17.

Mientras tanto, Red Bull también se ha quedado en el garaje durante más de dos horas tras lo que el equipo ha calificado como "un problema rutinario durante la construcción del coche", que según varias informaciones desde el paddock apuntan a una fuga en el motor.

Esto está mermando el tiempo de pista de Isack Hadjar, ya que el francés tenía previsto tomar las riendas del RB22 durante todo el día, después de que Max Verstappen completase más de 130 giros el miércoles.

Al comienzo de la sesión del jueves, Sergio Pérez provocó la primera bandera roja del día después de que su Cadillac se detuviera en la vuelta de salida del mexicano. Una vez recuperado el coche, Checo pudo volver a la pista tras una hora de parón.

Por otro lado, Ferrari en cambio sigue rodando con mucha consistencia y marcando buenos tiempos, de hecho, en el momento de la publicación de este artículo, Charles Leclerc lidera la tabla de tiempos con el mejor crono de la pretemporada, un 1:34.273.

George Russell, Mercedes Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images