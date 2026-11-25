Fórmula 1 GP de Las Vegas

El problema que impidió a Gasly soñar con la victoria en Las Vegas

El piloto de Alpine terminó quinto, pero llegó a ocupar la tercera posición una vez superado el ecuador de la carrera.

Ed Hardy Cihangir Perperik

Publicado: 25 nov 2026, 10:37

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Pierre Gasly cree que podría haber tenido el ritmo necesario para ganar el Gran Premio de Las Vegas de no haber sido por un problema de refrigeración que afectó a su Alpine de Fórmula 1 en el tramo final de la carrera.

El francés terminó quinto tras salir octavo en la parrilla, pero, después de 31 de las 50 vueltas previstas, Gasly ocupaba la tercera posición por detrás de Max Verstappen, piloto de Red Bull y eventual ganador de la carrera, y de George Russell, de Mercedes.

Sin embargo, Gasly perdió repentinamente cinco posiciones en las cuatro vueltas siguientes y cayó hasta el octavo puesto, por detrás de Lando Norris, Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El piloto de 30 años explicó que todo se debió a un problema técnico en su A526, con el que finalmente terminó quinto gracias al accidente de Russell contra las barreras y al toque entre los dos pilotos de Ferrari, Hamilton y Leclerc.

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Así, cuando después de la carrera le preguntaron si estaba frustrado por haber dejado escapar el que habría sido el sexto podio de su trayectoria en la Fórmula 1, Gasly respondió el sábado por la noche: "No lo llamaría así. Pero empezaré diciendo que ha sido nuestra mejor carrera como equipo y, sin duda, nos quedaremos con los aspectos positivos".

Su mejor resultado hasta entonces en la temporada 2026 de F1 había sido un sexto puesto en la segunda cita del calendario, en Shanghái, pese a que se le adjudicó provisionalmente un podio en Mónaco hasta que aquel resultado se resolvió en los tribunales.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

"También diría que ha sido una carrera muy divertida y que he disfrutado mucho luchando en la parte delantera del pelotón", añadió Gasly**. "Pero sí, al principio volábamos y conseguí remontar hasta la tercera posición".**

"En ese momento sentía realmente que teníamos ritmo incluso para luchar por la victoria. Y justo cuando llegué a la tercera posición, me dijeron por radio que el coche se estaba sobrecalentando y que tenía que reducir la potencia".

"Rodamos con menos potencia durante 45 vueltas. En cuanto activé el modo más extremo para refrigerar el coche, perdí una posición antes de llegar a la curva 5. Perdí otra en la recta de atrás, así que cedí dos posiciones en una sola vuelta y, a partir de ahí, no hice más que retroceder. Estábamos gestionando la temperatura".

"Tenía que dejar más distancia. Podía estar pegado a la caja de cambios del coche de delante, pero tenía que abrir hueco para refrigerar el coche. Realmente creo que teníamos el podio en nuestras manos y no paraba de pedir que me dejaran volver a utilizar toda la potencia, pero solo me lo permitieron en las dos últimas vueltas".

"Analizaremos exactamente qué ocurrió, porque veo que todos vosotros lleváis abrigos de invierno y yo también llevo uno. No entiendo muy bien por qué se estaba sobrecalentando el coche, pero, al margen de eso, ha sido un esfuerzo increíble por parte de todo el equipo".

Las temperaturas llegaron a bajar hasta los 9 °C, algo que dejó a Gasly desconcertado ante el problema, aunque considera que el resultado podría haber sido mucho peor que ese quinto puesto que le permite mantenerse décimo en la clasificación del mundial.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"No creo que lo viéramos venir", aseguró. "Pero sí, durante esas 45 vueltas, en los momentos más extremos, creo que llegué a perder más de un segundo por vuelta con el modo de motor más lento que estábamos utilizando".

"Estoy contento por haber terminado quinto, pero el coche era realmente rápido y podíamos haber conseguido mucho más. En algún momento, cuando utilizaba ese modo tan extremo, perdía tanto tiempo que pensé que iba a caer todavía más atrás".

"Intentaba aguantar y teníamos cuatro o cinco modos diferentes con los que íbamos jugando. Creo que utilicé el más extremo durante unas diez vueltas, que fueron las más preocupantes de la carrera, porque intentaba aprovechar el rebufo de los otros coches para recuperar terreno".

"Pero, como he dicho, lo analizaremos. Forma parte de las carreras, aunque creo que, sin duda, también nos ha costado bastante".

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