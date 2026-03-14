Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

La sesión de clasificación de la Fórmula 1 en China no fue nada fácil para George Russell, ya que sufrió una rotura del alerón delantero en la Q2 y luego se quedó parado brevemente en pista, en la curva 5, durante la Q3. El líder del Mundial había ganado la carrera sprint de la mañana desde la pole position, pero se mostró mucho menos seguro durante lo que resultó ser una clasificación para el domingo llena de dificultades.

Mercedes sigue investigando la causa del problema que provocó que el coche del inglés entrara en modo anti-calado poco después de salir del garaje, se detuviera en pista y, tras volver a arrancarlo, se quedara atascado en primera marcha. Con el tiempo de la Q3 agotándose, el equipo tuvo que recurrir a la estrategia tradicional del departamento de informática de apagar y volver a arrancar el coche: revisar varios ajustes predeterminados, cambiar el volante y realizar un reinicio.

Cuando el monoplaza volvió a arrancar, seguía atascado en primera, pero otro reinicio le permitió pasar a punto muerto y volver a cambiar de marcha con normalidad. Russell salió del garaje con poco más de dos minutos por delante en el reloj y logró colocar su Mercedes en segunda posición en la parrilla, a 0,222 segundos de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli.

"Fue una sesión de locos desde el final de la Q2", dijo Russell. "Se rompió el alerón delantero y el equipo no estaba seguro de si se había roto o no. Yo estaba bastante convencido de que sí, y hubo un poco de tensión por eso y por el cambio del alerón delantero".

"Y luego, en cuanto salí a la pista, me di cuenta de que algo no iba bien: me detuve e intenté volver a arrancar el coche. No arrancaba. Luego arrancó más tarde, volví, y no podía cambiar de marcha. Y luego, obviamente, conseguimos salir a pista con unos segundos de margen. Así que estoy muy, muy contento de estar aquí ahora mismo, porque fácilmente podría haberme quedado en la P10, sin ningún tiempo en la tabla".

George Russell admitió que tuvo suerte de estar en la primera fila junto a su compañero de equipo Antonelli Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

La salida in extremis de Russell del garaje significó que solo tuvo la vuelta de salida para prepararse para su giro cronometrado. "Fue lo mejor que pude conseguir, pero no tenía batería al inicio de la vuelta y mis neumáticos estaban fríos", explicó.

"Pero estoy muy agradecido de estar aquí [segundo] ahora mismo. Se trataba más bien de conseguir un tiempo. Sabía que Kimi había estado muy fuerte y que las cosas estaban lejos de estar optimizadas por mi parte. Así que se trataba más bien de llevar el coche hasta la meta y asegurarme de salir desde una posición razonable".

"La segunda plaza fue mucho mejor de lo que esperaba cuando empecé la vuelta, sin batería y sin temperatura en los neumáticos; esperaba estar más atrás en la clasificación. Así que, como he dicho, estoy muy contento de estar aquí", cerró.

Posteriormente, Toto Wolff explicó lo sucedido. Todo pareció achacarse a un problema de naturaleza eléctrica: "Parece que hubo un problema eléctrico. Tuvimos que reiniciar el coche tres veces, prácticamente como un iPhone: apagar, encender. Y a la tercera vez, funcionó. No pensaba que volvería a arrancar, pero, para mi sorpresa, Russell consiguió dar la vuelta", dijo.

"Es una pena que tuviéramos un problema con la batería y que él no pudiera sacar el máximo partido al coche. A pesar de ello, hizo un trabajo excepcional en condiciones difíciles para asegurarnos, de todos modos, la primera fila", siguió.

Y es que reiniciar el monoplaza mediante el MGU-K requiere, en efecto, una cantidad significativa de energía y, al tener que recuperar carga y llevar los neumáticos a la temperatura adecuada al mismo tiempo, el británico no logró llegar en condiciones ideales a su último intento de la cronometrada. A pesar de todo, consiguió un segundo puesto que le permitió salvar la situación de cara a la carrera de mañana.