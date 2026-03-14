Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

WRC
Rally de Kenya
WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

Fórmula 1
GP de China
Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

Fórmula 1
GP de China
McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Fórmula 1
GP de China
En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

Fórmula 1
GP de China
Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

Hamilton: "Russell ha tenido problemas, pero nosotros hemos mejorado"

Fórmula 1
GP de China
Hamilton: "Russell ha tenido problemas, pero nosotros hemos mejorado"

Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

Fórmula 1
GP de China
Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

El Mundial de MotoGP trabaja en la reubicación del Gran Premio de Qatar 

MotoGP
GP de Qatar
El Mundial de MotoGP trabaja en la reubicación del Gran Premio de Qatar 
Fórmula 1 GP de China

Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

El ganador de la carrera sprint de China F1, George Russell, se mostró "agradecido" por haber conseguido el segundo puesto en clasificación tras un problema inexplicable.

Stuart Codling Ronald Vording
Editado:
George Russell, Mercedes

La sesión de clasificación de la Fórmula 1 en China no fue nada fácil para George Russell, ya que sufrió una rotura del alerón delantero en la Q2 y luego se quedó parado brevemente en pista, en la curva 5, durante la Q3. El líder del Mundial había ganado la carrera sprint de la mañana desde la pole position, pero se mostró mucho menos seguro durante lo que resultó ser una clasificación para el domingo llena de dificultades.

Mercedes sigue investigando la causa del problema que provocó que el coche del inglés entrara en modo anti-calado poco después de salir del garaje, se detuviera en pista y, tras volver a arrancarlo, se quedara atascado en primera marcha. Con el tiempo de la Q3 agotándose, el equipo tuvo que recurrir a la estrategia tradicional del departamento de informática de apagar y volver a arrancar el coche: revisar varios ajustes predeterminados, cambiar el volante y realizar un reinicio.

Cuando el monoplaza volvió a arrancar, seguía atascado en primera, pero otro reinicio le permitió pasar a punto muerto y volver a cambiar de marcha con normalidad. Russell salió del garaje con poco más de dos minutos por delante en el reloj y logró colocar su Mercedes en segunda posición en la parrilla, a 0,222 segundos de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli.

"Fue una sesión de locos desde el final de la Q2", dijo Russell. "Se rompió el alerón delantero y el equipo no estaba seguro de si se había roto o no. Yo estaba bastante convencido de que sí, y hubo un poco de tensión por eso y por el cambio del alerón delantero".

"Y luego, en cuanto salí a la pista, me di cuenta de que algo no iba bien: me detuve e intenté volver a arrancar el coche. No arrancaba. Luego arrancó más tarde, volví, y no podía cambiar de marcha. Y luego, obviamente, conseguimos salir a pista con unos segundos de margen. Así que estoy muy, muy contento de estar aquí ahora mismo, porque fácilmente podría haberme quedado en la P10, sin ningún tiempo en la tabla".

George Russell admitted he was lucky to be on the front row alongside team-mate Antonelli

George Russell admitió que tuvo suerte de estar en la primera fila junto a su compañero de equipo Antonelli

Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

La salida in extremis de Russell del garaje significó que solo tuvo la vuelta de salida para prepararse para su  giro cronometrado. "Fue lo mejor que pude conseguir, pero no tenía batería al inicio de la vuelta y mis neumáticos estaban fríos", explicó.

"Pero estoy muy agradecido de estar aquí [segundo] ahora mismo. Se trataba más bien de conseguir un tiempo. Sabía que Kimi había estado muy fuerte y que las cosas estaban lejos de estar optimizadas por mi parte. Así que se trataba más bien de llevar el coche hasta la meta y asegurarme de salir desde una posición razonable".

"La segunda plaza fue mucho mejor de lo que esperaba cuando empecé la vuelta, sin batería y sin temperatura en los neumáticos; esperaba estar más atrás en la clasificación. Así que, como he dicho, estoy muy contento de estar aquí", cerró.

Posteriormente, Toto Wolff explicó lo sucedido. Todo pareció achacarse a un problema de naturaleza eléctrica: "Parece que hubo un problema eléctrico. Tuvimos que reiniciar el coche tres veces, prácticamente como un iPhone: apagar, encender. Y a la tercera vez, funcionó. No pensaba que volvería a arrancar, pero, para mi sorpresa, Russell consiguió dar la vuelta", dijo.

"Es una pena que tuviéramos un problema con la batería y que él no pudiera sacar el máximo partido al coche. A pesar de ello, hizo un trabajo excepcional en condiciones difíciles para asegurarnos, de todos modos, la primera fila", siguió.

Y es que reiniciar el monoplaza mediante el MGU-K requiere, en efecto, una cantidad significativa de energía y, al tener que recuperar carga y llevar los neumáticos a la temperatura adecuada al mismo tiempo, el británico no logró llegar en condiciones ideales a su último intento de la cronometrada. A pesar de todo, consiguió un segundo puesto que le permitió salvar la situación de cara a la carrera de mañana.

Recuerda:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

Mejores comentarios

Más de
Stuart Codling

Mercedes intenta apagar el conflicto con sus clientes tras las quejas por el motor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Mercedes intenta apagar el conflicto con sus clientes tras las quejas por el motor

La F1 busca solución al peligro en las salidas tras el susto de Melbourne

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
La F1 busca solución al peligro en las salidas tras el susto de Melbourne

Calculando el coste de la controvertida nueva fórmula de motores de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Calculando el coste de la controvertida nueva fórmula de motores de la F1
Más de
George Russell

Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

Pole récord de Antonelli en F1, Russell 2º con problemas y Ferrari más cerca

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Pole récord de Antonelli en F1, Russell 2º con problemas y Ferrari más cerca

¡Parrilla de salida del GP de China de F1 2026! Filas y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
¡Parrilla de salida del GP de China de F1 2026! Filas y posiciones
Más de
Mercedes

Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

A qué hora es la carrera de F1 en China, cómo verla y toda la información

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
A qué hora es la carrera de F1 en China, cómo verla y toda la información

Así os contamos la clasificación del GP de China 2026 de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Así os contamos la clasificación del GP de China 2026 de la F1

Últimas noticias

WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

WRC
Rally de Kenya
WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

Fórmula 1
GP de China
Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

Fórmula 1
GP de China
McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Fórmula 1
GP de China
En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"