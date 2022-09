Así fue la primera vez de Palou en un coche de F1 con McLaren

Cargar el reproductor de audio

El campeón de la temporada 2021 de la IndyCar fue alguien muy cotizado a mediados del curso, y es que Alex Palou llegó a firmar por McLaren para competir con ellos en la categoría estadounidense la próxima campaña, pero su actual equipo, Chip Ganassi Racing, lo demandó debido a que la resolución de su contrato no estaba confirmada.

Después de algunos meses de controversia, el español acabó asegurando que seguiría perteneciendo a la escudería estadounidense, pero también realizaría algunos eventos fuera de la IndyCar con los de Woking. Y así fue cómo el barcelonés probó el MCL35M de la pasada temporada de Fórmula 1 en su propia casa, en Montmeló.

En una jornada privada de pruebas, Palou se puso a los mandos del coche naranja para descubrir lo que es subirse a uno de los monoplazas más rápidos del mundo: "Es irreal, muy especial. Este ha sido mi sueño desde que era un niño".

"Nunca pensé que tendría la oportunidad de pilotar un coche de Fórmula 1, así que tener la oportunidad de conducir uno es realmente especial, además, el hecho de poder conducirlo en casa lo hace doblemente especial", aseguró el catalán. "He crecido viniendo a este circuito y viendo los días de pruebas con mi padre, así que poder pilotar un coche de Fórmula 1 por Barcelona ha sido muy especial".

El piloto español presume de una amplia trayectoria en el automovilismo, ya que ha pasado por muchas de las categorías inferiores del Gran Circo, incluso probó suerte más allá de las carreras en el Viejo Continente hasta llegar a ocupar la corona en la IndyCar.

"He tenido la suerte de correr en Europa, Japón y Estados Unidos, pero es genial volver a Europa y aprender de un equipo de Fórmula 1. Hay mucho que puedo aprender, y no puedo esperar a continuar", explicó Palou sobre su experiencia con McLaren. "Intenté prepararme todo lo posible, pero, al mismo tiempo, no creo que pudiera haber estado listo para esto sin haber pilotado un coche antes".

"Ahora sé lo que tengo que hacer para prepararme. Solo quería divertirme y aprovechar cada momento", dijo el español antes de que le preguntaran desde el equipo qué era lo que más le sorprendió del MCL35M: "¡Todo! Probablemente diría que el nivel de agarre y la capacidad general del coche, poder frenar tan tarde y seguir teniendo un equilibrio increíble en las curvas".

"El coche es muy rápido y, por supuesto, me impresiona lo veloces que pueden ir estos monoplazas, pero, en cierto modo, te acostumbras a ello. Con el agarre, incluso después de 100 vueltas, mi cuerpo todavía me decía cada vez que me acercaba a una curva, 'no, no, no, no hay manera', pero puedes hacerlo, e incluso más", expresó.

"En cuanto a la potencia, es una locura, la cantidad de fuerza, el agarre y la carga aerodinámica son una locura", continuó el campeón de la máxima categoría del automovilismo de 2021 en Estados Unidos. "Sobre el peso, creo que es similar, pero se va tan rápido y mucha carga aerodinámica. Tenemos dirección asistida en la Fórmula 1, pero no en la Indy, lo que supone una gran diferencia".

"Ambos son físicamente exigentes, pero de manera diferente. Un coche de Fórmula 1 requiere más fuerza en el cuello y las fuerzas g, pero es más fácil para los brazos. En la IndyCar, los brazos son muy exigentes, pero el cuello es más fácil", reveló Palou. "La cantidad de detalles en los coches de Fórmula 1 es una locura, así que, para empezar, solo se trataba de sentirse cómodo con la velocidad y la carga aerodinámica".

En la propia escudería de Woking acabaron contentos con el trabajo del español, además del de Patricio O'Ward, quien también estuvo presente en las pruebas en Barcelona. El ingeniero principal de McLaren para la cita, Phil Thomas, así lo explicaba: "Los dos han trabajado muy duro y estaban entusiasmados con la oportunidad. Los dos han aprovechado al máximo, y estoy impresionado con lo que han hecho hasta ahora".

"Tuvieron que hacer algunas tandas de clasificación, algunas largas y otras prácticas. La variedad es lo que más les beneficia, se metieron de lleno en las mejoras detalladas de la conducción y progresaron mucho", concluyó el responsable de la prueba de los de Woking.

