Primera actualización importante en el Mercedes W17: pontones, suelo y difusor

Tras seis días de test en los que los equipos han podido evaluar la fiabilidad de los coches y realizar los primeros ajustes de configuración, la segunda y última sesión de pruebas en Bahrein es probablemente la más importante. Es el momento en el que no solo se empieza a perfeccionar el trabajo de puesta a punto, sino también en el que muchos equipos comienzan a introducir las primeras actualizaciones.

Entre los equipos que han introducido novedades se encuentra Mercedes, que ha realizado profundas modificaciones en el W17 con actualizaciones distribuidas en diferentes áreas del coche, incluidas soluciones de microaerodinámica.

Los cambios, concentrados principalmente en la zona de los pontones y el suelo, indican que lo que se ha visto hoy en Sakhir es un paquete de cierta consistencia, al que se han añadido otros experimentos destinados a la recopilación de datos con su nuevo coche de Fórmula 1.

La novedad más evidente se refiere sin duda a los pontones, que cambian completamente su perfil en la parte central y terminal, como se puede observar en la zona del patrocinador Petronas. Las líneas son ahora menos angulosas y la sección final parece más conectada y esbelta, con un cierre diferente al anteriormente visto en las pruebas.

Comparación con Mercedes

Al cambiar el perfil en la parte más externa del pontón, también se ha revisado el diseño del "tobogán", que ahora sigue un recorrido diferente. Eso se aprecia claramente en las imágenes y en el trazado de las líneas blancas AMG a lo largo de los laterales, más "empinadas" en la zona terminal. Se ha modificado, aunque de forma menos llamativa, la entrada de los radiadores.

Sin embargo, las modificaciones en el W17 no se detienen aquí. Los técnicos de Brackley también han intervenido en la zona del suelo. Inmediatamente después de los bargeboards, se ha revisado el diseño del bordillo: ahora presenta un perfil más contorneado, que tiende a cerrarse en ángulo recto antes que en el pasado.

También se ha revisado el diseño de los elementos situados delante de los neumáticos traseros, que también se han modificado para adaptarse al nuevo paquete aerodinámico, con dos salidas de aire a lo largo del fondo en lugar de los cortes horizontales que se vieron la semana pasada. Además, el elemento final se ha cambiado por completo, sin esos elementos impresos en 3D que se observaron en la primera prueba de pretemporada en Sakhir.

Parte inferior del Mercedes W17 Foto de: AG Photo

Se trata de una zona extremadamente delicada desde el punto de vista aerodinámico y no es de extrañar que Mercedes, al igual que el resto de equipos, le haya prestado mucha atención. De hecho, en esta zona se trabaja para gestionar las turbulencias generadas por los neumáticos traseros, con el objetivo de evitar que interfieran en la eficiencia del difusor.

Hablando precisamente del difusor, durante esta segunda sesión de pruebas ha surgido un elemento particularmente interesante añadido en la parte exterior para gestionar los flujos de salida. Se trata de un pequeño apéndice vertical, anclado a la parte interior del difusor mediante un elemento metálico, que junto con la superficie del extractor genera un pequeño soplado útil para controlar la estela de salida.

Los ingenieros de Brackley también han intervenido en elementos más sutiles: esto se nota, por ejemplo, en el perfil del soporte de los retrovisores, ahora moldeado y similar a soluciones ya vistas en otros coches como Alpine y Ferrari. De esta manera, los retrovisores también se convierten en elementos aerodinámicos, aprovechando al máximo los volúmenes permitidos por el reglamento en esa zona.

Difusor Mercedes W17: fíjese en el elemento adicional anclado a la pared del difusor. Foto de: AG Photo

Sin alejarnos de la zona central del coche, también han cambiado las tomas de aire. Las salidas intermedias abiertas el tercer día de la semana pasada en la tapa del motor se han cerrado hoy, sustituidas por otra abertura situada en la parte más avanzada de los pontones. Es lógico que también en Mercedes se esté trabajando para identificar las configuraciones más eficaces y evaluar su impacto aerodinámico global.

Al igual que en las otras dos pruebas, han aparecido hilos de lana, aquí debajo del soporte del alerón trasero, para controlar los flujos. La última novedad llamativa se refiere al alerón delantero, que se ha mantenido prácticamente sin cambios con respecto a la primera prueba de Sakhir, salvo por un detalle: la incorporación del diveplane, es decir, un apéndice situado en la parte exterior del endplate.

Lo interesante es que se trataba de un simple experimento: los dos elementos no estaban integrados en la estructura del alerón, sino fijados de forma provisional para la recopilación de datos, hasta el punto de que uno de los diveplanes incluso se desprendió por la mañana. Una vez completadas las pruebas, Mercedes volvió a la configuración estándar ya vista la semana pasada.

Mercedes W17: fíjate en el soporte de los retrovisores modificados y las nuevas tomas para expulsar el calor. Foto de: AG Photo