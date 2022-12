La FIA resume cómo fue el primer año con la nueva presidencia

Cargar el reproductor de audio

eLa gala de entrega de trofeos de la FIA de 2022 fue la ocasión ideal para escuchar con atención al presidente del organismo rector, uno de los protagonistas de la noche, y es que Mohammed ben Sulayem, además de presentar varios de los premios, subió al escenario para ofrecer una imagen más clara de lo que fue el año para la federación internacional.

El máximo responsable de la organización habló de diferentes temas durante la rueda de prensa previa a la celebración del evento en Bolonia, entre ellos, el desafío que representa estar al mando de la FIA, o explicar lo que había sido lo mejor para él a lo largo de la campaña.

Cuando se le preguntó sobre si había disfrutado en los primeros doce meses en el cargo, dijo: "Disfrutar es lo primero, pero eso no llega sin sacrificio y los retos. No esperaba menos, sabía que iba a haber un gran desafío en la FIA, mejorándola y actualizándola a la nueva era actual".

"Sin duda, los equipos, la tecnología, no solo tienen que estar al día, sino ir por delante", aseguró ben Sulayem. "Los reglamentos, las finanzas, la federación internacional heredó algunas directrices anteriores, y no se pueden tomar decisiones sin indagar y obtener todos los datos. Un año ha supuesto un cambio, no hablo de la Fórmula 1, sino de la FIA en su conjunto".

El presidente es consciente de que ese puesto conlleva una gran responsabilidad, y que aunque desde fuera pueda parecer todo más sencillo, los procesos que debe llevar a cabo son muy complejos: "Creo que la gente piensa que eres el presidente, que tienes una alfombra roja, en realidad no. Por supuesto que existe esa parte, pero tienes que gestionar los problemas".

"No puedes simplemente huir y decir, 'vale, que se ocupe otro'. No puedes depender de otros, pienso que en el momento en que decimos, 'vale, estamos ahí', empezamos a perder y dejamos de hacer lo que debemos hacer", continuó ben Sulayem. "A veces, las personas no entienden que detrás de la FIA hay mucha gente".

"En sí misma, la FIA, es compleja. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en otro deporte, como el fútbol, mira el reglamento, siempre dicen que hay uno o dos tamaños, una medida de la portería, y todo el mundo está mirando", explicó. "Ahora, observa a la FIA, mira el karting, imagina el reglamento, imagina todos los elementos, olvídate de la Fórmula 1, ves a los rallies. Todo el mundo necesita un reto, pero yo lo estoy disfrutando".

En el instante en el que se le puso sobre la mesa si podía poner un momento en concreto de la temporada, Mohammed ben Sulayem se refirió a la Fórmula 1 como el nivel más alto, pero no se olvida del resto de campeonatos: "La Fórmula 1, es la cima. Lo decimos y lo repetimos, siempre tendremos desafío, los equipos allí van al límite, quieren encontrar la manera de avanzar, así que es un desafío".

"No solo en las carreras, nosotros, como la FIA, debemos ser cuidadosos en el aspecto comercial con el dinero, pero la gobernanza también tiene que ser correcta", continuó el presidente. "No se puede prescindir de las reglas. La gobernanza debe estar ahí, pero si nos fijamos en el rally, gozan de buena salud, el nuevo campeonato [mundial de Rally-Raid] goza de buena salud".

"Donde veo un problema es en el WRX. Creo que tenemos un contratiempo y podemos solucionarlo, se está volviendo caro otra vez", indicó. "Los coches eléctricos son extremadamente caros. De nuevo, tenemos un gran reto, la sostenibilidad, no podemos avanzar sin unirnos a ellos, porque siempre digo que en la FIA encontramos las soluciones, pero no podemos hacerlo solos".

