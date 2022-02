Mercedes presenta su temible W13, el coche de Hamilton y Russell

Cargar el reproductor de audio

Mercedes se convirtió en la mañana del viernes, un día después de Ferrari, en el octavo equipo en presentar su coche para la temporada 2022 de F1, un W13 que antes de salir a pista ya es considerado uno de los grandes favoritos.

Será el monoplaza que lleven Lewis Hamilton, que disputará su décimo curso con la escudería alemana, y George Russell, que llega procedente de Williams para ocupar el lugar que en los últimos tiempos tenía Valtteri Bottas.

Aunque un vez más el coche se filtró minutos antes, a las 09:00h de Gran Bretaña (las 10:00h de la mañana de España) arrancó el acto en el que Mercedes mostró los colores de su nuevo arma en un evento en Silverstone.

Mercedes W13 1 / 6 Mercedes W13 2 / 6 Foto de: Mercedes AMG Mercedes W13 3 / 6 Foto de: Mercedes AMG Mercedes W13 4 / 6 Mercedes W13 5 / 6 Foto de: Mercedes AMG Mercedes W13 6 / 6 Foto de: Mercedes AMG

Un coche llamado W13 que sigue la denominación que el equipo adoptó cuando volvió a la Fórmula 1 en 2010. W era el distintivo de Daimler, y desde su primera etapa en los años 50 los monoplazas de Mercedes en F1 llevaron esa inicial.

En cuanto al color, tras dos años tiñendo de negro su W11 y W12 contra el racismo, Mercedes vuelve al color plateado e históricamente relacionado a su firma.

El coche presenta detalles en negro y el verde fluorescente del patrocinador principal Petronas, así como un diseño moteado de estrellas en la cubierta motor, además del granate que acompaña a Ineos y que también aparece en el interior de los endplates del alerón delantero.

"La mentalidad del equipo siempre ha sido la misma en los últimos años, que el contador de puntos vuelve a cero", dijo el director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

"No hay nada de los años anteriores que te haga ganar el campeonato nuevo".

"Como todos los años, somos escépticos sobre si hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno, y esa es la mentalidad correcta".

"Para mí, los dos mejores momentos de cada año son cuando arrancas por primera vez, que lo hicimos en diciembre, y luego el segundo momento es cuando se arma el coche", dijo Wolff.

"Estuve los últimos días mirando esta increíble máquina, y ahora verlo completo con su carrocería puesta es muy emocionante. Es bastante asombroso el coche, pero espero que sea asombroso cuando salga a pista".

Hamilton y Russell tendrán la primera oportunidad de probar el Mercedes W13 en un shakedown que tendrá lugar hoy en el circuito de Silverstone tras el lanzamiento del coche.

"Al empezar este año, no me he fijado ningún objetivo inicialmente", dijo Hamilton. "Creo que, obviamente, cada uno de los integrantes de este equipo ha trabajado con el objetivo final de ganar el campeonato del mundo, y de nuevo elevar el listón y hacer algo que nadie haya hecho antes".

Por su parte, Russell comentó: "Hay muchas caras que he conocido en los últimos seis o siete años"

"Cuando empezamos a trabajar juntos, nos metimos de lleno en ello. Obviamente, las relaciones se han ido construyendo con el tiempo, pero yo ya conocía a mucha de la gente. Tras haber trabajado con Lewis o haberle visto trabajar cuando yo era piloto junior, o incluso sentado en las reuniones con los ingenieros, sentiré todo como muy natural, ser su compañero de equipo con él y sentarme a su lado. Creo que va a ser una temporada muy emocionante para todos nosotros y para la Fórmula 1 en general".

Mercedes está ante un reto enorme, el de afrontar un cambio de reglamento que está destinado a igualar las cosas y a nivelar la parrilla. Los de la estrella han ganado los últimos ocho mundiales de constructores de manera consecutiva y con autoridad y ahora llega la gran pregunta de si también seguirán dominando con las nuevas reglas.

Tras Mercedes, ya solo falta por saber el aspecto del Alpine, cuyo A522 se presentará el lunes 21 de febrero, y el del Alfa Romeo, que vimos en un shakedown con decoración de camuflaje pero que hasta el 27, después de la primera semana de test, no mostrará sus colores reales.

Mira los demás: Todos los coches de Mercedes en la historia de la Fórmula 1