Preocupación en los pilotos de F1 por los cambios de Monza

Los cambios en los pianos del circuito de Monza no impresionaron a muchos pilotos en el inicio del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, y lamentaron las modificaciones en una de las pocas pistas de la "vieja escuela" que quedan en el campeonato. Mientras que el reasfaltado de la pista será la característica más llamativa durante el fin de semana, también se hicieron cambios en los pianos, ya que se modificó el perfil de algunos y otros se instalaron desde cero.

A pesar de que ningún coche de Fórmula 1 rodó con las modificaciones hasta ahora, Daniel Ricciardo echó un vistazo a la nueva imagen del circuito italiano durante el jueves por la mañana, y no estaba contentó, porque admitió que el deporte podría sufrir de una pérdida de "carácter" de los sitios más emblemáticos: "Han cambiado los pianos. He dado una vuelta a la pista esta mañana, no puedo decir que esté tan impresionado porque creo que algunos elementos han perdido parte del carácter del circuito".

"Muchos de vosotros lleváis siguiendo la Fórmula 1 incluso más tiempo que yo y quizá es solo como piloto, porque la conducimos y la experimentamos, así que tal vez tenga sentido para nosotros, no sé si lo tiene para, digamos, el exterior, pero los bordillos y cosas así hacen que una pista sea única, y cuando solo se ponen pianos planos y esas cosas, pasas por encima", comentó.

"[En el pasado] Siempre intentabas pasar las ruedas por ese trozo de cemento y usar toda la pista, pero no demasiado", continuó. "También está bastante bacheado, es parte de Monza. Creo que era como de la vieja escuela, y ahora eso ya no existe, todavía no lo hemos probado, pero el reasfaltado tiene muy buena pinta, el asfalto parece muy bueno, aunque estoy un poco decepcionado con los pianos".

No te pierdas el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Horarios del GP de Italia 2024 de F1 y cómo verlo por TV

Los cambios realizados en los pianos están a través de Ascari y, mientras que el australiano, que reveló que los pilotos no fueron consultados, cree que las carreras podrían mejorar como resultado, sigue sin estar contento con los retoques en la legendaria chicane: "Es muy plana ahora, así que al final, porque podemos usar mucho más piano quizá, va a ser más ancha y más fácil".

"Así que mira, tal vez, no quiero ser todo negativo, eso significa que podemos seguir a los coches más de cerca, porque es más sencilla y se obtiene un mayor rebufo, pero no lo sé", dijo. Creo que siguen subestimando los pianos y lo que hacen a un circuito, cómo cambian la sensación, el carácter, el enfoque, así que ya veremos mañana, pero parece que ha perdido un poco de esa 'vieja escuela' que tenía".

"Vamos a muchos circuitos modernos ahora, que son divertidos, son geniales, pero si vamos a mantener los de la vieja escuela, entonces mantengámoslos de la vieja escuela, así que eso es un poco lo que me preocupa", explicó. "No necesitamos una opinión preponderante, pero al menos déjanos dar nuestra opinión. Tal vez les ahorramos dinero, no tienen que cambiar los pianos, quizá tengamos una solución más rentable".

Su compañero, Yuki Tsunoda, se hizo eco de los comentarios del australiano, pero se mostró indeciso sobre si sería beneficioso para las carreras. A diferencia de Daniel Ricciardo, el japonés compitió el año pasado en Monza y sigue abierto a cómo cambiará la sensación de la pista: "Es una trazado más liso, más plano, con pianos más planos, así que parece que se ha perdido un poco de carácter en Monza, supongo, lo que puede ser positivo o negativo, no lo sé".

"Creo que eso era algo de Ascari, la primera parte de un pianos que puedes usar de forma agresiva. Algunos coches no pueden porque no tienes tanta carga como los otros y debes hacer una especie de compromiso de trazadas, pero no sé cómo será en esta pista", indicó

El director de Haas, Ayao Komatsu, dijo que los cambios y el reasfaltado serían "el mayor reto" en Monza, ya que todos los monoplazas tendrán una ligera incógnita cuando salten a los entrenamientos libres, y su piloto, Kevin Magnussen, cree que incluso los más pequeños retoques podrían quitar algo de lo que los pilotos adoran.

"Me encanta esta pista, esta es una de esas carreras en las que te sientes como si fuera una de Fórmula 1, algunas de las nuevas son geniales también, pero parecen como nuevas, casi como la nueva Fórmula 1, y te sientes como si estuvieras volviendo atrás en el tiempo un poco, yo disfruto de eso", dijo. "Así que es buen circuito, y solo espero que la pista todavía se sienta como Monza, algo que creo que hará, pero a veces se hacen cambios sutiles en las pistas y pierden sus características".

Por su parte, Lewis Hamilton, se reservaba su opinión hasta el viernes: "No quiero juzgarlo antes pilotar, puede que lleguemos y sea lo mejor y los mejores cambios de la historia, así que no quiero dispararme en el pie con eso. En última instancia, nos encantaba antes, durante años ha estado muy bacheada en muchos lugares, y eso ha sido una parte importante del carácter de este trazado, los pianos también han sido los mismos durante más de 20 años, así que es un gran cambio, pero en última instancia es la misma pista".

Las dos sesiones de entrenamientos del viernes permitirán a los pilotos determinar si los cambios suponen una gran diferencia, como explicó Alexander Albon: "Lo he visto, creo que ha perdido un poco de carácter, creo que algunos de los pianos que se han puesto son un poco más genéricos y creo que, en general, Monza tenía un estilo específico de pista".

"Siempre estaba llena de baches, pero eso no era malo y los pianos eran bastante únicos. Vamos a ver cómo va, creo que va a haber mucho estudio en la FP1 y FP2 con esos pianos, si se pueden utilizar o no y cuánto se pueden utilizar será un gran interrogante, pero veremos", dijo el anglotailandés del equipo Williams.

La necesidad de entender los cambios no se puede sobreestimar, como lo demuestra el hecho de que Aston Martin revirtió su decisión de salir con Felipe Drugovich en la FP1. Desde que descubrieron el alcance de los cambios, el equipo dejará que Fernando Alonso tome parte en la sesión para tener una primera impresión de las actualizaciones: "Originalmente, creo que le iba a dar mi FP1 a Felipe [Drugovic] aquí en Monza. Entonces entendimos que el cambio era un poco más grande de lo que pensábamos, los pianos eran diferentes de lo que pensábamos, así que el equipo cambió el plan, y creo que ahora sera en México".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!