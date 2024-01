La F1 crea un nuevo rol y anuncia a su nueva directora comercial

Emily Prazer, que es especialista en eventos, ha sido ascendida a la recién creado rol de directora comercial de la organización de la Fórmula 1. La británica también tiene un cargo similar en el GP de Las Vegas, que está organizado por la máxima categoría, ya que fue una pieza clave en su desarrollo antes de la carrera inaugural del año pasado.

Trabajará junto al director financiero Duncan Llowarch, el asesor jurídico Sacha Woodward Hill y el director de relaciones corporativas y comunicación Liam Parker, todos ellos bajo las órdenes directas del director ejecutivo Stefano Domenicali.

Prazer sustituye al anterior director general comercial, Brandon Snow, que dejó el cargo en julio del año pasado y cuyo puesto ya no forma parte de la estructura de la Fórmula 1.

La británica está muy bien considerada dentro del Gran Circo y ha progresado rápidamente desde que se unió en 2017, durante el primer año de mandato de Liberty Media.

Su experiencia en el GP de Las Vegas le dará una gran ventaja, ya que la Fórmula 1 sigue teniendo un gran interés en la expansión en Estados Unidos.

Con la CEO de Las Vegas, Renee Wilm, y su equipo, Prazer ayudó a atraer a un gran número de socios corporativos para el evento, entre ellos Heineken, American Express, Red Bull, T-Mobile y Puma, al tiempo que trató con las principales organizaciones hoteleras de la ciudad que fueron clave para el buen desarrollo del evento.

Licenciada por la Universidad de Birmingham, Prazer trabajó en diversas funciones comerciales y de marketing, principalmente relacionadas con el deporte, antes de llegar a la organización de la F1.

Fue directora senior de ventas en IMG de 2011 a 2015, y en 2016 pasó una temporada en News Co, propietaria de The Times y The Sun, como directora de soluciones y asociaciones deportivas.

Luego pasó un año en Brand Events, una empresa especialista en eventos, donde fue jefa de patrocinios y asociaciones comerciales, y se ocupó de Fast and Furious Live.

Se incorporó a la Fórmula 1 en noviembre de 2017, inicialmente como directora de relaciones con promotores y empresas, un rol en el que trató con organizadores de carreras de todo el mundo.

Se convirtió en jefa de desarrollo comercial y promoción de carreras en 2019. Su enfoque en los eventos la convirtió en una elección obvia cuando la F1 estaba organizando su propio equipo durante la creación del GP de Las Vegas, por lo que asumió ese papel en mayo de 2022.

